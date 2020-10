Am Schlaatz

Tyler ist der erste, der sich traut. Klar, die Gummibärchen und die bunten Schlüsselanhänger ziehen und machen Mut, auf Tuchfühlung zu gehen. Die MAZ ist am Mittwochnachmittag zu Besuch im Wohngebiet Am Schlaatz. Wir haben unser blaues Zelt auf dem Marktplatz zwischen Rewe und der Awo-Schatztruhe aufgebaut und freuen uns auf Menschen, die mit uns über ihren Stadtteil plaudern wollen. Über die guten Dinge zwischen Nuthe und Heinrich-Mann-Allee und natürlich auch über die Knackpunkte. Über Anregungen, Wünsche und Hoffnungen.

Tyler (7) kennt den Marktplatz, der das Häusermeer teilt, gut. Er wohnt nicht weit von hier mit seiner Mama Melanie (33) und seit ein paar Monaten auch mit deren Lebensgefährten Benjamin (26). Seine Schule kann Tyler vom MAZ-Zelt aus sehen. Von Zuhause aus sind es nur ein paar Minuten zu Fuß, dann ist er auch schon da – den Weg packt er schon ganz alleine. Dass hier alles, was sie und ihre kleine Familie fürs tägliche Leben brauchen, dicht beieinander ist, schätzt Melanie. Dennoch möchte sie nicht für immer im Schlaatz wohnen: „Aber die Mieten sind hier eben noch bezahlbar.“ Das war das ausschlaggebende Argument auf der Suche nach einer größeren Wohnung.

Auch Diana Rennebarth (57) war auf der Suche nach einem bezahlbaren Zuhause, als sie mit ihrem heute erwachsenen Sohn in den Schlaatz zog – und blieb. Seit zwei Jahrzehnten wohnt sie im Schilfhof 20, einem der Punkthochhäuser. Zwar habe sie immer mal mit einem anderen Stadtteil geliebäugelt. Doch hoch oben in der 12. Etage fühle sie sich so wohl, dass sie einen Umzug bisher verworfen hat. Sie schwärmt von ihrer schönen, hellen Wohnung und vom tollen Ausblick. „Viele Leute rümpfen die Nase, wenn ich erzähle, dass ich im Schlaatz wohne“, sagt Diana Rennebarth. „Manchmal verschweige ich es deshalb lieber.“

Beim MAZ-Talk vor Ort im Schlaatz schauten auch Melanie (33), Benjamin (26) und Tyler (7) vorbei. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Schlaatz ist ein besonderer Stadtteil. Viele Menschen hier sind auf Unterstützung angewiesen. Nirgendwo in Potsdam ist der Anteil der Arbeitslosen und der Hartz-IV-Empfänger größer, nirgendwo der Ausländeranteil. Sicherheit und Ordnung sind im Schlaatz immer ein Thema.

Der Ruf eilt dem Stadtteil voraus. Martina Wilczynski (57) gehört zu denen, die das ändern wollen. Sie ist Sprecherin des neuen Stadtteilrat s und engagiert sich im Schlaatz-Bürgerclub. Martina Wilczynski versucht, Nachbarinnen und Nachbarn zum Anpacken zu animieren. Ihre Devise: „Nicht nur meckern, machen!“ An vielen Ecken könne sie Verbesserungen entdecken: die frisch bepflanzten Baumscheiben am Markt und die kleinen Sitzbänke seien das jüngste Beispiel. Sie lobt die soziale Infrastruktur mit Bürger- und Friedrich-Reinsch-Haus, mit Familienzentrum, Kitas und Schulen, es gebe auch vielfältige Kulturveranstaltungen, für alle Altersklassen sei etwas dabei. „Bei uns im Schlaatz ist viel mehr los, als die meisten denken“, sagt Martina Wilczynski. Sie kam 2004 in das 80er-Jahre-Plattenbaugebiet.

MAZ-Redakteurin Nadine Fabian (l.) beim Plausch Rouba (22). Quelle: Bernd Gartenschläger

Rouba (22) ist seit vier Jahren hier. Ihre Wohnung ist klein, sagt sie. Aber für den Moment genüge das. Rouba stammt aus Syrien. Die Flucht hat sie von ihren Lieben getrennt: die Familie lebt heute in Schweden, nur Rouba in Deutschland. Zum Glück habe sie Freundinnen gefunden. Mit einer hat Rouba gleich einen Termin: Die Freundin nimmt sie mit zum Frauenfußball, aber Rouba weiß noch nicht, ob das das Richtige für sie ist.

Lothar Person (67) wohnt seit 1985 am Schlaatz, die ersten fast zwei Jahrzehnte am Biberkiez, seit 2017 am Bisamkiez. „Mit Fahrstuhl und Balkon, perfekt für meine Frau und mich“, sagt er. Er mag sein Viertel, die kurzen Wege, die schöne Natur an der Nuthe und die gute Verkehrsanbindung. „Nur eine Drogerie und ein richtiger Zeitungsladen, die fehlen mir.“ Auch ihn ärgert, dass der Schlaatz so verteufelt wird in der Stadt. „Wir sind hier ein ganz normaler Stadtteil mit seinen guten und weniger guten Seiten.“

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff