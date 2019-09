Potsdam

Die 28-jährige Informatikerin und Potsdamer Stadtverordnete Marie Schäffer hat die Sensation geschafft: Sie hat als einzige Grüne ein Direktmandat für den siebten Brandenburger Landtag gewonnen – und als erste Vertreterin der Umweltpartei überhaupt in Ostdeutschland. Während der gesamten Auszählung hatte sie sich mit Klara Geywitz ( SPD) ein denkbar enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sitz im Parlament geliefert, schließlich gewann sie knapp mit 27 zu 26,7 Prozent. Am Ende betrug der Unterschied nur 144 Stimmen.

Sie wolle sich nun darauf vorbereiten, ihr „Mandat im Landtag wahrzunehmen und dort das Bestmögliche für eine Erneuerung es Landes Brandenburg zu erreichen“, sagte Marie Schäffer am Abend. „Das ist eine große Aufgabe, an die ich mit viel Respekt herangehe, aber jetzt wird erst einmal gefeiert.“ MAZ hatte Schäffer vor der Wahl nach ihren politischen Zielen gefragt für den Fall, dass sie gewinnt. Hier sind ihre Antworten:

Wenn Sie es in den Landtag schaffen, was wollen Sie am Ende Ihrer Amtszeit für Ihren Wahlkreis erreicht haben?

Potsdam als wachsende Stadt braucht die Verkehrswende: besserer Umlandverkehr z.B. mit dem Wiederaufbau der Stammbahn und Förderung für Radschnellwege. Mit Unterstützung für Genossenschaften und ähnliche Projekte wird Wohnraum dauerhaft der Spekulation entzogen, außerdem will ich sozialen Wohnungsbau stärken. Nicht zuletzt braucht es einen konkreten, zeitnahen Kohleausstieg, denn auch Potsdam ist von der Klimakatastrophe betroffen.

Was wären als Landtagsabgeordneter Ihre drei politischen Prioritäten?

Als Informatikerin bringe ich mich in der Digitalpolitik ein, denn E-Government, Verwaltungsdigitalisierung und Netzausbau müssen endlich gelingen. Ich setze mich ein für einen starken, freiheitlichen Rechtsstaat, der Bürger- und Menschenrechte garantiert. Ganz grundsätzlich liegt mir die Stärkung der Demokratie am Herzen: mit einem Transparenzgesetz und Stärkung der Mitbestimmung - gerade auch für Potsdams streitbare Zivilgesellschaft.

Warum sollte der Wähler gezielt Ihnen seine Stimme geben?

Dies ist eine Richtungswahl. Wollen wir alles ausgrenzen, das fremd erscheint oder gehen wir als Land gemeinsam selbstbewusst die Herausforderungen der Zukunft an? Nur Grün steht in Brandenburgglaubhaft für einen starken Klima- und Umweltschutz. Brandenburgbraucht frischen Wind und Erneuerung, auch bei grundsätzlichen Fragen des Politikstils. Ich stehe ein für eine Kultur des Miteinanders, einen fairen Umgang und Dialog auf Augenhöhe.

