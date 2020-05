Das war der Herrentag im Potsdamer Volkspark

Bornstedt

Es ist kein Tag wie jeder andere. Es ist Herrentag. Die Sonne scheint, aber der Vatertag ist in diesem Jahr erstmals ein Feiertag in Zeiten einer Pandemie. Den Ausflüglern im Volkspark merkt man allerdings wenig davon an, dass Corona den Alltag beherrscht. Sie suchen die Entspannung. Sie liegen mit ihren Familien auf Decken im Gras, spielen Tischtennis, Fußball und Basketball, genießen Bier oder Apfelsaft am Wasserspielplatz. Viele tragen Sonnenbrillen, anders ließe sich die ununterbrochen scheinende Sonne nur schlecht aushalten. Die Temperatur ist ideal. Gerade warm genug für T-Shirt und Shorts und noch so kühl, um nicht zu schwitzen.

Polizei : Potsdamer haben sich ruhig verhalten

Ordnungsamt und Polizei werden später sagen, dass sich die Potsdamer und ihre Gäste diszipliniert verhalten haben, im Vergleich zu Vorjahres-Vatertagen und angesichts der geltenden Regeln der Eindämmungsverordnung. „Es gab bis zum späten Nachmittag nur einzelne mündliche Verwarnungen“, sagte Stadtsprecherin Juliane Güldner.

Auf den Halfpipes im Volkspark fahren Kinder mit ihren Rädern und Rollern die Rampen hoch und runter. Bei einem Jungen mit Roller wird es kurz waghalsig. Mit Schwung fährt er hinab, nimmt eine scharfe Kurve und bremst dabei. Beinahe stürzt er. Er wirkt unzufrieden. Sofort nimmt er wieder Anlauf.

Marko (l.), Henning und Marcel an den Halfpipes im Potsdamer Volkspark. Quelle: Annika Jensen

Am Rand schauen die beiden befreundeten Väter Marcel (40) und Marko (41) zu. Ihre Söhne Henning (9) und Ruben (8) sind auf zwei Rädern unterwegs. „Ich war die letzten zwei Jahre zum Herrentag hier im Volkspark“, sagt Marko, der mit seiner Familie ganz in der Nähe wohnt, „damals war es viel voller. Allein dahinten am Fußballfeld“, sagt er und zeigt vor sich, auf das gut 100 Meter entfernte Sportfeld, „da war es bestimmt zehn Mal so voll und auch ringsrum.“

Für Marcel ist es der erste Herrentag im Volkspark, gemeinsam mit seiner Familie. „Sonst habe ich immer allein mit Freunden gefeiert. Aber man wird älter und da wird Familie wichtiger als das Saufen“, sagt er und beide lachen. „Ja, bist ja auch grau geworden“, sagt sein Freund und schaut ihm auf die Frisur.

Nicht weit entfernt von den Halfpipes, hinter einem Wall, liegt das „Haus im Park“, ein Café mit viel Platz zum Sitzen unter freiem Himmel, einem großen Spielplatz und einem Wasserspielplatz. Letzterer ist allerdings noch gesperrt. Es ist voll. Viele Familien mit Kindern, Mama, Papa, Oma und Opa und Freunden genießen die Möglichkeiten, die es hier gibt. So auch die beiden befreundeten Familien Klünter aus Potsdam und Richter aus Ludwigsfelde. Zwei Väter, zwei Mütter, vier Kinder. Sie sind heute schon seit einiger Zeit im Park. Haben sich beim Fußballspielen ausgepowert. Die Kinder sind noch immer auf dem Spielplatz zugange.

Natürlich gab es Selbstgebasteltes für Papa

„Wir kommen regelmäßig hierher, auch mal zum Basketballspielen“, sagt Lars Klünter (36). Sie haben sich bewusst für den Volkspark entschieden an diesem sonnigen Feiertag. „Es ist das beste Angebot für die Kinder heute, denke ich“, sagt Christian Richter (41), „ Gastronomie und Spielplatz ist sonst eher schwierig.“ Eine Tradition am Herrentag ist der Volkspark für die beiden Familienväter dennoch nicht. „Sonst machen wir nichts Besonderes. Vielleicht mit ein paar mehr Freunden in einem Biergarten sitzen, aber trotzdem auch immer mit Familie“, erzählt Christian Richter.

