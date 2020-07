Das neue Heim für die Schildkröte vom Aradosee

Potsdam/Geltow

Der Schildkrötenretter Laines Rumpff kann wieder beruhigt schlafen. Am Montag hatte er eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte am Aradosee erfolgreich gefangen, um sie vor der heutigen Bombensprengung in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile hat das exotische Reptil ein neues Heim gefunden – unter Artgenossen in einem Geltower Privatteich.

Geltower Tierliebhaber nehmen die Schildkröte auf

„Noch am gleichen Abend kam die Tierrettung und hat sich ganz wunderbar gekümmert“, sagt Laines Rumpff. In Geltow hat das Ehepaar Ebeling eine mobile Tierarztpraxis und auf ihrem Grundstück einen großen Teich. „Wir sind gemeinsam hingefahren und ich habe dort gemerkt, wie viele Leute sich Tiere anschaffen ohne darüber nachzudenken, was aus denen in einigen Jahren wird“, sagt Rumpff. Sie einfach auszusetzen und darauf zu warten, dass jemand sie rettet – „das ist eine Schweinerei“, findet er.

Anzeige

Die Gelbwangen-Schmuckschildkröte in ihrem neuen Heim. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Seine eigene Gefühlslage wechselte in dem Moment, wo er die Schildkröte im Kescher hatte. „Bis ich das Tier gefangen hatte, dominierte bei mir tatsächlich ein Jagdinstinkt, aber danach sofort die Verantwortung für das Tier. Sie wirkte in meiner Badewanne sofort depressiv. Ich war deshalb sehr froh, dass mir die Tierrettung die Last, was aus dem Tier werden wird, abgenommen hat“, sagt Laines Rumpff.

Vorerst ist das Tier in Quarantäne

Für die nächsten Tage ist die Schildkröte in Quarantäne. Die Geltower Tierärzte untersuchen sie erst und entwurmen sie auch, bevor sie zu ihren Artgenossen darf. „Sie nehmen viele Tierarten auf. Sie haben Schweine, Ziegen, Pferde, Hunde und Katzen“, sagte Kevin Köppe, der zusammen mit Gordon Ebeling zum Vorstand der Potsdamer Tierrettung gehört. Wie viele andere investieren sie ehrenamtlich Zeit und Geld für die Tiere, die andere sich womöglich unüberlegt angeschafft haben.

Das Tier sonnte sich am Ufer. Laines Rumpff näherte sich vorsichtig. Quelle: Varvara Smirnova

Ein erneutes Aussetzen der Gelbwangen-Schildkröte ist verboten. „Sie schaden dem hiesigen Ökosystem, verdrängen einheimische Arten und fressen Fisch- und Froschlaich in großen Mengen“, erklärt Köppe. Außerdem sind diese Schildkröten an viel wärmere Temperaturen gewöhnt. „Sie sterben daher oft an Lungenentzündung“, sagt er. Das wird der Schildkröte vom Aradosee in Geltow nicht passieren – dort gibt es für die Winterzeit ein beheiztes Schildkrötenhaus.

Von Peter Degener