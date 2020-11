Das sind Potsdams Second-Hand-Läden

Potsdam

Der Gedanke an Nachhaltigkeit, Markenkleidung zu günstigen Preisen, ausgewaschene Schadstoffe. Es gibt viele Gründe, warum immer mehr Menschen bewusst zur Second-Hand-Ware greifen. Der Markt dankt es ihnen und bietet immer mehr Möglichkeiten. Das zeigt sich besonders im boomenden Online-Second-Hand-Handel. Aber auch in der realen Welt haben die Menschen immer mehr Gelegenheiten, einzigartige Kleidungsstücke aus zweiter Hand zu finden. Potsdam zieht da kräftig mit und hat insgesamt sechs Second-Hand-Läden. Erst kürzlich hat ein neuer eröffnet. Die MAZ hat sich alle Geschäfte genau angesehen.

„Whooppie“ in der Lindenstraße bietet individuelle Damenmode

Karin Lingner, Inhaberin von „Whooppie“ Quelle: Varvara Smirnova

Angebot: Im Laden „Whooppie“ werden ausschließlich Frauen fündig. Aber für sie kann es dann alles sein, bis auf Unterwäsche: Schuhe, Mäntel, Oberteile, Hosen, Kleider. Die Marken reichen von bekannten Herstellern, wie Esprit, Opus, Hallhuber und Garry Weber bis hin zu No-Name-Ware. Stücke wie Handschuhe, Ringe und Mützen kauft Karin Lingner, die Inhaberin von „Whooppie“, als Neuware dazu. „Um es in dieser Menge anzubieten, wie sie gerade gebraucht wird, muss ich dazukaufen“, Karin Lingner. Zusätzlich zur Kleidung hat sie auf einem Tisch in der Nähe des Eingangs einen Mini-Flohmarkt aufgebaut, bei dem man Bücher, Dekoartikel und Bilderrahmen finden kann.

Preise: Der hängt von Kleidungsstück und Marke ab. Mäntel etwa starten bei zehn Euro und gehen bis 119 Euro. Hosen bekommen die Kunden von zehn bis 59 Euro. Oberteile kosten zwischen zwei und 29 Euro.

Blick ins „Whooppie“ Quelle: Varvara Smirnova

Atomsphäre: Das Second-Hand-Geschäft „Whooppie“ hat eine gemütliche und aufgeräumte Atmosphäre mit entspannter Loungemusik im Hintergrund.

Inhaberin: Karin Lingner (55) hatte schon immer eine große Liebe zu Second Hand, erzählt sie. Und zu Flohmärkten. „Ich wollte irgendwann dann einfach einen Second-Hand-Laden so machen, wie er mir gefällt. Weil ich viele Geschäfte gesehen habe, die nicht mein Geschmack waren.“ In den 23 Jahren, die sie ihren Laden betreibt, hat sie mittlerweile viele Stammkunden, die sowohl bei ihr kaufen als auch bei ihr verkaufen. „Kommt neue Ware rein, schaue ich sie mir und beurteile, ob sie eine Chance hat, verkauft zu werden. Dann nehme ich sie vier Wochen in Kommission.“ Wird die Kleidung in der Zeit nicht verkauft, kommt sie zurück zum Kunden oder zu sozialen Zwecken.

Designer-Stücke bei Karola Meyer in der Gutenbergstraße

Karola Meyer in ihrem Luxus-Secon-Hand-Laden in der Gutenbergstraße. Quelle: Varvara Smirnova

Angebot: In Karola Meyers Geschäft, das auch ihren Namen trägt, findet sich Damenmode im hochpreisigen Segment – vom Scheitel bis zur Sohle. Meyer-Cremer verkauft Schuhe, Mäntel, Blusen, Pullover und Hosenröcke. Vertreten sind Luxusmarken und Designer wie Jil Sander, Iris von Arnim, Sandro und Armani. An einer Wandseite hat die Mode der Hamburger Designerin Katharina Hovman Platz gefunden. Das und eine kleine Auslage mit Schmuck sind die einzigen Neuwaren im Geschäft „ Karola Meyer“.

