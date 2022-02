Innenstadt

Die Vorstände der Garnisonkirchenstiftung sollen in die nächste Sitzung des Potsdamer Hauptausschusses eingeladen werden, der in zwei Wochen wieder zusammenkommt. Das hat das Gremium am Mittwochabend in der ersten Sitzung nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Stiftung Garnisonkirche vereinbart.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wies in einer teilweise emotionalen Debatte die von Wieland Niekisch (CDU) vorgetragene Behauptung als „Unterstellung“ zurück, er habe Inhalte des kritischen Berichts des Bundesrechnungshofs schon vor dem 3. Februar gekannt.

Keine Sondersitzung

Schubert wies zugleich das Ansinnen der CDU zurück, den am 26. Januar verabschiedeten Stadtverordnetenbeschluss zur Errichtung eines Hauses der Demokratie auf dem Grundstück des früheren Garnisonkirchenschiffs auf Eis zu legen. Wesentliche Fragen seien in diesem Beschluss als Prüfauftrag bereits formuliert, so Schubert: „Hätte ich den Bericht vorher gehabt, wäre die Frageliste deutlich länger geworden.“

Mehrfach abgelehnt wurde ein Antrag des AfD-Fraktionsvorsitzenden Chaled-Uwe Said auf Sondersitzung. Das sei nach Geschäftsordnung nicht zulässig, sagte Schubert. Unterstützung bekam der OB vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer (SPD): „Das ist einfach ein anderer Vorgang.“

Einwand: Keine direkte Kritik an Stiftung

Mehrere Redner, darunter Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg, SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen und Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke wiesen darauf hin, dass die Kritik des Bundesrechnungshofs nicht gegen die Garnisonkirchenstiftung, sondern gegen die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien gerichtet sei.

Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) warb mit Blick auf mögliche Folgen für die Stadt um Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt: „Wir sind als Stadt Mitglied dieser Stiftung.“ Uwe Rühling als Fraktionschef der Anderen warnte vor dem Szenario, dass die Stadt „in die Pflicht genommen wird, dieses Vorhaben zu vollenden“.

Kuratorium und Vorstand beraten am Freitag

Schubert bekräftigte, dass sich das Stiftungskuratorium und der Stiftungsvorstand auf seine Forderung am Freitag treffen. Er verwies zudem auf die Sitzung des Bundestags-Haushaltsausschusse, die sich mit der Prüfmitteilung des Bundesrechnungshofes befassen werde.

Für die Stadt stehe im Rahmen der Machbarkeitsstudie zum Haus der Demokratie die Frage einer Rückübertragung des Baugrundstücks durch die Garnisonkirchenstiftung.

Erste Infos schon im November

MAZ-Recherchen hatten am Mittwoch ergeben, dass die kritische Mitteilung des Bundesrechnungshofes bereits Ende November an die Stiftung Garnisonkirche gegangen ist. Oberbürgermeister Schubert als Mitglied des Kuratoriums hatte nach Bekanntwerden der Rechnungshof-Kritik mehrfach behauptet, erst am 3 Februar mit der Veröffentlichung davon erfahren zu haben.

Gegenüber MAZ bekräftigte er das nach der Ausschusssitzung und verwies dabei auf eine Mitteilung von Stiftungsvorstand Peter Leinemann, nach dem er die Prüfmitteilung von der Stiftung am 3. Februar 2022 erhalten“ habe, „an dem der Bundesrechnungshof selber die Veröffentlichung vorgenommen hat“.

Wie berichtet, wird in dem Bericht festgestellt, dass die Bundesförderung über bislang 24,75 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenturms unzulässig war, weil die Gesamtfinanzierung und der wirtschaftliche Betrieb des Turms von der Stiftung Garnisonkirche nie nachgewiesen worden seien.

Von Volker Oelschläger