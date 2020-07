Potsdam/Berlin

Bankier, Porzellankönig, Potsdam-Freund: Jörg Woltmann (73) ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands. In Potsdam ist der Berliner seit der Wende geschäftig. Die Stadt habe es ihm einfach angetan, sagt er – doch mit ihrer Flaniermeile ist er gar nicht glücklich.

Bringen Scherben Glück?

Jörg Woltmann: Ja, Scherben bringen Glück – in meinem Fall definitiv. Natürlich ist das ein Sprichwort. Aber aus allem, was kaputt geht, kann etwas Positives entstehen – es ist nie ein Ende, es kann auch der Anfang von etwas Besonderem sein.

Sie haben die Königliche Porzellan-Manufaktur übernommen, als das Unternehmen vor dem Ende stand. Warum haben Sie das gewagt?

Das war damals eine ganz spontane Entscheidung aus reinem Patriotismus. Ich bin gebürtiger Berliner, ich liebe diese Stadt über alles – und KPM gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor. Es konnte einfach nicht sein, dass dieses Unternehmen von der Bildfläche verschwindet. Ich gebe gerne zu, dass ich es mir nicht so schwer vorgestellt habe. Ich bin ja kein Porzelliner. Ich habe etwas gekauft, das ich eigentlich nie haben wollte: ein produzierendes Gewerbe. Und wenn man dann noch ein Staatsunternehmen übernimmt, ist das besonders schwierig. Aber grundsätzlich habe ich es nie bereut, dass ich die KPM gekauft habe. Ich habe eine der letzten Luxusmarken erworben, die weltweit verfügbar sind – dazu ein Kulturgut. Und welcher Unternehmer bekommt überhaupt die Chance, ein Kulturgut zu retten?

Sie haben auch in Potsdam investiert.

Nach dem Mauerfall bin ich sofort nach Potsdam gefahren – wobei, es natürlich nicht das erste Mal war, dass ich Potsdam gesehen habe. Auch vor der Wende hat man sich Sanssouci und Cecilienhof angesehen und hatte seine Freude daran. Nach der Wende war direkt zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt – das war natürlich fantastisch. Ich habe gleich eine sehr positive Beziehung zu Potsdam gehabt.

Wann sind Sie angekommen in Potsdam?

Mit meinem Unternehmen, der Allgemeinen Beamten Bank, wollte ich immer nach Potsdam. Schon 1992/93 habe ich in der Hegelallee eine Ruine gekauft, saniert – oder viel Neues errichtet: Es ist ja eigentlich ein Neubau geworden, nur die Fassade ist stehen geblieben. Dann ist mir in Potsdam am Nauener Tor das Eckgebäude des Holländischen Viertels angeboten worden, danach der Komplex am Brandenburger Tor, den ich mit einem sehr, sehr großen Aufwand saniert habe. Ich hatte auch überlegt, ob ich privat nach Potsdam ziehe, aber das hat sich nicht verwirklicht.

Das Ensemble am Brandenburger Tor mit KPM-Geschäft und Jörg Woltmanns Hotel gehört zum Entree der Innenstadt. Quelle: Friedrich Bungert

Ihr Hotel am Brandenburger Tor und das KPM-Geschäft gehören zum Entree zur Innenstadt – doch Potsdams Flaniermeile entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind. Wie beobachten Sie die Brandenburger Straße?

Diese tolle Straße könnte ein viel besseres Flair haben. Das fängt beim äußeren Erscheinungsbild an, das sehr viel frischer und aufgeräumter sein könnte, und geht beim Angebot weiter. Ich hätte mir gewünscht, dass dort ein paar mehr Geschäfte aus dem Luxus-Segment wären. Potsdam muss Acht geben, dass das Niveau der Brandenburger Straße nicht weiter abfällt, denn das aktuelle Niveau ist nicht das, was in Potsdam angesagt wäre. Das ist die Straße von Potsdam, wo die Touristen einkaufen! Man könnte sehr viel für Potsdam tun, wenn die Stadt ein wenig die Hand auf der Entwicklung der Brandenburger Straße hätte – und wenn die Anrainer selbst auf eine gewisse Qualität achten würden. Ich habe mit der KPM schon ein Statement gesetzt.