Preise: Die Preise sind entsprechend hoch. So kosten Mäntel beispielsweise rund 900 Euro. Das begründet Meyer zum einen mit den Markennamen und zum anderen achtet sie darauf, im besten Fall ungenutzte Kleidung anzukaufen. Aber in jedem Fall „makellose“ Ware, wie Meyer es nennt.

Luxus- und Designerware gibt es bei Karola Meyer in der Gutenbergstraße. Quelle: Varvara Smirnova

Atmosphäre: Der Verkaufsraum des Luxus-Second-Hand-Geschäftes in der Gutenbergstraße hebt sich stark von herkömmlichen Läden der Branche ab. Er wirkt wie eine Boutique. Man sieht ihm nicht an, dass in ihm Second-Hand-Ware verkauft wird. Die Ware ist durchdacht ausgeleuchtet. Er ist sparsam dekoriert. Weiße Farben dominieren.

Inhaberin: Karola Meyer-Cremer liebt Second Hand. Und für sie macht sie besonders im Luxussegment Sinn, wie sie sagt. „Man bekommt Qualität und Anspruch, die trotz eines gewissen Preises hoch sind und erreichbar. Und außerdem purzeln die Preise bei Second Hand im Luxusbereich prozentual gesehen, besonders im Vergleich zu günstigerer Neuware.“ Ihre Ware bekommt Meyer-Cremer aus ganz Deutschland zugeschickt. Bei der Auswahl legt sie besonderen Wert auf Modernität. „Ich möchte keine Ware, die aus der Zeit gefallen ist“, sagt sie.

Im „Karamea“ in der Rudolf-Breitscheid-Straße werden Männer und Frauen fündig

Manuela Kopydlowski, Inhaberin von „Karamea“ in Babelsberg. Quelle: Varvara Smirnova

Angebot: In dem Babelsberger Second-Hand-Geschäft „Karamea“ gibt es neben Damenmode auch Kleidung für Herren. Schuhe, Hosen, Oberteile, Mäntel, in großer Auswahl. Der größte Teil des Angebotes macht allerdings Frauenkleidung aus. Entsprechend wenig suchen Männer das Geschäft von Manuela Kopydlowski auf. „Aber wenn sie kommen, ist das immer sehr erfrischend“, sagt sie, „sie sind schnellere und entschlossenere Käufer.“ Die Kunden können wählen zwischen Markenkleidung und No-Name-Produkten.

Preise: Die Preise im „Karamea“ sind sehr moderat. Mäntel kosten zwischen 20 und 90 Euro, Hosen zwischen 15 und 25 Euro. Und Pullover liegen zwischen 10 und 25 Euro.

Im „Karamea“ in Babelsberg gibt es Kleidung für Frauen und Männer. Quelle: Varvara Smirnova

Atmosphäre: Das Geschäft von Manuela Kopydlowski ist etwa 40 Quadratmeter groß. Das Angebot ist trotzdem recht vielfältig. Jeder Quadratmeter Wand wird für Kleiderstangen und Regale genutzt. Dennoch wirkt das Geschäft aufgeräumt und organisiert.

Inhaberin: Manuela Kopydlowski ist Berlinerin und hat schon immer gerne Flohmärkte besucht, wie sie erzählt. Second-Hand-Kleidung sei mindestens ebenso lang eine Leidenschaft der 57-Jährigen. Um die Jahrtausendwende musste sie sich nach einem neuen Job umsehen und wurde leider nicht fündig. „Deswegen hatte ich mich 2004 für das Angebot der Ich-AG entschieden und den Laden eröffnet. Und ich habe es nie bereut.“Die Kunden, von denen viele Stammkunden sind, seien toll und die Nachbarschaft in der Rudolf-Breitscheid-Straße auch.

