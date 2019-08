Potsdam

Die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) war sich am Mittwochabend einig: Sie erklären in Potsdam den Klimanotstand. Die Reaktionen auf den Beschluss haben in den sozialen Netzwerken nicht lange auf sich warten lassen – und fielen gewohnt kontrovers aus. „Augenwischerei“, kritisierten die ei...