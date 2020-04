Ausmisten, Waschen, Daddeln: Diese Daten verraten, wie sich das Leben in der Coronakrise verändert

Potsdam

In der Coronakrise müssen viele Potsdamer ihre Gewohnheiten umstellen. Das Home Office und die Ausgangsreglungen zur Eindämmung des Coronavirus Sars-CoV-2 machen sich dabei auch in den Daten der Stadt Potsdam bemerkbar. Wie sich das Leben der Potsdamer in den ersten Wochen der Krise verändert hat, lesen Sie im Überblick.

Ausmisten in der Coronakrise

Potsdamer scheinen die Isolation zum Ausmisten zu nutzen. Sie verabschieden sich nämlich von mehr Sperrmüll. Die Stadtentsorgung (Step) hat seit Beginn der Coronamaßnahmen am 23. März im Schnitt etwa 20 Prozent mehr abzuholen. So landen derzeit jede Woche 20 Tonnen aus den Wohnungen, Kellern und Garagen der Potsdamer bei der Step. Der Sperrmüll der Stadt entspricht wöchentlich 61,5 Kühlschränken oder 113 Ikea Billy Regalen.

Beim Restmüll sind es etwa 12 Prozent mehr. Das sind 80 Tonnen mehr Kaugummis, Windeln, Taschentücher, und Pflaster die Woche. Insgesamt produziert Potsdam wöchentlich etwa 686 Tonnen Restmüll – das entspricht 490 Autos, 114 ausgewachsenen Elefanten oder 3,6 Blauwalen. „Vor Probleme stellt uns dies aktuell aber nicht“, sagt der Sprecher der Stadtwerke. Die Produktion von Glas-, Verpackungs- und Papiermüll hätte sich aber aktuell nicht verändert.

Im Home Office später aufstehen und früher schlafen

Die Stadtwerke haben beim Wasser die Beobachtung gemacht, dass der Wasserverbrauch zu anderen Zeiten als üblich steigt. Die Verbrauchsspitzen lagen Anfang März noch Morgens zwischen 6 und 9.30 Uhr und Abends zwischen 17 und 21.30 Uhr. Im Home Office scheinen die Potsdamer zweieinhalb Stunden später aufzustehen: Die Morgenwäsche findet aktuell zwischen 8:30 bis 12:00 Uhr statt. Auch der Abend beginnt eine halbe Stunde früher: Hier verschiebt sich der Verbrauch auf 16:30 bis 21:00 Uhr. Mehr Wasser wird allerdings nicht verbraucht.

Potsdamer heizen Öfen, Unternehmer drehen auf Sparflamme

Im Home Office wird selbst gekocht. Zumindest legen das die Verbrauchsspitzen der Stadtwerke nahe. Am Abend werden zehn Megawatt weniger Energie genutzt. Mit der gesparten Energie der Stadt könnte man kurzzeitig einen ICE antreiben. Die Energie wird aber zum Teil schon am Mittag verbraucht. Dort steigt der Bedarf nämlich um fünf auf etwa 75 Megawatt. Stefan Klotz, Sprecher der Stadtwerke meint: „Das hat damit zu tun, dass zu Hause im Home Office und bei der Kinderbetreuung mehr gekocht wird und auch die elektronischen Geräte genutzt werden.“

Dass der Bedarf am Abend runter gegangen ist, läge aus Sicht der Stadtwerke vor allem daran, dass die Hotels wegen ausbleibender Gäste ihre Heizungen abstellen, Geschäfte schließen und die Industrie ihre Produktion eingestellt hat. Dadurch fallen in der Coronakrise im Vergleich zu 2019 insgesamt 19 Prozent des Energieumsatzes weg. Schließungen, Kurzarbeit und Verlagerung ins Home-Office würden dazu führen, dass bei einigen Kunden der Bedarf von Strom, Fernwärme und Gas sogar um 75 Prozent geringer ist.

Weil der Verbrauch in den Haushalten leicht angestiegen, im gewerblichen Bereich aber stark gefallen ist, ist der Gesamtverbrauch der Stadt etwas gesunken – und damit auch die Co²-Belastung der Umwelt.

Potsdamer verbrauchen mehr Datenvolumen

Der Internetanbieter Pyur, der nach eigenen Angaben in einigen Potsdamer Stadtteilen führend sei, stellt bundesweit fest, dass ab Mitte bis Ende des März das genutzte Datenvolumen um 21 Prozent stieg. „Das ist überall gleich, auch in Potsdam“, sagt ein Pyur-Unternehmenssprecher. Aktuell hätte sich die Datennutzung auf diesem Niveau eingependelt. Dabei stellt Pyur einen „Home-Office-Effekt“ fest, denn „der Anstieg bei den privaten Kabelanschlüssen ist vor allem tagsüber zu verzeichnen“, heißt es. Die Leitungen würden aber beim Streamen nicht überlasten, weil sie „ohnehin auf die Abendspitzen zwischen 18 und 23 Uhr ausgelegt sind“.

Weniger Verkehr und trotzdem dicke Luft

Welche Auswirkungen die Isolation der Potsdamer auf die Umwelt hat, sei im Moment schwer zu beurteilen, weil die Ausgangsbeschränkungen noch zu frisch seien, erklärt Thomas Frey, Sprecher des Landesamtes für Umwelt (LfU). So würde das Wetter zum Beispiel bei der Luftqualität noch zu großen Einfluss haben. Wenig Wind führt dazu, dass sich Schadstoffe in der Luft anreichern. So ist die Potsdamer Luftqualität von Februar zu März im Mittel etwas schlechter geworden. Der Feinstaub hat sich um 2 Mikrogramm pro Kubikmeter auf 9 erhöht.

Die Stadt Potsdam berichtet aber, dass der Verkehr im selben Zeitraum auf der Humboldtbrücke und Lange Brücke um zehn bis zwölf Prozent abgenommen hat. Auch im Norden und Nordwesten von Potsdam sei die Verkehrsbelastung um sieben bis acht Prozent gesunken. Aktuellere Zahlen hat die Stadt nicht bereitgestellt. Augenscheinlich ist der Verkehr in der Stadt aber noch dünner geworden. Frey erklärt den Widerspruch: „Es müssen längere Zeiträume ausgewertet werden, bei denen sich meteorologische Einflüsse im Mittel aufheben.“

Klares Wasser im Teltowkanal

Zumindest eine Potsdamer Ausflugs-Beobachtung kann das Umweltamt aber sicher auf die Corona-Reglungen beziehen: Im Vergleich zu Februar ist bis Mitte März das Wasser im Teltowkanal klarer geworden. „Durch die Schifffahrt werden abgesunkene Schwebstoffe aufgewirbelt. Die gemessene Trübung im Teltowkanal ist nur noch gering – die Ursache ist eindeutig ein geringerer Schiffsverkehr“, erklärt Frey.

Von Jan Russezki