Potsdam

Was macht eigentlich ein Ärztlicher Direktor? Immerhin hat das Ernst-von-Bergmann-Klinikum diesen Spitzenjob gerade erst neu vergeben – an den Psychiatrie-Chefarzt Christian Kieser. Der wollte als Kind eigentlich lieber Lokführer werden, gesteht er im Interview mit der MAZ. Aber in Sachen Corona ist für ihn klar: „Wir tun gut daran, die Krise nicht für beendet zu erklären.“

Noch gar nicht raus aus der Krise ist Lea Voitel. Die Potsdamerin ist von Geburt an spastisch gelähmt und braucht sechs Betreuer für den Alltag. „Eine Corona-Infektion reicht, und alle müssen in Quarantäne“, schildert sie ihre tägliche Sorge.

Corona : Wieder ein Tag ohne Neuinfektionen in Potsdam

Die Lage ist derzeit überschaubar: Von Dienstag zu Mittwoch gab es wieder keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam. Vier Coronapatienten befinden sich zurzeit noch im Krankenhaus. Auch im umliegenden Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Corona-Situation stabil. Es gab eine Neuinfektion in 24 Stunden.

Die Lockerungen der Eindämmungsverordnung machen immer mehr möglich. Das Belvedere auf dem Pfingstberg hat wieder täglich geöffnet und die anstehende Hitze lädt zum Ausflug ins Strandbad ein. Ein paar Tipps für das anstehende Wochenende haben wir für Sie zusammengestellt.

Ab ins Strandbad am Wochenende! Quelle: Friedrich Bungert

Grün statt Beton? Verwaltung lehnt Vorstoß für Lustgarten ab

Ob es sich bei dem schönen Wetter auch auf dem Lustgarten-Gelände aushalten lässt? Daran scheiden sich die Geister. Manchen Potsdamern fehlen dort Bäume, Büsche, Sträucher. Einen politischen Vorstoß gab es dafür schon. Aber die Stadtverwaltung hat eine Begrünung für zu aufwendig erklärt.

Erstaunliches geschieht bei den Fahrradständern in der Friedrich-Ebert-Straße. Gerade erst aufgestellt, wurden viele der Bügel wieder abgesägt. Der Grund: Einbaufehler. Der Winkel stimmte nicht.

Stimmen soll aber alles, wenn die Stadt selbst wieder Kitas eröffnet und betreibt. Bis Jahresende soll der Fahrplan zum Wiedereinstieg als Kita-Träger vorliegen, kündigt Beigeordnete Noosha Aubel (parteilos) an. Wenn die Stadt selbst Kindergärten betreibt, darf sie auch eine einheitliche Kita-Satzung aufstellen – daran hapert es bekanntlich in Potsdam.

Lane Acheampong kennt Alltagsrassismus in Potsdam. Quelle: Detlev Scheerbarth

Rassismus in Potsdam – wie ihn ein dunkelhäutiger Sportler erlebt

Demos gegen Rassismus finden zurzeit fast weltweit statt. Sie haben eine Diskussion über das abwertende Verhalten gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe in Institutionen und im Alltag forciert. Der Potsdamer Lane Acheampong, bekannt als Footballer, erlebt dies täglich. Wenn er ein Taxi bestellt, gibt er lieber einen deutschen Namen an.

Von Alexander Engels