Berliner Vorstadt

Zwei Wochen nach der Vollsperrung der Behlertstraße werden die Knackpunkte für den umliegenden Verkehr immer deutlicher: An vielen Stellen funktionieren die Umleitungen nicht. Jetzt spricht sich die Potsdamer Polizei für eine Überarbeitung des Sperrkonzeptes aus.

So etwa an der Einmündung der Kurfürsten- auf die Hans-Thoma-Straße. Vor der Sperrung war dies eine wichtige Verbindung aus der Innenstadt auf die Nutheschnellstraße, doch seit zwei Wochen darf der motorisierte Verkehr die Kreuzung nicht mehr passieren. Die Zufahrt von der Kurfürstenstraße auf die Hans-Thoma-Straße ist deutlich sichtbar gesperrt, schon gut 200 Meter vor der eigentlichen Sperrung werden die Autofahrer darauf hingewiesen. Doch immer wieder wird die Sperrung einfach weggeschoben, wie eine Potsdamerin der MAZ berichtet, oder durch den Gegenverkehr hindurch umfahren.

Die Polizei wird deutlich und fordert eine Überarbeitung des Sperrkonzeptes

Die Autofahrer würden dann zum Teil auf dem schmalen Gehweg in die Hans-Thoma-Straße einfahren – gefährlich für alle, vor allem aber für Fußgänger und Radfahrer. Heiko Schmidt, der Leiter der Polizeidirektion West, wird angesichts dieser Zustände deutlich. „Hier erscheint eine Überarbeitung des Sperrkonzeptes, insbesondere der baulichen Veränderung der Sperren und Beschilderungen, notwendig.“ Zuständig sei dafür aber nicht die Polizei, sondern die Stadt Potsdam. Stadt und Polizei stünden dazu in Kontakt, so Schmidt.

Die Zufahrt von der Kurfürsten- auf die Hans-Thoma-Straße ist deutlich gesperrt. Nicht alle Autofahrer halten sich daran. Quelle: Varvara Smirnova

Stadtsprecherin Christine Homann teilt mit, die Umleitungsstrecke werde mehrmals am Tag kontrolliert, aber „eine Benutzung des Gehwegs wurde dabei bisher noch nicht beobachtet.“ Jedoch seien die Absperrvorrichtungen in der Kurfürstenstraße mit Betonelementen verstärkt worden, weil Autofahrer sie immer wieder zur Seite schoben. „Soll die Benutzung des Gehwegs mehrfach beobachtet werden, würden wir die Polizei um Unterstützung bei Kontrollen bitten.“ Die Handlungshoheit liegt bei den Umleitungen stets bei der Stadt.

Auch an anderen Stellen gibt es Probleme

Die Kurfürstenstraßen-Kreuzung ist nicht das einzige Problem. Eine Kreuzung weiter an der Gutenbergstraße ist dasselbe Verhalten zu beobachten, immer wieder quetschen sich zudem Lastwagen entgegen der aktuellen Regeln durch die Hans-Thoma-Straße und die Französische Straße, die eine weitere Umfahrung der Baustelle bildet. Eine Verkehrszählung der MAZ nach einer Woche Sperrung zeigte, dass sich im Schnitt alle zehn Minuten ein LKW dort seinen Weg bahnt.

Entgegen der aktuellen Regeln befahren auch Lastwagen die Hans-Thoma-Straße. Quelle: Saskia Kirf

Ganz ungeahndet bleiben die zahlreichen Regelbrüche dabei nicht. Heiko Schmidt teilt mit, dass die Revierpolizisten auf verkehrswidriges Verhalten achten und auch einschreiten würden, wenn sie derartige Verstöße feststellen. Wie oft es schon zu Verstößen in der Kurfürstenstraße kam, kann er allerdings nicht sagen – es gibt keine entsprechende Statistik.

Befürchtet wird, dass es nach den Ferien noch schlimmer wird

Auch die Potsdamerin, die sich wegen der Verkehrssünder rund um die Baustelle an die MAZ gewandt hat, ist über die dreisten Manöver verärgert. „Ich finde das dermaßen frech, es ist schlimm, was in Potsdam passiert“, sagt sie. Zwei Mal in der Woche fahre sie die Strecke, jedes Mal habe sie das rechtswidrige Verhalten anderer Autofahrer beobachtet. Entweder werde die Barke verschoben oder schlicht über den Gegenverkehr auf die Hans-Thoma-Straße eingefahren. Sie hat angst, dass sich die Situation noch deutlich zuspitzen wird: „Wir haben gerade Ferienzeit, wie soll es danach werden?“

Denn: In den Sommerferien, die in einer Woche enden, ist der Durchgangsverkehr durch die Innenstadt und die Nauener Vorstadt spürbar reduziert. Das große Verkehrschaos wird dann in der zweiten Augustwoche erwartet.

Von Steve Reutter und Saskia Kirf