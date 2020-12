„Das war ein Jahr!“: Die Potsdamer Feuerwehr ist für Weihnachten gut gerüstet

Potsdam

Dieses Jahr ist vieles anders, doch eines bleibt: Auch an den Feiertagen ist die Potsdamer Berufsfeuerwehr rund um die Uhr im Einsatz. 47 Feuerwehrfrauen und -männer haben am Heiligen Abend Dienst – die Standardbesetzung, wie Ralf Krawinkel sagt. Er und seine Kollegen nahmen am Donnerstagmorgen das traditionelle Weihnachtsessen mit Gänsekeulen von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) entgegen. Coronabedingt in diesem Jahr nicht gemütlich neben dem Weihnachtsbaum, sondern in der großen Wagenhalle, damit alle Anwesenden Abstand halten konnten.

„Das ist genauso, wie ich es eigentlich nie wollte: Dass Sie in Formation vor mir stehen“, sagte Schubert, der sich nach eigener Aussage eigentlich immer auf den etwas speziellen Weihnachtsbaum der Feuerwehr freut. Es sei ihm in diesem Jahr ganz besonders wichtig, Danke zu sagen. „Was Sie im Bereich der Pandemie und des allgemeinen Brandschutzes leisten ist außergewöhnlich.“ Die Feuerwehr würde sowieso immer dort hineinrennen, wo andere herausrennen, aber die aktuelle Situation habe zu noch mehr Arbeit geführt, das wisse er sehr zu schätzen. „Ich wünsche mir, dass Sie alle gesund bleiben, nicht nur die Stadt braucht Sie, Ihre Familien brauchen Sie auch.“

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das war ein Jahr!“

Während Mike Schubert seine Besorgnis ob der angespannten Corona-Lage nicht wirklich aus dem Blick verbannen kann, hat Feuerwehrchef Ralf Krawinkel immer noch Kraft für ein Lächeln, das sogar hinter dem Mund-Nasen-Schutz sichtbar ist. Trotzdem sagt er ganz klar: „Das war ein Jahr!“ Und es sei noch nicht vorbei. „Keiner hat das noch vor einem Jahr erwartet, wir haben uns alle in unbekanntes Terrain begeben, hatten aber auch eine steile Lernkurve.“

Als doppelt herausfordernd beschreibt er es, unter der Pandemie auch die alltäglichen Dienstleistungen zu bewältigen. „Es hat trotzdem gebrannt in der Stadt, es gab schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen eingeklemmt waren, unsere normalen Dienstleistungen waren weiterhin nötig.“ Er sei sehr stolz auf seine Feuerwehr, die dem großen Druck standhalte und jederzeit bereit sei, sich auf die nächste Extremsituation einzustellen. Mit zwei großen Stollen, die er seiner Mannschaft für den Nachtisch spendierte, bedankte er sich symbolisch.

Die Frauen und Männer der Potsdamer Berufsfeuerwehr. Quelle: Varvara Smirnova

Böllerverbot ist ein bisschen beruhigend

Das stadtweite Böllerverbot zu Silvester begrüßt Krawinkel sehr: „Es beruhigt schon ein Stück“, sagt er, möchte sich aber noch nicht zu freuen. Schließlich wisse niemand, wie das Verbot im Privaten gehandhabt wird und ob dort nicht doch viele Unfälle passieren. Die Silvesternacht ist für Potsdams Feuerwehr normalerweise die einsatzreichste Nacht des Jahres. „Es wird sich zeigen, ob es einen Effekt hat, das gab es noch nie, wir haben dementsprechend keine Erfahrungswerte.“

Brennende Weihnachtsbäume an den Feiertagen seien hingegen nicht mehr so häufig, die Zahlen seien in den letzten 30 Jahren deutlich zurückgegangen. Vor allem, weil viele Menschen elektronische Lichter verwenden. „Auch dort muss man allerdings aufpassen, dass die Elektrik ordentlich angeschlossen ist und es nicht zu Funkenflug kommt“, sagt Krawinkel. Gefährlich werde es vor allem nach den Feiertagen, wenn die Bäume gut durchgetrocknet sind.

Im Januar 2020 musste ein Mann mit schweren Verbrennungen in die Klinik gebracht werden, weil er noch versucht hat, den brennenden Weihnachtsbaum hinaus zu tragen. „Wenn etwas schief geht, rufen Sie schleunigst die 112“, sagt Krawinkel mit Nachdruck. „Lieber einmal früher als zu spät.“ Unterstützt werden er und seine Leute auch von der Freiwilligen Feuerwehr. „Es geht nur gemeinsam, so haben wir volle Personalstärke.“ Vor eventuellem Stress an den Feiertagen fürchtet sich Krawinkel nicht: „Mit Stress können wir gut umgehen, wichtiger ist, dass alle gesund bleiben.“

Von Sarah Kugler