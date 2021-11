Potsdam

Ulrike Schaz hat einen kafkaesken Prozess gegen sich erlebt. Hätte K., Kafkas Hauptfigur, die dubiose Anklage durch ein hohes, ungreifbares Gericht überlebt, hätte er nach 40 Jahren vielleicht auch zur Kamera gegriffen und einen Film wie „Paris – kein Tag ohne Dich“ gedreht.

Im Geheimdienstkeller

Nach der Vorführung ihrer Lebensgeschichte am Donnerstagabend stellte sich die Regisseurin Ulrike Schaz im Thalia-Kino den Fragen der Zuschauer. Der Zufall wollte es, dass sie zu einer hochverdächtigen Person wurde. Nicht weil sie in Tuttlingen zur Welt kam, wo sie vom Vater der Terroristin Gudrun Ensslin getauft wurde. Sondern weil sie sich in den Franzosen Jean-Marie verliebt hat, mit dem sie 1975 in Paris eine Party besuchen wollte. In der Wohnung hatte zwei Stunden zuvor der international gesuchte Terrorist Carlos drei Menschen erschossen, darunter zwei Geheimpolizisten. Das erfährt Ulrike Schaz aber nicht in den Tagen und Nächten, die sie in einem finsteren Geheimdienstkeller festgehalten und verhört wird, sondern erst, nachdem die Franzosen sie des Landes ihrer Träume verwiesen haben. Sie wird den deutschen Behörden überstellt, die den Irrtum bald einräumen und die Ermittlungen einstellen. Aber es ist die hochnervöse Zeit der Fahndung nach RAF-Terroristen. „Ich hätte nie gedacht, dass man sechs Tage ohne Waschen und Zähneputzen einfach so vom Erdboden verschwinden kann“, sagt sie.

Einst ein Liebespaar: Jean-Marie und Ulrike Schaz in dem Film „Paris -kein Tag ohne dich“. Wenn französisch gesprochen wird, gibt es deutsche Untertitel. Quelle: Karim Saab

18 Jahre später

Ulrike Schaz hatte das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Es reichte, dass „du Deutsche bist und Ulrike heißt wie Ulrike Meinhof“, meint Jean-Marie, mit dem sie 40 Jahre später das Vorgefallene reflektiert. Denn der Verdacht blieb an Ulrike Schaz kleben. In der deutschen Presse wird noch Jahre später wiederholt ihr Name genannt, wenn es um internationale Terrorismus-Netzwerke geht. Tapfer erwirkt sie immer wieder Gegendarstellungen. Und als sie 1993, 18 Jahre später, mit einer Kollegin in die USA einreisen will, werden beide im Flughafen gefesselt und zurück expediert.

„Ich habe den Film nicht gemacht, um meine Geschichte zu erzählen, sondern weil ich glaube, dass die Datenspeicherung ein gesellschaftliches Problem ist“, sagt Ulrike Schaz. Ihre Erzählung endet mit dem Satz: „Ich kann die Geschichte nicht beenden.“ Ein gerichtliches Urteil verfügte sogar schriftlich, dass ihre Akte gelöscht wird. „Doch Löschungen lassen sich nicht kontrollieren, erst recht nicht heute, da alles digital ist.“ Sie möchte aber weder wütend noch selbstmitleidig erscheinen, sondern als selbstbestimmte Künstlerin das Lebensthema angehen, das sie sich nicht ausgesucht hat. Deshalb hat Ulrike Schaz keinen konventionellen, autobiografischen Dokumentarfilm hergestellt, der sich auf Fotos, Briefe und Zeugenaussagen beschränkt. Mit spielerischen, poetischen und ästhetisierenden Zwischenspielen versucht sie, die harte Rekonstruktion ihres Lebens in weiche, zeitlose und abstrakte Bilder zu überführen. Ein Film, reich an Fakten und auch reich an sinnlichen Ableitungen und Assoziationen.

