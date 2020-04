Corona: Alles, was Sie über die Maskenpflicht in Potsdam wissen müssen

Potsdam

Ab Montag herrscht auch in Potsdam Maskenpflicht. Mund-Nasen-Schutze sollen in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Alles, was sie bis zum Inkrafttreten der Allgemeinverordnung wissen müssen, lesen Sie hier im Überblick.

Was bedeutet die Maskenpflicht in Potsdam genau?

Trotz Lockerung der Corona-Eindämmungsverordnung wird ab Montag laut Stadt Potsdam eine Alltagsmasken-Pflicht gelten, weil die „Corona-Dynamik“ in Potsdam höher sei, als in anderen Teilen Brandenburgs. Die Allgemeinverfügung wurde nach Wolfsburger und Jenaer Vorbild gestaltet.

Das heißt, dass auch nicht medizinische oder selbst genähte Masken, so genannte Community-Masken, ebenso wie Tücher oder Schals, die vor Mund und Nase getragen werden als Masken gelten. Diese müssen in Potsdamer Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmittel getragen werden. Dazu zählen auch Regionalbahnen und der Regionalexpress. Ganz wichtig ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern trotz der Maskenpflicht weiter eingehalten werden muss.

Diese Pflicht gilt für „alle Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr“. Ausgenommen sind Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Gründen, die das Tragen einer Maske nicht erlauben.

Welchen Schutz bieten Alltagsmasken?

Der Mund-Nasen-Schutz dient dem Schutz anderer vor einer Infektion – also nicht dem Träger oder der Trägerin. „Wenn jemand selber infiziert ist, dann führt ein Mund-Nasen-Schutz dazu, dass beim Husten und Niesen die Tröpfchen nicht so weit fliegen können – das schützt also das Gegenüber“, so RKI-Präsident Lothar H. Wieler bei einer Pressekonferenz. Das sei sinnvoll und werde vom RKI empfohlen.

Ob die selbstgenähten Stoffmasken so gut schützen wie die gekauften Einwegmasken , hängt laut Wieler vor allem vom verwendeten Material ab. Die offiziellen Mund-Nasen-Schutzmasken sind aus mehreren speziellen Lagen Stoff mit Filterschicht und werden normalerweise nur einmal verwendet. Auch wenn die selbstgenähten Masken vielleicht nicht so wirkungsvoll sind wie die Stoffmasken, sagte Wieler: „Auch ein selbstgebauter Mund-Nasen-Schutz hält natürlich Tröpfcheninfektion zurück, wenn man niest und hustet. Insofern ist er für den Schutz anderer sicher von Relevanz.“

Woher bekomme ich eine Maske ?

Eine richtige Maske muss nicht aufgesetzt werden. Ein Schal oder Tuch reicht auch. Masken bieten aber natürlich einen größeren Schutz vor Ansteckungen. Sie müssen allerdings selbst gekauft werden. Die Stadt verwies auf Nachfrage der MAZ auf Einzelhandel und Online-Shops. Auch auf Ebay Kleinanzeigen bieten viele Potsdamer privat Masken an.

Digital ist auch das Atelier Vivi Korr aufgestellt. Auf Facebook und auf Instagram können Masken für 14,45 Euro inklusive Versand gekauft werden. Individuelle Motive für Masken kosten einen kleinen Aufpreis.

Auf www.falkoaufmass.de gibt es ebenfalls Masken. Dort kosten die Maske 14,90 Euro.

Ähnlich kosten die Masken von Marco Marcu. Für 15 Euro zuzüglich Versand gibt es eine Maske nach Hause. Bestellt werden, können sie per Mail: go@m-marcu-fashiondesign.de.

Masken können Potsdamer in der Schneiderei Rosatex in der Friedrich-Ebert-Straße 89 bestellen. Schneiderin Evin Erol nimmt je nach Materialkosten pro Maske acht Euro. Erreichbar ist sie unter der 0172 6048492 oder direkt im Laden, der täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist.

Die Potsdamer Schneiderin Evin Erol stellt in der Schneiderei Rosatex Mundschutze her. Quelle: Friedrich Bungert

Auch Apotheken bieten Masken an. Beispielsweise verkauft die Horus-Apotheke am Luisenplatz 1 selbstgenähte und medizinische FFP2-Masken für etwa 15 Euro an. Die Apotheke im Hauptbahnhof verkauft Fünfer-Pakete OP-Masken für etwa 9 Euro. In der Babelsberg Apotheke in der Großbeerenstraße sind ebenfalls OP-Masken und Vliesmasken erhältlich. FFP-3 Masken gibt es in der Apotheke im Stern-Center für 9,95 Euro. Einweg-OP-Masken das Stück 2,95 Euro.