Und natürlich mit selbst gebastelten Geschenken am Frühstückstisch, erzählt Finn (12), sein Sohn. „Mein kleiner Bruder hat einen Drachen gebastelt und ich habe nette Worte geschrieben.“ Und Papa hat sich gefreut? „Aber ja! Ich habe mich mega gefreut“, sagt Papa Christian mit einem Lächeln.

Berliner Großvater: „Ich hasse diese Sauftouren“

Auch wenn nicht so viel, wie im vergangenen Jahr auf den Sportfeldern los sein mag: Es sind genug Menschen da, um Teams zu bilden, die gegeneinander antreten. Sowohl auf dem Fußballfeld als auch auf dem Basketballfeld. Auf letzterem will auch die 14-jährige Tochter einer Berliner Familie spielen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Familie hat sich auf einer Anhöhe, im Schatten eines Baumes unweit vom Basketballfeld ihre Decke ausgebreitet. Die Stimmen der Sporttreibenden schallen bis zu ihrem auserwählten Plätzchen herüber. Die Tochter steht neben der Decke. „Ich will mit meinen Brüdern Basketball spielen. Mal sehen, wann die Jungs mit dem Fußballspielen fertig sind“, sagt sie. Und sie will noch mit ihren Inlineskates fahren, ergänzt sie. Gerade war sie mit dem Waveboard unterwegs, einem Skateboard-ähnlichen Gefährt.

Auf der Decke liegen ihr Vater und ihr Großvater. „Wir beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung“, sagt der Familienvater und erntet ein Kichern von seinem Vater. „Ich habe mit dem Vatertag nichts am Hut, überhaupt nichts“, sagt der Senior und stützt sich liegend auf seinen Ellenbogen. „Ich hasse diese Sauftouren“, legt er nach und muss doch lachen. Die Familie sei viel lieber zusammen unterwegs an der frischen Luft und genieße die Sonne, sagen Vater und Sohn.

Am Herrentag zum ersten Mal im Volkspark

Auf einer großen, gelb gestrichenen hölzernen Liege, ganz in der Nähe der Biosphäre, hat das Ehepaar Hoffmann seine blau karierte Picknickdecke gebreitet. Die beiden Zehlendorfer Senioren wollten eigentlich in die Biosphäre. „Die ist ja leider immer noch zu“, sagt Dieter Hoffmann (80), „deswegen sind wir durch den Eingang daneben gegangen und quasi in diesen wunderschönen Park gestolpert.“ Seine Frau Marion (78) ergänzt: „Des schönen Wetters wegen.“ Sie kennen die typischen touristischen Ziele in Potsdam, sagen sie. Schloss Cicilienhof, Park Sanssouci, die Innenstadt. „Aber hier waren wir noch nie“, sagt Dieter Hoffmann.

Sie wirken froh über ihre Entscheidung. Und entspannt, kommen ins Erzählen. Dieter Hoffmann war lange als Kameramann für den Sender Freies Berlin unterwegs und war an einem Tag im August 1961 am richtigen Ort zur richtigen Zeit, erzählt er. „Ich habe damals mit meiner Kamera den Sprung von Conrad Schumann, dem Volkspolizisten, über den Stacheldraht gefilmt. Der Fotograf stand hinter mir.“ Seine Frau neben ihm nickt.

Dieter und Marion Hoffmann aus Zehlendorf genießen den Herrentag im Potsdamer Volkspark Quelle: Annika Jensen

Ihren Ruhestand genießen sie mit ihren drei Enkeln, deswegen fühlen sie sich auch heute im Volkspark so wohl, sagen die beiden. „Wir schauen so gern den Kindern beim Spielen und Radfahren zu“, sagt Marion Hoffmann. Auf der Liege erholen sie sich von ihrem Rundgang durch den Park. „Und nun ärgern wir uns, weil wir unsere Bananen im Auto liegengelassen haben“, sagt Marion Hoffmann. „Wir wollen so zwei, drei Stunden bleiben, es sei denn wir finden hier in der Gegend eine Gelegenheit, wo wir ein schönes Mittagessen bekommen.“

Von Annika Jensen