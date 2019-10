Potsdam

Inya Wetzel ist anderen Erstsemestern einen Schritt voraus: Sie kennt die Stadt bereits. Die 18-Jährige kommt aus Potsdam. Zum Wintersemester fängt sie mit ihrem Lehramtsstudium an. Was sie vom Studium erwartet? Sie will die Dinge lernen, die es für den Lehrerberuf braucht. Und noch eins: „Ich will, dass es Spaß...