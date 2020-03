Das wollen Sie wissen: Wie kommt man in Potsdam am schnellsten voran?

Potsdam

Sie haben entschieden – wir recherchiert. 156 Potsdamer haben aus drei Themen die Wunschrecherche der Woche gewählt. 54 Prozent wollen wissen, wie man in Potsdam am schnellsten voran kommt. Die MAZ hat jeweils einen Redakteur in die Tram, das Auto und aufs Fahrrad gesetzt und ist am Donnerstagmorgen um 8 Uhr vom Waldstadt-Center zum Luftschiffhafen in Potsdam West gefahren. Wer am schnellsten war, wo es hackte und wer am bequemsten voran kam, lesen Sie hier.

Es war an einigen Stellen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Letzte sollte der Erste sein –am schnellsten ging es mit dem Auto. Aber nur wenige Minuten später traf schon unser Testfahrer auf dem Fahrrad am Luftschiffhafen ein. Als letztes kam unsere Straßenbahn-Testerin an. Was gut ging, was schief lief und ob das Ergebnis endgültig ist, lesen Sie in den Berichten unserer Tester.

1. Platz: Auf der Straße

Jan Russezki war für den Verkehrstest mit dem Auto unterwegs. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut? Autofahren ist bequem, warm und windstill. Während die Scheibenwischer unermüdlich den Nieselregen von der Scheibe wischen, erzählt ein Radio-Nachrichtensprecher von den Ereignissen in der Welt. Es ist erstaunlich, wie gut ich auf der Breiten Straße und der Zeppelinstraße vorankomme. Fährt man dem Berufsverkehr entgegen, also am Morgen stadtauswärts, kommt man auf keine Weise schneller vom Hauptbahnhof zum Luftschiffhafen. Das Testergebnis hat ergeben: Ist die Straße frei, ist man in Potsdam mit dem Auto am schnellsten

Wo hakte es? Im Berufsverkehr auf der Heinrich-Mann-Allee. Stadteinwärts ist im Berufsverkehr kaum von Fahren die Rede. Alle fünf Meter kommt der Verkehr zum Stehen. Schuld sind vor allem die Ampelschaltung am Leipziger Dreieck und wartende Linksabbieger. Ausweichmöglichkeiten gibt es bis zum Leipziger Dreieck nicht. So kann schnell Frust aufkommen. Radfahrer und mehrere Trams überholen den Stau – auch die beiden MAZ-Reporter lassen mich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zu Beginn des Tests erst einmal hinter sich. Auch die Parkplatzsuche am Ziel kostet viel Zeit und Nerven.

Fazit? Autofahren ist wirklich bequem und hat im Test gewonnen. Der Hauptgrund dafür war vor allem die Testroute, die zur Hälfte durch den morgendlichen Berufsverkehr führte. Für die meisten Autofahrer endet der Stau allerdings nicht am Leipziger Dreieck, sondern zieht sich weiter in die Innenstadt. Dann ist in einer Potsdam-Rallye kein Blumentopf zu gewinnen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag nämlich schon auf der Testroute bei nur zehn Kilometer die Stunde. Auf der Strecke wären aber 30 bis 50 erlaubt. Man kommt mit dem Auto kaum voran.

Unterm Strich Distanz: 8,6 Kilometer Die Zeit: 27 Minuten Durchschnittsgeschwindigkeit :10 Kilometer pro Stunde Kosten:2,58 Euro

2. Platz: Auf dem Radweg

Heinz Helwig war für den Verkehrstest mit dem Fahrrad unterwegs. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Fahrrad ist eine flexible Alternative zu Auto, Bahn und Bus, wenn man im Berufsverkehr mal schnell von einem zum anderen Ende der Stadt kommen will. Man braucht nicht an einer Haltestelle auf das Nahverkehrsmittel warten und kann an Staus in der Innenstadt vorbeiziehen. Am Ziel kommt der Radfahrer vielleicht etwas geschafft, aber frisch gestärkt an.

Auf der Teststrecke vom Einkaufscenter in der Waldstadt zum Luftschiffhafen bietet sich die linke Seite der Heinrich-Mann-Allee für Radfahrer an. Parallel, aber abseits der Hauptverkehrsstraße führt der Radweg durch die Saarmunder Straße und die neue Fahrradstraße bis zum Leipziger Dreieck. Auf diesem Weg umgeht man mehrere Ampelkreuzungen, an denen man oft einige Minuten an Zeit verliert.