Hier fing für Jörg Woltmann in Potsdam alles an: Anfang der 1990er hat er das Haus an der Hegelallee, in dem seine Allgemeine Beamten Bank residiert, erworben, saniert und umgebaut. Quelle: Friedrich Bungert

Eine Menge Menschen drücken sich die Nase an Ihrem Schaufenster platt. Warum? Was strahlt Porzellan aus?

Porzellan ist natürlich etwas ganz Besonderes, vor allem Manufaktur-Porzellan. Dabei wissen viele gar nicht, welcher Aufwand es ist, so etwas herzustellen. Eine Tasse zum Beispiel: Darin stecken 29 Arbeitsschritte, da arbeiten 25 Menschen dran und es dauert 14 Arbeitstage. Früher war Porzellan das Statussymbol – darum hat ja Friedrich der Große die Manufaktur gegründet. Es war damals mit das Größte, eine eigene Porzellan-Manufaktur zu besitzen. Das ist über die Jahrhunderte fortgeschritten. Natürlich haben sich die Gewohnheiten und die Tischkultur sehr geändert. Aber schönes Porzellan hat seine Ausstrahlung, seine Faszination behalten. Es geht ja nicht nur um Essgeschirr. Es geht auch um Figuren, um Vasen...

Welches Stück Porzellan gehört in jeden Haushalt?

Auf jeden Fall ein Service – für wie viele Personen auch immer. Nehmen wir nur die Frühstückstasse: Daraus genießt man jeden Morgen seinen Kaffee – und der Kaffee aus der KPM-Tasse schmeckt wirklich besser. Das ist nicht nur ein Spruch. Keine Maschine kriegt hin, was Menschenhände herstellen können. Ein anderes, sehr schönes Stück ist unser Kurland-To-go-Becher.

Aber wenn der runterfällt, ist der Kummer groß...

Mit Bruch haben wir kaum zu tun, denn man achtet eben ein bisschen anders auf diese Dinge. Porzellan muss benutzt werden! Lassen Sie es bloß nicht im Schrank stehen! Porzellan ist ein Gebrauchsgegenstand, an dem man sich erfreut. Es ist noch immer über die Jahrhunderte überliefert, dass Manufaktur-Porzellan etwas ganz Teures, geradezu Unberührbares ist – aber das ist es eben nicht. Man muss es sich jeden Tag gönnen. Ich hatte mit 28 Jahren, als ich mein erstes Unternehmen verkauft habe, ein bisschen Geld und habe mir davon drei Dinge gekauft: ein schönes Auto, eine schöne Uhr und mein KPM-Porzellan für acht Personen. Ich habe heute eine Autosammlung, eine Uhrensammlung – aber mein KPM-Porzellan ist immer noch das erste. Man hat das Beste und genießt es und hat jeden Tag Freude daran. Man zelebriert es.

Aus eigener Kraft nach ganz oben Jörg Woltmann stammt aus bescheidenen Berliner Verhältnissen. Nach dem Abitur absolvierte er eine Lehre zum Bankkaufmann, studierte Betriebswirtschaftslehre, machte sich als Partner einer Unternehmensberatung selbstständig. 1979 gründete er mit einem Kompagnon die Allgemeine Beamten Bank. Er ist verheiratet, Vater einer Tochter, in Dahlem zu Hause. Die Königliche Porzellan-Manufaktur übernahm Woltmann 2006 als Alleingesellschafter – er rettete das Traditionsunternehmen vor der Insolvenz. In Potsdam gehört ihm unter anderem das Hotel am Brandenburger Tor. nf

Können Sie eigentlich entspannt in ein Café gehen und genießen?

Ich nehme meistens meinen To-go-Becher mit. Als wir gerade auf Ibiza waren, hatte ich ihn auch am Strand dabei. Es ist einfach ein schönes Trinkgefühl. Außerdem: Was wir herstellen, ist auch nachhaltig.

Viele Innenstädte in Deutschland veröden. Davor ist auch in Potsdam die Angst groß, zuletzt als es hieß, Karstadt auf der Brandenburger Straße schließt. Sehen Sie die Gefahr auch?

Es kommt nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität an. Ich habe mit der Quantität in Potsdam überhaupt keine Probleme, aber mit der Qualität. In Potsdam sollte man sich Gedanken machen, dass man viele Touristen anzieht und die Brandenburger Straße und das Umfeld attraktiv gestaltet. Es ist doch so: Potsdam ist Kultur und Historie pur, preußische Geschichte. Potsdam hat das Zeug zu etwas ganz Besonderem. Die Besucher schauen sich zuerst die vielen tollen Sehenswürdigkeiten an – und danach sollen sie sich in die Brandenburger Straße aufmachen, um noch ein bisschen zu flanieren, einen Kaffee zu trinken, einzukaufen, sich rundum wohlzufühlen. Aber: Es schreckt Touristen ab, wenn die entsprechende Wertigkeit fehlt.