Enjoy Mode in Potsdam verkauft ab Mittwoch Masken für 15 bis 20 Euro in der Friedrich-Ebert-Straße 105. Bestellt werden können die Masken aber auch auf www.enjoy-mode.eu.

Der Laden MaiRausch Mode in der Friedrich-Ebert-Straße 95 verkauft verschiedene Arten von Masken. Die Preise für Einweg-, medizinische FFP2- und Baumwollmasken variieren zwischen 2,50 und 15 Euro. Dort kann direkt im Laden bestellt oder unter der 0176 34531047 bestellt werden.

Zum Essen gibt es im Galeriecafé Matschke auch Masken. Freitag und Samstag von 17 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr können in der Alleestraße 10 für 10 Euro erworben werden.

Privat bietet Phillip Hanske in lokalen Facebookgruppen seine Masken an. Diese Kosten 4 Euro. Das Geld will er einem gemeinnützigen Zweck zukommen lassen. Über eine Direktnachricht bei Facebook ist er erreichbar für Bestelungen.

Über Facebook verkauft auch StoffMücke Masken für Kinder und Erwachsene. Wer eine Maske für 7 Euro haben möchte, muss sie dort kontaktieren.

Fashionista in der Rudolf-Breitscheid-Str. 27 bietet Masken in verschiedenen Baumwollstoffen an. Sie kosten 6 Euro und können zum Teil sogar bei 95 Grad gewaschen werden. Bestellungen können unter der Telefonnummer 0331 70493410 vereinbart werden.

Auch die "Unscheinbar" bietet genähte Masken an. Sie kosten pro Stück 10 Euro, können geliefert oder selbst abgeholt werden. Die Bestellungen sind über erik@unscheinbar-potsdam.de möglich.

Das Stoffgeschäft Texstile in der Jägerstraße 38 bietet nicht nur Stoffe und Zubehör für das Nähen von Masken, sondern näht auch selbst Mund-Nasen-Schutze. Diese Kosten 10 Euro. Es sind allerdings nur so viele vorhanden, wie in der Auslage liegen.

Auch beim Stoffgarten kann online auf der Internetseite eine Maske für 7 Euro bestellt werden: Direkt im Laden in der Kaiser-Friedrich-Straße 94 sind die Masken dienstags und freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr erhältlich.

Die Ehrenamtlichen der Arbeiterwohlfahrt haben ebenfalls mehr als 1000 Masken genäht und geben diese kostenlos an Potsdamer ab, weil sich nicht jeder eine oft teure Maske leisten kann. Auf der Internetseite vom AWO-Bezirksverband Potsdam gibt es dazu nähere Informationen.

Wo finde ich eine Anleitung zum Maske selbst nähen?

Wer sich Zuhause eine Mund-Nasen-Maske nähen möchte, der kann sich im Kathi&Käthe fairverpackt Laden in der Garnstraße 20 in Babelsberg ein DIY-Nähpaket auf Spendenbasis besorgen, Nähanleitung inklusive. Im Rahmen der „Mach mit!Näh mit!“-Aktion vom Werkhaus des Verins Inwole und der Flotte Potsdam liefert die Initiative auch bei einer Anfrage per Mail an textil@werkhaus-potsdam.de die Nähpakete nach Hause.

Auf der Internetseite des AWO-Bezirksverbands Potsdam gibt es eine Videoanleitung, wie man sich Masken selbst nähen kann. Auch auf Youtube gibt es zahlreiche Anleitungen.

Wie trage ich die Maske richtig?

Es sind immer wieder Menschen zu sehen, die zwar eine Maske tragen, diese aber nicht den optimalen Schutz bieten kann, weil sie falsch sitzt oder komplett unter dem Kinn getragen wird. Für den optimalen Schutz ist es wichtig, dass die Maske über der Nase sitzt und auch nicht nur auf der Nasenspitze oder sogar darunter. Auch das Kinn muss komplett unter den Mund-Nasen-Schutz. Die Maske sollte auch eng anliegen, damit an den Seiten keine Lücken entstehen – bei Lücken sollte die Maske mithilfe der Bänder engen gezogen werden. Es sollte drauf geachtet werden, dass keine Haare zwischen Maske und Gesicht für Lücken sorgen.

