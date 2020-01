Potsdam

Die Plätzchen sind vertilgt, das Feuerwerk vorbei und der Silvester-Kater steckt womöglich noch in den Knochen. Dennoch kein Grund, das erste Wochenende des neuen Jahrzehnts auf dem Sofa zu verbringen, denn Potsdam und das Umland locken mit zahlreichen Veranstaltungen. Die MAZ hat einige davon zusammengetragen:

1. Ein letztes Aufflammen der Weihnachtszeit

Wohin mit dem Baum, wenn Weihnachten vorbei ist? Diese Frage stellen sich viele Potsdamer in den ersten Januartagen. Das Schloss Marquardt lädt zum großen „Weihnachtsbaum-Brennen“ ein. Bei Waffeln und Glühwein kann man sich am Feuer wärmen und dem Weihnachtsbaum die letzte Ehre erweisen. Für jeden mitgebrachten Baum gibt es ein Heißgetränk, auch Köstlichkeiten vom Grill wird gesorgt. Dazu kann man eine Feuershow bestaunen.

Los geht es am Samstag um 17 Uhr auf dem Gutshof vom Schloss Marquardt. Der Eintritt ist frei.

2. Humoristischer Neujahrsempfang

Das alte Jahr Revue passieren lassen und humorvoll auf 2020 schauen: Das Potsdamer Kabarett Obelisk wagt seine mittlerweile zur Tradition gewordene „Jahresrückblickvorschau“. Gretel Schulze, Andrea Meissner, Andreas Zieger, Helmut Fensch und Isabelle Liere nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise. Denn der Blick zurück, so das Ensemble, kann eben auch zukunftsweisend sein. Dazu gibt es für jeden Gast ein Glas Sekt.

Der „ Neujahrsempfang mit AKK und Haseloff“ findet am Samstag um 19.30 Uhr im Kabarett Obelisk in der Charlottenstraße 31 statt. Karten gibt es für 26 Euro zu erwerben.

3. Spaziergang durch die Winterlandschaft

Wer die ersten Tage des neuen Jahres gerne in der Natur verbringen will, kann sich der Neujahrswanderung durch die Parforceheide anschließen. Vom Förderverein Jagdschloss Stern-Parforceheide e.V. organisiert, führt die Wanderung durch das königliche Jagdgebiet über Güterfelde nach Stahnsdorf. Anschließend wird es die Möglichkeit geben, einzukehren. Besonders schön: Am Sonntag lässt sich die Sonne blicken.

Treffpunkt ist am Sonntag um 10 Uhr vor dem Jagdschloss, Jagdhausstraße 1. Etwa zwei bis drei Stunden sollten für die Wanderung eingeplant werden. Die Teilnahme ist frei, Spenden sind willkommen.

4. Aktivsein beim Aufräumen

Läuft man in diesen Tagen durch die Stadt, sieht man es: Noch längst sind nicht alle Silvester-Überreste beseitigt. Wer etwas für Umwelt, Karma und Fitness tun möchte, kann sich zur großen Aufräum-Aktion im Potsdamer Norden einfinden. „Clean-up Potsdam Bornstedt“ lädt bereits zum zweiten Mal zur Aufräum-Sause ein. Ziel ist es, Gehwege, Straßen und Grünflächen vom Silvestermüll zu befreien. Wer Interesse hat, sollte Müllsäcke mitbringen sowie Gartenhandschuhe oder Greifer. Auch Bollerwagen oder andere umweltfreundliche Transportmittel sind gerne gesehen.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr. Treffpunkt ist der Vorhof der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, Esplanade 3.

5. Theaterspaß im Umland

Wer noch einmal Achim Wolff, Winfried Glatzeder und Herbert Köfer in Beelitz erleben will, sollte jetzt schnell sein und sich Karten für das „Deutsche Haus“ sichern. Am Wochenende wird dort zum letzten Mal „Pension Schöller“ aufgeführt. Die Verwechslungskomödie lief 20 Jahre lang an der Berliner Komödie am Kurfürstendamm, in diesem Jahr kam das Lustspiel nach Beelitz.

Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr, am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Karten gibt es ab 29 Euro. Veranstaltungsort ist das „Deutsche Haus“ in der Berliner Straße 18, Beelitz.

Von Johanna Apel