Unisex- und Damenmode im hippen „Good News“ am Bassinplatz

Svenja Marx, Inhaberin von „Good News“ Quelle: Varvara Smirnova

Angebot: Das „Good News“ am Bassinplatz ist der neueste Second-Hand-Laden in Potsdam. Anfang Oktober hat er eröffnet. Hier finden die Kunden vor allem Damenmode. Allerdings gibt es auch einige Unisex-Kleidungsstücke. Männer werden dort also auch fündig. Es handelt sich um hochwertige, und im Neupreis recht teure, Kleidung. Marken, die in „Good News“ zu finden sind, sind: Sandro, Maje, Ganni, Jil Sander, Prada und viele mehr. Auch hier finden die Kunden alles vom Scheitel bis zur Sohle. Mäntel, Hosen, Oberteile, Schuhe, Kleider und Accessoires, wie Gürtel und Taschen. Svenja Marx, Inhaberin von „Good News“ beschreibt ihre Auswahl als „zeitgemäß und im Trend und keine Fast Fashion“. Fast Fashion lehnt sie ab, weil sie sehr günstig produziert ist und die Qualität der Materials gering ist, weshalb jene Kleidungsstücke nicht lange halten.

Preise: Durch die im Neupreis teuren Markenkleidungsttücke sind sie als Second Hand bei Svenja Marx prozentual gesehen sehr günstig. So kosten Mäntel selten über 100 Euro, genauso Hosen. Pullover und Blusen gibt es zwischen 39 und 89 Euro.

Blick ins „Good News“ am Bassinplatz. Quelle: Varvara Smirnova

Atmosphäre: „Good News“ ist in einem historischen Ziegelhaus am Bassinplatz untergebracht, das saniert ist und seinen alten Charme behalten hat. Die Atmosphäre des Second-Hand-Ladens ist entsprechend sympathisch. Trendig und ein wenig rustikal eingerichtet, wirkt das Geschäft, als könnte es auch im Prenzlauer Berg eröffnen. Das große Schaufenster macht die recht kleine Verkaufsfläche mit vorderem und hinterem Teil sehr hell.

Inhaberin: Svenja Marx (40) lebte 20 Jahre als selbstständige Stylistin in Berlin und träumte schon lange von einem eigenen Second-Hand-Geschäft. Sie selbst kauft nur gebrauchte Kleidung. Vor zweieinhalb Jahren hat sie ein Kind bekommen und entschloss sich, endlich den Schritt zum eigenen Geschäft zu machen. „ Berlin brauchte keinen weiteren Second-Hand-Laden, Potsdam, fand ich, schon, zumindest so einen“, sagt Marx. Und so zog sie mit ihrem Kind und ihrem Partner vor kurzem nach Potsdam. Bei der Auswahl der Kleidung, die sie auf Kommission annimmt, sei ihr wichtig, dass sie ihr auch selbst gefällt. „Ich würde die Sachen nicht nach Gewinnspanne aussuchen.“ Mit ihrem Angebot möchte sie es jedem ermöglichen, sich ein „hochwertiges Kleidungsstück leisten zu können“, so Svenja Marx.

Kindermode im „Kids Store“ in der Dortustraße

Sylke Behrendt in ihrem „Kids Store“ Quelle: Varvara Smirnova

Angebot: Im „Kids Store“ finden die Kunden Kleidung für Kinder von der Geburt bis etwa zum 13. Lebensjahr, also die Kleidergrößen 0 bis 164. Zu finden sind: Schuhe, Hosen, Shirts, Strampler, Winteranzüge und vieles mehr an Kleidung. Daneben verkauft Sylke Behrendt, Inhaberin des „Kids Stores“, Spielzeug für kleine und größere Kinder, Gesellschaftsspiele, Puzzle, Bücher, ja sogar Kostüme für den Fasching im Kindergarten. Und wer ganz frisch Mama und Papa ist, kann im „Kids Store“ Kinderbetten, Bettwäsche, Kinderwagen, Autositze und vieles mehr, was so eine Erstausstattung ausmacht, bekommen. Die Produkte sind sowohl Marken-Fabrikate als auch No-Name-Ware.

