Internationale Jugendbegegnungsstätte: Mitteschön gibt OB Schubert Kontra

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) angeregte Internationale Jugendbegegnungsstätte am Ort des ehemaligen Garnisonkirchenschiffs bekommt Konkurrenz: Die Bürgerinitiative Mitteschön hat ebenfalls eine Vision für die Garnisonkirche entwickelt.

Mitteschön-Sprecherin Barbara Kuster (Mitte) im Rohbau des Garnisonkirchturms. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Sie betrifft die Form und Nutzung des ausstehenden Kirchenschiffes“, erklärt Mitteschön-Sprecherin Barbara Kuster. Um was es sich dabei genau handelt, soll morgen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Norbert Müller ( Linke ) kritisiert Schubert

Doch auch von anderer Seite bekommt das Projekt einer Internationalen Jugendbegegnungsstätte Gegenwind. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Norbert Müller ist kürzlich in einem Text für den Bundestagsreport der Linken-Landesgruppe Brandenburg hart mit dem Vorstoß des Oberbürgermeisters ins Gericht gegangen. Schuberts Vorschlag sei keineswegs „bahnbrechend“: „Denn selbst die treuesten Garnisonkirchenjünger sollten den Glauben an die Umsetzbarkeit des Schiffs wohl bereits verloren haben. Die Ersatzlösung einer Jugendbegegnungsstätte klingt auf den ersten Blick spannend, beinhaltet aber gewisse Risiken und Nebenwirkungen“, schreibt Müller. Zum einen sei die Garnisonkirchenstiftung nicht geeignet, pädagogische Arbeit zu übernehmen, so Müller: „Dafür fehlen Glaubwürdigkeit und Kompetenz“, erklärt der prononcierte Kritiker des Wiederaufbaus. Zudem könnte die Gefahr drohen, dass die Stiftung „doch an städtische Gelder gelangt, was die Stadtverordneten eineindeutig und zurecht ausgeschlossen haben“. Der wichtigste Aspekt aus Sicht des Linken-Politikers: „Der Verzicht auf das Kirchenschiff muss mit dem Erhalt des Rechenzentrums und seiner derzeitigen Nutzung einhergehen.“

Nutzer wollen im Rechenzentrum bleiben

Wie berichtet, wollen die meisten Künstler und Kreativen im Rechenzentrum dauerhaft bleiben. In einer Umfrage unter den 260 Mietern sprachen sich 95 Prozent der Nutzer dafür aus. Allerdings ist der Bestand des Rechenzentrums bis 2023 gesichert – als Ersatz soll ein Kunst- und Kreativquartier auf dem Areal Alte Feuerwache/Plantage entstehen.

Begegnungsstätte im Langen Stall?

Kritik an Schuberts Agieren kam zuletzt auch vom Verein zur Förderung antimilitaristischer Traditionen in der Stadt Potsdam. Er warf dem Oberbürgermeister in einem Brief fehlenden Diskurs und eine Bevorzugung der Anliegen der Garnisonkirchenstiftung vor. Gleichzeitig unterbreitete der Verein einen eigenen Vorschlag für eine Jugendbegegnungsstätte: Diese könnte „als Zeichen der Konversion im Langen Stall etabliert werden. Aus einem ehemaligen militaristisch geprägten Gebäude – einer Exerzierhalle – wird ein Ort der Begegnung und Kommunikation“.

Der historische Lange Stall nahe der Garnisonkirche auf einer alten Aufnahme. Quelle: MAZ/Repro

Damit könnte das „völlig überteuerte und schwer umsetzbare Kreativquartier ad acta gelegt werden (...) und die Nutzerinnen und Nutzer des Kunst- und Kreativhauses Rechenzentrum müssten nicht zu extrem hohen Mietkosten umziehen und dadurch ihre Existenz gefährden“.

„Wiese der Opfervölker“

Für die Fläche des Kirchenschiffes hat der Verein ebenfalls eine Idee: Sie könnte als Mahn- und Gedenkort dienen, etwa in Form einer „,Wiese der Opfervölker’ des preußisch-deutschen Militarismus, bepflanzt mit regionaltypischen Gehölzen aus den Opferregionen“. Ein an Schubert gerichtetes Gesprächsangebot sei mittlerweile angenommen worden, erklärte Carsten Linke vom Verein am Montag auf MAZ-Anfrage. Noch im Oktober soll es ein Treffen geben.

Begegnungsstätte: Finanzierung noch kein Thema

Was den Auslöser der ganzen Debatte – die Internationale Jugendbegegnungsstätte – angeht, so ist Schubert nach seinem ersten Aufschlag unkonkret geblieben. Auf die Frage der MAZ, wer für die Kosten aufkommen werde und ob die öffentliche Hand die Kosten übernehmen werde, hieß es aus dem Rathaus: „Derzeit gibt es Ideen der Nutzung, die mit allen besprochen werden. Die Frage der Finanzierung ist noch nicht Bestandteil der Erörterung“, erklärte Stadtsprecher Jan Brunzlow. Klar ist immerhin: Die Begegnungsstätte soll „möglichst mit einem klaren baulichen Bruch zum Turm als Bruchlinie zur Geschichte der Kirche“ errichtet werden. Die Umsetzung des Kulturquartiers an der Plantage sei davon nicht berührt. Auf die Frage zur Zukunft des Rechenzentrums erklärte Brunzlow: „Es gibt eine bestehende Beschlusslage zu diesem Thema, die weiterhin gilt.“ Heißt: Der Bestand ist bis 2023 gesichert, allerdings soll die Verwaltung auf Antrag der Linken bis Jahresende ein Prüfergebnis vorlegen, was der Erhalt des Rechenzentrums kosten würde.

