Berliner Vorstadt

Seit einer Woche ist die Behlertstraße voll gesperrt, Kraftfahrzeuge müssen neue Wege durch Potsdam suchen. Wie stark ist der Innenstadtverkehr dadurch tatsächlich stärker belastet? Die Ecke Französische Straße/Am Kanal ist durch die Baustelle zu einem wichtigen Verkehrsknoten geworden. Die MAZ hat deshalb an dieser Kreuzung im morgendlichen Berufsverkehr alle Autos gezählt – und zwar einmal vor Sperrung der Behlertstraße und einmal danach.

Die Zählung lief jeweils am Mittwoch von 8 bis 9 Uhr. Noch herrscht der etwas reduzierte Ferienverkehr.

Deutliche Zunahme in alle Richtungen

Die Ergebnisse im Detail: Wie viele Autos und LWK passieren im morgendlichen Berufsverkehr die Straße Am Kanal? Insgesamt hatten vor der Sperrung 379 Kraftfahrzeuge die Straße Richtung Zentrum in der Spitzenzeit im morgendlichen Berufsverkehr genutzt. Zur Nuthestraße fuhren im gleichen Zeitraum 232 Autos und LKW. Stau gab es zu keinem Zeitpunkt – kein Fahrer musste länger als eine Rotphase warten. Wie gut funktioniert die Kreuzung, seitdem viele Autofahrer die Umleitung durch die Französische Straße nehmen, die ins Zentrum hinein führt, aber durch die Baustelle auch der einzige Weg von dort zur Nuthestraße geworden ist?

Eine Woche später sieht es so aus: In Richtung Zentrum waren nun insgesamt 565 Kraftfahrzeuge unterwegs – knapp 50 Prozent mehr. Stadtauswärts waren es nun 532 Fahrzeuge, also mehr als doppelt so viele. Auch der LKW-Verkehr in der Straße Am Kanal hat in Richtung Innenstadt und Potsdamer Westen deutlich zugenommen. Denn seit der Sperrung der Behlertstraße muss auch der gesamte Schwerlastverkehr von der Humboldtbrücke dort entlang durch das Stadtzentrum fahren. Als die Straße noch keine Umleitung war, fuhren in einer Stunde gerade mal 22 LKW Richtung Zentrum, nun waren es mit 46 mehr als doppelt so viele. Zugleich ist der Anstieg in stadtauswärtiger Richtung kleiner: 14 Laster waren es in der vergangenen Woche, 21 in dieser.

Französische Straße: 172 Prozent mehr Verkehr

Die Französische Straße ist nun ebenfalls deutlich stärker belastet: Vor der Sperrung der Behlertstraße fuhren bei der kleinen Verkehrszählung der MAZ 46 Autos von der Straße Am Kanal rechts die Straße Richtung Französische Kirche hinein. Auch zwei LKWS bogen dorthin ab – das dürfen sie eigentlich aus gutem Grund jetzt nicht mehr, denn sie geraten beim Abbiegen schnell mit dem Gegenverkehr in Konflikt und legen die Kreuzung lahm. Tatsächlich waren es aber dann doch acht LKW und 180 PKW, die diese Strecke fuhren, jeweils also mehr als dreimal so viele Fahrzeuge und zum Teil auch noch verbotenerweise.

Auch in der Gegenrichtung hat sich einiges verändert. Immerhin ist die Französische Straße der einzige Weg, um mit dem Auto aus der nördlichen Innenstadt - etwa aus der Hegelallee – zur Humboldtbrücke und der Nuthestraße zu gelangen. Vor Einrichtung der Umleitung nutzten diesen Weg 115 Autos und vier Lastwagen im gemessenen Zeitraum. 25 weitere Autos und zwei Laster bogen aus der Französischen Straße zum Platz der Einheit ab. Eine Woche später: 299 Autos kommen im Berufsverkehr plötzlich aus der Straße, um Richtung Humboldtbrücke zu fahren, 10 Laster quetschen sich ebenfalls dort entlang. Zum Platz der Einheit fuhren 32 PKW. Insgesamt bedeutet das für die Französische Straße einen Anstieg der durchfahrenden Fahrzeuge um 172 Prozent.

Prognose: Staus nach den Ferien sind vorprogrammiert

Ein erstes Zwischenfazit: Die Umleitungsstrecken funktionieren, werden aber schon jetzt sehr viel mehr befahren als zuvor. Spätestens, wenn nach den Ferien wieder der normale Stadtverkehr durch von und zur Schnellstraße will, wird es zu langen Staus kommen – denn pro Ampelphase kommen bestenfalls 10 Fahrzeuge pro Richtung über die Kreuzung. Zugleich gibt es weiter einzelne Fahrer, die sich nicht an die Regeln halten und so für reichlich Gefahrenpotenzial sorgen.

Das hat nun auch die Polizei erkannt und am Mittwoch erste Kontrollen rund um die Dauerbaustelle durchgeführt. Binnen einer Stunde gingen den Einsatzkräften sieben Fahrer ins Netz, die illegal am Klinikum abkürzen wollten. Die Polizei sagt: „Auch auf anderen Bereichen der Umleitungsstrecken halten die Beamten die Augen offen, um den zügigen Verkehrsfluss zu gewährleisten.“

Von Saskia Kirf und Peter Degener