Am Leipziger Dreieck aufgepasst: Durch die Baustelle ist die Ampel in Richtung Innenstadt versetzt und nicht sofort zu erkennen. Auf der Langen Brücke jemanden zu überholen, ist immer ein kleines Wagnis, weil pausenlos Radfahrer aus der Gegenrichtung entgegenkommen. Auch am Stadtschloss ist Vorsicht geboten, wenn man zur Breiten Straße die Gleise vor Bus und Bahn an der nahen Haltestelle überquert. Am Ende der Breiten Straße bin ich nicht in die Zeppelinstraße eingebogen. Der Radweg dort ist zum großen Teil schmal, abgenutzt und die Fahrradspuren auf der Straße neben dem fließenden Verkehr sind nichts für schwache Nerven. Auf dem wassergebundenen Weg an der Moschee und dem Seniorenzentrum vorbei über die Straße Auf dem Kiewitt und an der Havel bis zum Olympiastützpunkt fährt es sich dagegen weitaus entspannter.

Leider ist der Radfahrer trotz Wetterkleidung schutzlos der Witterung ausgeliefert. Gegenwind und Regen waren echte Hemmnisse.

Unterm Strich Distanz: 9 Kilometer Die Zeit: 32 Minuten Durchschnittsgeschwindigkeit: 16 Kilometer pro Stunde Kosten: keine unmittelbaren

3. Platz: Auf der Schiene

Mirja Gottschalkson war für den Verkehrstest mit dem ÖPNV unterwegs. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut? Die Fahrt mit Bus und Bahn war komfortabel, ich hatte die freie Sitzplatzwahl und musste mich dabei kaum bewegen. Ich konnte Musik hören, lesen und mich bei jedem Blick aus dem Fenster darüber freuen, dass ich mich nicht auf die Fahrbahn konzentrieren oder mit dem Fahrrad durch die Kälte fahren musste. Meine Bahn-App erwies sich als verlässlich. Direkt zu Beginn des Tests zeigte sie die schnellste Verbindung vom Waldstadt-Center zum Luftschiffhafen an – die Suche nach dem Weg war also entspannt. Zudem ist Bahnfahren für mich eine relativ günstige Art der Fortbewegung. Das Ticket kostet für eine Fahrt 2,20 Euro, ich habe eine Monatskarte. Außerdem ist es eine umweltschonende Alternative zum Autofahren.

Wo hakte es? Es mag der morgendlichen Müdigkeit geschuldet sein, dass ich etwas zu entspannt war und in die falsche Bahn stieg. Als die Linie 98 in Richtung Schlaatz abbog, war ich sofort wach und musste umsteigen. Mit der Linie 92 schaffte ich es glücklicherweise noch rechtzeitig zum Hauptbahnhof und konnte einen Bus nehmen. Er hielt oft vor roten Ampeln, besonders oft auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Langen Brücke, außerdem auf der Zeppelinstraße. Mein Bus hatte dadurch letztendlich ein paar Minuten Verspätung und ich kam als Letzte des Tests am Luftschiffhafen an.

Fazit: Obwohl ich etwas langsamer war als Fahrrad und Auto, halte ich den ÖPNV für eine einfache und angenehme Variante, um durch den Berufsverkehr zu kommen. Ich musste nicht viel zahlen, konnte auf meiner Fahrt abschalten und die Autoschlangen im Straßenverkehr durch einige abgegrenzte Bahnschienen auf weiten Abschnitten umgehen.

Unterm Strich Distanz: 8,6 Kilometer Die Zeit: 39 Minuten, davon etwa 17 Minuten Wartezeit Durchschnittsgeschwindigkeit :30 Kilomerter pro Stunde Kosten: 2,20€

Wählen Sie das nächste Thema der Woche

Den Finger in die Wunde legen, Probleme benennen, Hilfe leisten, erklären und Antworten geben – das sind die Aufgaben einer Lokalzeitung, Tag für Tag. Bei der MAZ können Leser nun selbst mitbestimmen, welches Thema wir recherchieren sollen – jede Woche stellen wir drei zur Auswahl.

Die aktuelle Umfrage zum nächsten Thema, das die MAZ für Sie recherchiert finden Sie hier.

Von Jan Russezki, Heinz Helwig, Mirja Gottschalkson