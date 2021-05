Potsdam

Wie können Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben? Haben die bestehenden Strukturen in Wohnheimen, Behindertenwerkstätten und Pflegeeinrichtungen Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen womöglich begünstigt?

Seitdem am vergangenen Mittwoch vier Menschen mit Behinderungen im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam-Babelsberg umgebracht und eine Weitere lebensgefährlich verletzt wurde, vermutlich von einer Pflege-Mitarbeiterin, werden diese Fragen immer lauter: Verbände und Aktivisten fordern politische Konsequenzen. Sie kritisieren die Berichterstattung als verharmlosend und wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für die strukturellen Probleme im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Verbände fordern entschlossenes politisches Handeln

„Statt Beileidsbekundungen und Blumensträuße braucht es endlich entschlossenes politisches Handeln und Konsequenzen“, sagt Alexander Ahrens, Geschäftsführer der Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben in Deutschland“. Nicht nur in der Berichterstattung fehle „das Thematisieren von strukturellem und institutionellem Ableismus, Behindertenfeindlichkeit und Gewalt in derartigen Einrichtungen.“

Der Begriff Ableismus ist aus dem Englischen entlehnt. Er beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit körperlichen oder psychologischen Beeinträchtigungen, indem man sie auf diese Beeinträchtigungen reduziert.

Neben der Aufklärung sei es nun besonders wichtig, verstärkt den Fokus auf die Betreuung und Pflege von Behinderten und schwer kranken Menschen zu richten, fordert Marcus Graubner, Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland (ABiD).

Auch Udo Sist spricht sich für eine Reform der bestehenden Strukturen aus, in denen sich Menschen mit Behinderungen in Deutschland bewegen: „Es geht nicht um Betreuung, sondern um die Frage, wie Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt leben können.“ Sist lebt in Potsdam und sitzt seit seiner Geburt im Rollstuhl.

Potsdamer Aktivist ist schockiert, aber nicht überrascht

Am Donnerstag, einen Tag nach der Tat, veröffentlichte er ein knapp einstündiges Video auf seinem Youtube-Kanal „Normalo TV“, auf dem Menschen mit Behinderungen aus ihrem Alltag berichten. „Ich bin schockiert, aber nicht überrascht“, sagt Sist in dem Video und spricht von strukturellen Missständen.

Von schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege und einem Betreuungssystem, in dem Menschen mit Behinderungen wenig selbst bestimmen könnten. Auch die laufende Berichterstattung kritisiert er massiv.

„Da wurde zu wenig berichtet“, sagt Sist gegenüber der MAZ. Ihm habe der deutschlandweite Aufschrei gefehlt und der Hinweis darauf, dass die Tat in Potsdam nicht der erste Fall von Gewalt in einer Einrichtung für Behinderte sei: Im Januar dieses Jahres wurde bekannt, dass gegen 145 Beschäftigte einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen wegen Verdachts auf Freiheitsberaubung und in einigen Fällen auf Körperverletzung ermittelt wird.

Auch der Berliner Menschenrechtsaktivist Raul Krauthausen fordert, dass mehr über die „diskriminierenden Strukturen“ gesprochen und weniger über das Tatmotiv spekuliert werden sollte. Zu schnell werde in diesen Zusammenhängen von „Überlastung“ gesprochen, kritisiert Krauthausen in dem Online-Magazin „Neue Norm“. „Wenn es um die Arbeit mit Menschen mit Behinderung geht, benutzen Menschen ohne Behinderung rasch paternalistische Superlative – als wäre es eine Art „Mission Impossible” und keine Dienstleistung.“

Ein Fall von tödlichem Ableismus?

Besonders ärgert sich Krauthausen darüber, dass ein Psychologe in einer RBB-Sondersendung auf die Frage nach einem möglichen Motiv der Täterin auch die Möglichkeit erwog, dass sie ihre Opfer womöglich von einem Leiden habe erlösen wollen. Krauthausen befürchtet, dass damit eine „Täter-Opfer-Umkehr“ entsteht. Dass diese Argumentation bemüht werde, sei seine größte Sorge, meint Krauthausen. Denn dies sei gefährlicher und in diesem Fall tödlicher Ableismus: die Diskriminierung und Abwertung behinderter Menschen.

Auch in den sozialen Medien wird die mediale Berichterstattung scharf kritisiert. Die Bloggerin und Inklusions-Aktivistin Julia Probst sprach bereits am Tag nach der Bluttat vom „Schweigen der Medien und Politikerinnen“ und sagte: „Ich hoffe, dass die Berichterstattung demnächst anläuft und frei ist von Ableismus“.

Aber gab es dieses Schweigen überhaupt? Am Tag nach der Tat äußerten sich führende Politiker aus Landes- und Bundespolitik entsetzt über die Tat. Was ihnen unabhängig davon auch vorgeworfen wird, ist ein gewisser paternalistischer Tonfall, etwa wenn davon die Rede ist, dass sich die Tat gegen „Schutzbedürftige“ gerichtet habe.

Ähnlich argumentiert die Berliner Aktivistin und Autorin Laura Gehlhaar. Auf Twitter warnte sie vor einer Spaltung in „Wir und ihr“ und schrieb „Medien & Politik, hört auf von den „besonders Schutzlosen“ oder „Schwächsten“ zu sprechen. Das ist #othering und #ableismus in seiner Höchstform!“

Auch die Journalistin Rebecca Maskos hat ein angebliches Schweigen der Politik ausgemacht. Morde an behinderten Menschen seien politisch, meint sie.

Vereinzelt wird in den sozialen Medien auch gefordert, den Opfern einen Namen zu geben. Doch das wäre nur unter Einwilligung der Angehörigen möglich. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft geben die Namen der Getöteten preis – auch nicht gegenüber Journalisten.

Vier Menschen – zwei Männer und zwei Frauen – wurden bei der Gewalttat am vergangenen Mittwoch getötet. Eine fünfte Frau überlebte mit schwersten Verletzungen. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung. Unter Verdacht steht eine 51-Jährige, die in der Einrichtung als Pflegehilfskraft arbeitete. Sie soll eine psychische Vorerkrankung haben und wurde, weil es Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit gibt, in die Psychiatrie eingewiesen.

Von Torsten Gellner und Gesa Steeger