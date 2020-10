Potsdam

Ein Jahr ist es her, dass Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) nach einem harten Wahlkampf überraschend deutlich doch noch als Sieger aus den Landtagswahlen hervorging. Jetzt trägt er sich bereits mit dem Gedanken, in vier Jahren wieder als Spitzenkandidat anzutreten – sofern die Partei ihn dann noch will.

Bei der Vorstellung des designierten neuen Generalsekretärs David Kolesnyk sagte Woidke am Dienstag: „Ich bin fit, ich bin gesund, ich fühle mich super. Ich schließe nicht aus, dass ich bei der nächsten Landtagswahl erneut als Spitzenkandidat antrete.“ Das entscheide aber nicht er allein, sondern die Partei. Sie müsse sehen, mit wem sie am besten durch den Wahlkampf komme, so Woidke. Der 58-Jährige ist seit 2013 im Amt, als er die Nachfolge von Matthias Platzeck ( SPD) antrat. Es wäre dann seine dritte Legislaturperiode.

Nominierung ist ein Coup

Das öffentliche Gedankenspiel war nicht die einzige Überraschung, die Woidke am Dienstag parat hatte. Er stellte seien neuen Wunsch-Generalsekretär vor. Der junge Potsdamer Stadtpolitiker David Kolesnyk soll die Nachfolge von Generalsekretär Erik Stohn antreten. Der ist seit einem Jahr doppelt eingespannt, führt parallel die SPD-Fraktion im Landtag.

Dass Stohn den Generalsekretärsjob nicht ewig würde machen können, war klar. Dass der erst 30-jährige Kolesnyk ihn beerben soll, dürften viele in der Partei aber überraschen. Er ist außerhalb Potsdams ein weitgehend ungeschriebenes Blatt.

Kolesynks Aufgabe ist groß

Die Aufgabe, die auf Kolesnyk wartet, ist nicht eben klein. Er muss seine Partei in einen Bundestagswahlkampf führen, bei dem der Potsdamer Wahlkreis 61 im bundesweiten Fokus liegen wird. Hier will Finanzminister Olaf Scholz antreten, der Kanzlerkandidat der SPD. Alle Augen werden sich im kommenden Herbst auf diesen Wahlkreis richten, der zu den spannendsten Polit-Hotspots Deutschlands zählt.

Auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock, ebenfalls mögliche Kanzlerkandidatin, geht hier ins Rennen, außerdem tritt die CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig an sowie voraussichtlich die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg.

Kann er Generalsekretär?

Doch kann Kolesnyk Generalsekretär? Besitzt er die nötige Autorität, um sich innerhalb der Partei Gehör zu verschaffen? Woidke setzt darauf. Der Landesvorstand habe seinen Personalvorschlag einstimmig gebilligt, das sei ein Zeichen großer Akzeptanz, so Woidke. Autorität müsse man sich aber auch erarbeiten, sagte er. Und Kolesnyk selbst meint: „Ich glaube, Autorität hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit dem Respekt, den man sich erarbeitet. Und das ist das, was ich über die Jahre hinweg hier in Potsdam gemacht habe.“

Wegen Agenda 2010 in die SPD

Seit rund zwei Jahren führt Kolesnyk den SPD-Unterbezirk Potsdam. Er sitzt in der Stadtverordnetenversammlung, hat in Potsdam Jura studiert. 2007 war er in die SPD eingetreten. 2008 sagte er in einem Beitrag über Jungpolitiker in der „Märkischen Allgemeinen“, was ihn zur SPD gebracht hatte: Es war der Widerstand gegen die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetzgebung, jene Politik also, die Olaf Scholz seinerzeit als Generalsekretär mitgeprägt und viele SPD-Mitglieder von ihrer Partei entfremdet hatte. „Austreten ist der falsche Weg. Man muss drin bleiben, als Gegengewicht“, hatte Kolesnyk damals gesagt.

Wahlkampf mit Manja Schüle

Erfahrung beim Organisieren eines Wahlkampfes hat Kolesnyk. Er war vor vier Jahren Teil des Teams von Manja Schüle, die bei der Bundestagswahl 2017 das einzige Direktmandat der SPD in ganz Ostdeutschland holte und inzwischen Wissenschaftsministerin in Brandenburg ist. Ein Erfolg, den Kolesnyk damit begründet, dass Schüle hier verwurzelt und authentisch rübergekommen sei.

Das nun kann man über den Wahlpotsdamer Olaf Scholz kaum sagen. Kolesnyk glaubt dennoch, dass Scholz im Wahlkampf bei den Potsdamern gut ankommen wird. „Die Menschen haben wegen der Corona-Krise ein großes Bedürfnis nach Stabilität“, sagt er. Scholz würden sie es zutrauen, das Land gut aus der Krise zu steuern, meint er. „Ich glaube, es ist wichtig bei der Bundestagswahl, den Menschen deutlich zu machen, dass es eine Partei in diesem Land gibt, die das ganze Land repräsentiert.“

Schuberts Ambitionen ausgebremst

Noch aber ist Scholz noch nicht offizieller Wahlkreiskandidat. Und auch Kolesynk muss vom Parteitag am 7. November erst noch gewählt werden.

Dessen Aufstieg hat in der Arithmetik der Brandenburger SPD indirekt auch wieder Auswirkungen auf die parteipolitischen Ambitionen von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Er kommt nun voraussichtlich doch nicht bei einem der beiden Stellvertreterposten an der SPD-Spitze zum Zug. Nach MAZ-Informationen soll SPD-Landeschef Woidke dies mit Schubert am Montagnachmittag so besprochen haben. Die beiden bisherigen Stellvertreterinnen – die Veltener Bürgermeisterin Ines Hübner und Finanzministerin Katrin Lange – sollen wohl weitermachen, heißt es aus Parteikreisen.

Zuvor hatte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Daniel Keller, für Schubert als Woidkes neuer Stellvertreter ausgesprochen. Auch die Nachwuchsorganisation der SPD, die Jusos, legten sich für Schubert ins Zeug. Er selbst hatte seine Ambitionen nicht bestätigt. Aber auch nicht dementiert.

Von Torsten Gellner und Ildiko Röd