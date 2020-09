Das ist der Zwischenstand beim Potsdamer Stadtradeln

Potsdam

Seit dem 7. September läuft die Aktion „ Stadtradeln“ 2020 in Potsdam. Bisher sind 2.348 Radlerinnen und Radler für die Landeshauptstadt registriert, davon fünfzehn Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt treten in Potsdam 254 Teams gegeneinander an, darunter die Verwaltung , die Stadtwerke und das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ sowie verschiedenen Fraktionen, der ADFC und die Universität Potsdam. Bisher legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 260.405 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Dadurch konnten Berechnungen zufolge bisher rund 38.000 Kilogramm CO2 vermieden werden.

Einen privaten Wettstreit liefern sich dabei der Potsdamer Verkehrsbeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) und der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer. Der Wetteinsatz: Wer weniger Kilometer sammelt, erklärt sich für einen Arbeitseinsatz auf der Freundschaftsinsel bereit. „Der Gärtner der Freundschaftsinsel freuen sich sicher schon, egal, wer gewinnt“, schreibt Rubelt dazu im sozialen Netzwerk Twitter. Aktuell sieht es eher danach aus, dass der Beigeordnete Arbeitshandschuhe und Heckenschere einpacken sollte, denn der Stadtverordnete führt nach einer Woche mit 89 zu 43 Rad-Kilometern.

Werbung für das Fahrrad im Alltag

Die Landeshauptstadt radelt noch bis zum 27. September. Die Anmeldung ist auch während des gesamten Zeitraums unter www.stadtradeln.de/potsdam möglich; die gefahrenen Kilometer können nachgetragen werden.

Die Aktion des Klima-Bündnis ist als Wettbewerb konzipiert, bei dem mit viel Spaß für das Fahrrad als Alltags-Verkehrsmittel geworben wird. Es geht darum, einzeln oder als Team die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und so aktiv CO2 einzusparen. Ziel ist es auch, pro Einwohner einer Stadt die meisten Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Denn es werden neben den fleißigsten Teams und Radelnden auch Deutschlands fahrrad-aktivste Kommune und das fahrrad-aktivste Stadtparlament gesucht. Dabei treten deutschlandweit alle Kommunen gegeneinander an. Die Ergebnisse der Teams und Kommunen werden auf der Internetseite www.stadtradeln.de veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr hatten sich insgesamt 2083 Radlerinnen und Radler in 115 Teams beteiligt. Im Zeitraum vom 2. bis zum 22. September wurden insgesamt fast 422 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und so 59 000 Kilogramm CO² eingespart (Berechnung basiert auf 142 Gramm CO2 pro Personen-Kilometer). Im Vergleich zu 2018 wurden etwa 107.000 Kilometer mehr geradelt. Deutschlandweit wurde im Aktionszeitraum 2019 mit 407.734 Menschen aus 1.127 Kommunen ein neuer Rekord aufgestellt. Die Radelnden legten mehr als 77 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück und vermieden somit mehr als 11 Millionen Kilogramm CO2.