Was fehlt der Brandenburger Straße?

Aus der Brandenburger Straße könnte man sehr, sehr viel machen. Die Inhalte der Läden sind Sache der Hauseigentümer – und da ist sich nun mal jeder der nächste. Aber auch optisch ist einiges zu verbessern. Ein in sich stimmiges Bild ist wichtig. Das kann die Stadt mit Vorgaben beeinflussen: Ein Anfang wäre, eine einheitliche Bestuhlung für die Gastronomie festzulegen und Werbeschirme zu verbieten. Warum nicht mal einen runden Tisch dazu einberufen? Die Stadt kann die Entwicklung der Innenstadt beeinflussen und unterstützen. Das fängt schon damit an, dass die Stadt formuliert, welchen Anspruch sie an ihre Einkaufsstraße überhaupt hat. Weitergehen kann es damit, ein Finanzzuschuss-Programm aufzustellen, bis es einmal rund ist. Das ist eine der vernünftigsten und besten Investitionen – und jetzt scheint der richtige Zeitpunkt dafür, denn etliche Läden stehen leer, vieles ist durch Corona noch immer problematisch und wir alle sind gezwungen, neu zu denken.

Ein Klagelied der City-Händler betrifft den Online-Handel...

Wenn die Attraktivität fehlt, weshalb soll der Kunde in die Innenstadt gehen? Wenn dort nette Cafés sind, wenn da eine gute Stimmung und das Ambiente angenehm ist – wenn man also ein Einkaufserlebnis hat, dann lockt man Kunden an. Wenn man nur dahin geht, um zu kaufen, braucht sich niemand zu wundern, dass es nicht mehr Besucher gibt.

Wie wichtig sind Sonntagsöffnungszeiten für eine vitale Innenstadt?

Ich glaube, dass es für den Tourismus, der ja auch vom Wochenende lebt, sehr wichtig ist. Es gehört einfach dazu, im Urlaub ein bisschen schlendern zu gehen. Sonntagsöffnungen kann man in Potsdam durchaus forcieren. Aber wichtig ist mir, das die Qualität stimmt. Qualität vor Quantität! Ich habe den Eindruck, dass die Stadt, die Händler und Anrainer gar nicht wissen, welchen Schatz sie mit der Brandenburger Straße eigentlich haben. Rechts und links davon gefällt es mir recht gut. Aber die Brandenburger ist nun mal die Straße – und da könnte man mit überschaubaren Mitteln und mit Kommunikation viel verbessern. Dafür braucht es einen Kümmerer, einen Koordinator.

Ihre Lieblingsecke in Potsdam...?

Wir gehen immer durchs Holländische Viertel. Und natürlich steuern wir auch immer mein Hotel am Brandenburger Tor an – da trinke ich gern einen Kaffee.

Das Hotel ist sehr viel größer, als man auf den ersten Blick annimmt...

Ja, es reicht bis zur Charlottenstraße – wir haben es auch noch weiter ausgebaut. Potsdam läuft übrigens sehr vernünftig – auch nach dem Corona-Lockdown. Wir stellen fest, dass die Leute auf der Durchreise zu ihrem Urlaubsziel in Potsdam Station machen, aber nicht nach Berlin fahren. Potsdam ist von meinen fünf Hotels das Haus, das sich nach Corona am positivsten wieder entwickelt. Das ganze Thema ist aber noch nicht vom Tisch, zumal wir nicht wissen, wann der internationale Tourismus wieder einsetzt. Dieses Jahr ist gelaufen. Ich glaube, dass wir erst Anfang/Mitte 2022 darüber hinweg sind. Aber das ist alles Kaffeesatzleserei, weil niemand weiß, was passieren wird. Man geht zwar zu einer gewissen Normalität über, aber ob es so bleibt, ist die Frage. Wenn man sich in der Welt nach den Infektionszahlen umhört, hat man eine innere Unruhe, auch wenn wir hier im Moment nicht direkt betroffen und mit der Krise zuvor ganz vernünftig umgegangen sind.

Von Nadine Fabian