Potsdam

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Potsdamer ist über Pfingsten leicht gestiegen. Wie die Stadt Potsdam am Dienstag mitteilte, sei die Zahl auf 635 Infizierte gestiegen. Vor einer Woche waren es vier Potsdamer weniger gewesen. Außerdem ist an Pfingsten ein Patient im Ernst-von-Bergmann-Klinikum an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte das Krankenhaus auf seiner Webseite am Montag mit. In dem städtischen Krankenhaus befinden sich derzeit noch sieben Infizierte in Behandlung. Einer von ihnen wird auf der Intensivstation betreut und beatmet.

Unter Corona heiraten nur die wenisten

Keine Torte, keine Live-Band und keine Überraschung, die Christian Schulze nicht organisieren kann. Was auch immer sich Brautpaare unter einer perfekten Hochzeit vorstellen –der Weddingplaner macht es möglich. „Ich plane jede einzelne Hochzeit mit absoluter Leidenschaft“, erzählt der 33-Jährige. Für jede kleine oder große Katastrophe vom Regenschauer bis hin zur zerrissenen Strumpfhose hat er eine Lösung parat. Nach Hunderten von Hochzeiten ist er auf alle möglichen Pannen und Probleme vorbereitet. Doch die größte Herausforderung hat auch er nicht vorhersehen können: die Corona-Pandemie.

Schulcaterer warnen vor ihrem eigenen Aus

Wenn am 10. August das neue Schuljahr anfängt, bekommen die Schüler womöglich kein Mittagessen mehr. Davor warnt Ralf Blauert, Chef des Schul- und Kita-Caterers „Blauart“, des größten Lieferanten Potsdams. Es brauche ein Hilfsprogramm des Landes über die Sommerferien: „Sonst bleiben nächstes Schuljahr alle Küchen kalt.“„Blauart“ liefert normalerweise rund 5200 Essen in Potsdam aus, etwa 4000 davon an Schulen, doch die sind seit dem 18. März geschlossen. Derzeit werden noch 500 bis 600 Essen gekocht, 150 bis 180 davon für die Notbetreuungskinder. Zahlreiche Elternanfragen, ob man auch zur Haustür liefern könne, wurden abgelehnt: „Die Kosten wären völlig unvertretbar“ , sagte Blauert am Dienstag der MAZ: „Bei ausbleibenden Umsätzen laufen die wesentlichen Kosten weiter: Pacht oder Miete, teilweise Personalkosten, Versicherungen, Kredittilgungen.“

Das HPI wird noch virtueller

Das Hasso-Plattner-Institut am Campus Griebnitzsee könnte gut und gerne auch als Fotomotiv für „modernes Lernen in naturnahmen Umfeld“ Karriere machen. Innen sind die überschaubar dimensionierten Gebäude sehr hell; draußen wandert man zwischen Vorlesungssaal und Institutsgebäuden auf viel Grün – sogar einen Teich gibt es, der ein bisschen an japanische Gartenkunst zwischen geschlängelten Wegen denken lässt. Auf einer großen Wiesenfläche steht sonst immer zum Semesterende eine Bühne – Dreh- und Angelpunkt der alljährlichen Semesterabschluss-Party, bei der Institutsgründer und Mäzen Hasso Plattner sowie Direktor Christoph Meinel sonst die Studierenden begrüßten, bevor es musikmäßig richtig zur Sache ging. Doch auch die liebgewordene Party-Tradition muss in diesem Sommer aufgrund der Corona-Beschränkungen gestrichen werden.

Besuche im Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind wieder möglich

Das kommunale Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ geht nach der Corona-Krise einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, werden Patienten im Bergmann-Klinikum ab Donnerstag wieder Besuch empfangen dürfen. Dafür hat das Krankenhaus einen Regelkatalog aufgestellt. Demnach darf jeder Patient, der sich in stationärer Behandlung befindet, einen vorher fest definierten Besucher empfangen – für eine Stunde am Tag. Dieser muss sich telefonisch anmelden, seine persönlichen Daten angeben und beim Besuch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Einen Überblick über die Regeln stellt das Klinikum auf seiner Corona-Info-Seite zur Verfügung.

Echte Konzerte!

Für die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausgefallenen Musikfestspiele Potsdam Sanssouci soll es zumindest einen bescheidenen Ersatz geben. Wie die Festivalleitung am Dienstag gegenüber der MAZ ankündigte, werden in der kommenden Woche im Potsdam zwei kleinere Konzerte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Für Freitag den 12. Juni ist ein Auftritt der Liedermacherin Dota Kehr in Foyer des Nikolaisaals geplant. Zugelassen für das Konzert sind maximal 75 Teilnehmer. Einen Tag später, am 13. Juni, veranstalten die Musikfestspiele ein Wandelkonzert an verschiedenen Orten. Dafür werden maximal 30 Zuhörer zugelassen.

CDU setzt Schubert unter Druck

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kehrte am Dienstag aus der freiwilligen häuslichen Isolation zurück, in die er sich am vergangenen Mittwoch wegen eines Corona-Verdachtsfalls in seinem persönlichen Umfeld begeben hatte. Mit seiner Rückkehr ins Rathaus gewinnt auch die Diskussion um einen 35-Fragen-Katalog von CDU, FDP und Bürgerbündnis wieder an Fahrt.Wie berichtet, hatte CDU-Fraktionschef Götz Friederich auf eine Aussprache im jüngsten Hauptausschuss gehofft. Statt dessen konnte er lediglich zu Protokoll geben, er sei „irritiert, dass der Oberbürgermeister nicht hier ist“. Nun machen die Parteien Druck – sie wollen Antworten.

Von MAZonline/bos