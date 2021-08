Potsdam

Verkehrsprognose für die Woche vom 9. bis 15. August 2021

Behlertstraße

Die Behlertstraße ist zwischen Berliner Straße und Gotischer Bibliothek weiter voll für den motorisierten und den Radverkehr gesperrt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr. Die Umleitung für PKW in Richtung Zentrum erfolgt über die Französische Straße und Hebbelstraße. Der Radverkehr durch die Behlertstraße muss ebenfalls umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die Gutenbergstraße in Richtung Zentrum. In Richtung Norden erfolgt die Umleitung über Otto-Nagel-Straße und Mangerstraße.

Im gesamten Innenstadtbereich ist insbesondere nach dem Schulanfang am Montag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

Für Leitungsarbeiten ist die Friedrich-Engels-Straße vom Leipziger Dreieck kommend in Fahrrichtung Babelsberg in Höhe des Hauptbahnhofs weiterhin für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Wichtig: Die Fußgängerführung im Bereich der Baustelle muss angepasst werden. Fußgänger werden entlang der Heinrich-Mann-Allee umgeleitet.

Steinstraße

Für die Leitungsarbeiten und den Bau der Haltestellen ist ab Samstag eine Sperrung der Steinstraße für den Kfz-Verkehr zwischen In der Aue und An der Parforceheide als Einbahnstraße notwendig. Der Verkehr in Richtung Großbeerenstraße wird über die Mendelsohn-Bartholdy-Straße und Hubertusdamm umgeleitet. Hier sind umfangreiche Halteverbote für die Busumleitung notwendig.

L40

Die Verkehrsführung im Bereich der Baumaßnahme zum Neubau der Hochstraßenbrücken wurde angepasst. Es stehen jetzt 2 Fahrspuren stadteinwärts zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert, es besteht Staugefahr in stadtauswärtiger Richtung.

Friedrich-Engels-Straße

In der Nacht von Donnerstag, 12. August bis Freitag, 13. wird die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße L40 voll gesperrt.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg.

Am Kanal

Für den Bau einer Trinkwasserleitung muss eine Fahrspur in die Straße Am Kanal in Höhe Platz der Einheit gesperrt werden. Der Straße Platz der Einheit wird ebenfalls halbseitig gesperrt.

Hügelweg

Für Straßenbauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Lange Brücke - Trambrücke

Für die Sanierung der Straßenbahnbrücke muss der Geh- und Radweg auf der Langen Brücke punktuell eingeschränkt werden.

L20: Ortsdurchfahrt Seeburg

Für Straßen- und Leitungsbauarbeiten muss die Ortsdurchfahrt Seeburg für den Verkehr gesperrt werden.Großräumige Umleitungsstrecken über die Bundesstraßen 2, 5 und 273 sowie die A10 und die Landesstraße 92 sind in beiden Richtungen mit den Zielen Falkensee und Potsdam ausgeschildert.

Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de

Von MAZonline