Preise: In dem Second-Hand-Geschäft für Kinderausstattung von Sylke Behrendt sind die Preise der Waren ihren Marken entsprechend etwas höher oder niedrig. Die Kleidung kostet nicht mehr als 40 Euro.

Von der Scheitel bis zur Sohle gibt es alles fürs Kind im „Kids Store“ in der Dortustraße. Quelle: Varvara Smirnova

Atmosphäre: Jeder Quadratmeter Wand und Boden des Geschäftes „Kids Store“ ist ausgenutzt für Regale, Kleiderstangen, große Gegenstände, wie Kinderbetten und Kinderwagen. Die Waren sind mal kalt, mal warm ausgeleuchtet. Durch die naturgemäß sehr bunten Produkte und durch die aufgeräumte Sortierung wirkt der Laden sympathisch.

Inhaberin: Sylke Behrendt betreibt ihren „Kids Store“ seit 19 Jahren und genießt es, junge Familien bei ihrem Einkauf zu helfen und sie zu beraten. „Das macht mir total Spaß“, sagt sie, „und viele kommen immer wieder. Das Wiedersehen ist jedes Mal total schön.“ Für Behrendt macht Second Hand vor allem im Kinderbereich großen Sinn. „Die Schadstoffe sind bei gebrauchter Ware rausgewaschen und die Kinder wachsen total schnell aus vielem wieder raus. Manches Stück wird da nur zwei Monate getragen.“ Deswegen würden sich viele Kunden auch sehr bewusst für Second Hand für ihre Kinder entscheiden, selbst wenn sie sich Neuware durchaus leisten könnten, so Behrendt.

Alles fürs Kind auch in der „ Schatzinsel “ in der Garnstraße

Claudia Haack vor ihrer „Schatzinsel“ in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Angebot: Die „ Schatzinsel“ bietet neben Kleidung in den Größen 50 bis 164, wie Hosen, Shirts, Schuhe, Winteranzüge und Jacken, auch allerlei gebrauchte Dinge für die Erstausrüstung. Dazu gehören Kinderwagen, Babyschalen und Kindersitze. Auch Spielzeug, Spiele und Bücher für Kinder im Kleinkindalter sind in der „ Schatzinsel“ zu finden. Viele der Waren gibt es als Marken- und als No-Name-Produkte.

Preise: Die Preise in der „ Schatzinsel“ sind sehr moderat. Kinderhosen kosten zwischen zwei und vier Euro, Schuhe zwischen vier und 15 Euro, Winteranzüge zwischen fünf und zehn Euro und Kinderwagen sind, je nach Marke, zwischen 100 und 400 Euro zu bekommen.

In der „Schatzinsel" in Babelsberg gibt es auch alles für die Erstausrüstung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Atmosphäre: Auf den rund 85 Quadratmetern nutzt Inhaberin Claudia Haack jeden Quadratmeter, den sie an Wand und Boden zur Verfügung hat. Das tut dem Eindruck der Ordnung allerdings keinen Abbruch. Die Kunden können sofort erkennen, welches Kleidungsstück wo hängt. Das Licht ist etwas kühl. Durch die bunten Farben der Kinderkleidung wirkt das Geschäft allerdings dennoch freundlich und gemütlich.

Inhaberin: Seit 16 Jahren betreibt Claudia Haack (43) die „ Schatzinsel“ in Babelsberg. Die Idee zu ihrem Kinder-Second-Hand-Geschäft hatte wegen ihrer eigenen Erfahrungen als Mutter. „Ich hatte eine Tochter bekommen und deswegen viele Sachen, die ich loswerden wollte, als mein Kind rausgewachsen war. Außerdem fand ich, dass so ein Laden damals in Potsdam fehlte.“ Sie ist der Meinung: „Die Sachen sind so schnell ausgetragen und in den meisten Fällen trotzdem noch sehr gut.“ Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass ihre Kunden längst nicht mehr nur zu ihr kommen, weil die Ware in der „ Schatzinsel“ günstiger ist als Neuware. „Viele kaufen bei mir mittlerweile, weil sie nachhaltig einkaufen wollen.“

Von Annika Jensen