Für Brillen- und Bartträger ist die Maske eine Herausforderung. Wer eine Brille trägt, sollte die erst die Maske richtig und eng anliegend aufsetzen und dann darauf achten, dass die Brille über dem Stoff der Maske liegt und nicht darunter rutscht und beschlägt. Bartträger dagegen sollten sich eventuell den Bart stutzen. Unabhängig von Corona hat das Center for Disease Control and Prevention ( CDC) eine Grafik erstellt, die zeigt, welche Bärte sich für das sichere Tragen einer Maske eignen.

Was, wenn ich keine Maske trage?

Die Landesregierung vertraut darauf, dass alle Brandenburger an die Vorgaben halten. Deswegen ist im Katalog der Ordnungswidrigkeiten noch keine Strafe für fehlende Masken enthalten.

Hier unterscheidet sich die Verordnung von Jena. Dort liegen die Bußgelder für Verstöße bei 50 Euro. Bislang sei dort aber noch kein Bußgeld verhängt worden, teilte die Stadt Jena mit.

Supermarktketten wir Rewe, Kaufland und Aldi setzen auf Hinweisschilder und zum Teil auch auf Sicherheitspersonal, das die Eingänge kontrolliert und auf die Maskenpflicht hinweist. Doch das Unternehmen Rewe teilt auf Anfrage mit: „Für eine Kontrolle oder Sanktionierung von Kunden haben wir weder eine rechtliche Handhabe, noch die erforderlichen Ressourcen.“

Auch die Verkehrsbetriebe in Potsdam wollen keine Strafen aussprechen. Dennoch werden ab Montag die Kontrolleure, die bisher nicht im Dienst waren, wieder aktiviert. Göran Böhm, Sprecher der Stadtwerke erklärt: „Wir wollen an den zentralen Knotenpunkten proaktiv auf die Maskenpflicht hinweisen. Wir sehen aber jeden Einzelnen in der Verantwortung eine Maske zu tragen. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Gruppendynamik wie in Jena und Wolfsburg.“ Grundsätzlich gilt also: Wer einen gültigen Fahrausweis hat, wird auch befördert. Um den Mindestabstand zwischen Fahrgästen zu gewährleisten, werden die Verbindungen wieder öfter fahren.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) bezweifelt, dass dass sich die Einhaltung der Maskenpflicht konsequent kontrollieren lässt. Die mittelmärkische Regiobus-Gesellschaft sieht in der Maskenpflicht sogar Kollisionen mit gesetzlichen Grundlagen, wie beispielsweise dem Personenbeförderungsgesetz oder dem Vermummungsverbot. Den Busfahrern sei außerdem nicht zuzumuten, acht Stunden lang und länger mit einer Schutzmaske zu fahren.

Ist das lange Tragen von Masken ungesund?

„Jein“, sagt Lungenarzt Hilger Müller. Das Tragen der Masken sei für die Lunge anstrengender, weil tiefere Züge gemacht werden müssen. „Man sollte bei der Arbeit mehr Pausen machen, weil man mehr Energie verbraucht.“ Eine zu hohe Belastung des Körpers durch die sogenannte CO2-Rückatmung, also der immer wieder eingeatmeten Atemluft, konnte Müller bei einem spontanen Test seiner Praxis-Mitarbeiter am Dienstag nicht feststellen.

Ungesund ist das längere Tragen, weil die Masken mit der feuchten Atemluft durchfeuchtet werden und sich so die eigenen Keime und Viren auf der Innenseite und fremde auf der Außenseite sammeln. Das ergäbe einen Nährboden für Krankheitserreger. Andererseits schützen die Masken andere und zum Teil den Träger vor dem Coronavirus. „Die Masken sollten nicht länger als vier Stunden getragen werden“, rät Müller.

Wie reinigt man die Masken sicher?

Das hängt von der Maske ab. Die verbreiteten selbstgenähte „Community-Masken“ können bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. "Die Hitze und die Tenside der Waschmittel reichen schon, um das Coronavirus zu deaktivieren", sagt Philipp Heldt von der Verbraucherzentrale dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Alkohol als Zusatz sei nicht nötig. Hilger Müller rät außerdem, die Masken nach dem Waschen noch einmal zu bügeln, um alle Viren und Keime abzutöten.

Von Mirja Gottschalkson, Heinz Helwig und Jan Russezki