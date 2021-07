Potsdam

Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben die Debatte um mehr Einschränkungen für Ungeimpfte neu entfacht. Ist es legitim oder sogar geboten, die Gesellschaft zu schützen und dafür Nicht-Geimpfte von bestimmten Veranstaltungen auszuschließen? Und darf der Staat ähnlich wie in Frankreich eine Impfpflicht für Berufsgruppen anordnen? FDP-Vize Wolfgang Kubicki nannte solche Überlegungen klar verfassungswidrig. Der Rechtswissenschaftler Thorsten Ingo Schmidt von der Universität Potsdam kommt zu einem anderen Ergebnis.

Herr Schmidt, darf der Staat grundsätzlich zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterscheiden?

Thorsten Ingo Schmidt: Der Staat darf zwischen Geimpften und noch nicht Geimpften differenzieren, weil die durch die Impfung wesentlich verringerte Gefahr der Ansteckung für Dritte einen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung darstellt.

Wäre es also denkbar und aus juristischer Sicht vertretbar, dass bestimmte Dinge wie ein Stadion- oder Restaurantbesuch künftig nur noch Geimpften oder Genesenen vorbehalten bleibt, um einen erneuten Lockdown für alle zu verhindern?

Ja, meines Erachtens dürfen bestimmte Maßnahmen auf nicht Geimpfte beschränkt werden, um dadurch einen erneuten Lockdown zu vermieden. Denn es würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der Geimpften darstellen, wenn man auch ihnen solche Handlungsmöglichkeiten vorenthalten würde, obwohl nach derzeitigem Kenntnisstand von ihnen viel weniger Gefahren ausgehen.

Wäre dies nicht eine „Impfpflicht durch die Hintertür“? Schließlich sollen damit ja Anreize geschaffen werden, sich impfen zu lassen?

Ja, durch die Hintertür führt dies zu einer faktischen Impfpflicht, sofern ein Betroffener noch in größerem Umfang am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will.

Wäre eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen – etwa Gesundheitsberufe oder Lehrer – ethisch vertretbar, auch wenn damit das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt?

Ich möchte nur eine verfassungsrechtliche, keine ethische Einschätzung abgeben: Auch eine ausdrückliche rechtliche Impfpflicht kann für bestimmte Berufsgruppen wie Lehrer und Erzieher angeordnet werden, nicht zu deren eigenem Schutz, wohl aber zum Schutz der Kinder. Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht ist insoweit verfassungsrechtlich gerechtfertigt durch den Schutz der Gesundheit Dritter. Eine allgemeine Impfpflicht für jedermann dürfte hingegen unverhältnismäßig sein.

