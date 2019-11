Vorstoß für einen Anbau an das Potsdam-Museum

Innenstadt

Sieben Jahre nach der Neueröffnung des Potsdam-Museums als Forum für Kunst und Geschichte im Alten Rathaus hat mit dem Finanzausschuss erstmals ein Stadtverordnetengremium über einen Anbau diskutiert.

Anlass der Debatte am Mittwochabend war ein Antrag der Linken, nach dem die Stadt eine Machbarkeitsstudie für eine „räumliche Erweiterung des bestehenden Baus“ erstellen soll, um „Schlüsselwerke der städtischen Kunstsammlung dauerhaft zu präsentieren“.

Die Präsentation der städtischen Kunstsammlung sowie aktueller Werke mit Potsdam-Bezug sollte ein Schwerpunkt des Potsdam-Museums nach seinem Umzug zum Alten Markt sein. Doch im Haus gibt es keinen Platz dafür. Der Förderverein wirbt deshalb schon länger für einen Anbau auf der Rückseite des Museums; das Grundstück gehört der Stadt.

Im jüngsten Oberbürgermeisterwahlkampf hatten mit Martina Trauth (Linke), Lutz Boede (Andere) und Mike Schubert ( SPD) mehrere Kandidaten für den Anbau ausgesprochen.

Tatsächlich ist das Projekt in der Verwaltung ebenso strittig wie unter den Stadtverordneten – selbst in der rot-grün-roten Rathauskooperation.

So erklärte Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit Katharine Seemann im Ausschuss, die Verwaltung stünde dem Antrag der Linken „sehr positiv gegenüber“. Die Prüfung wäre „auch zu schaffen“, sagte sie, „wir würden versuchen, die Kosten der Machbarkeitsstudie aus dem Etat des Fachbereichs zu finanzieren.“

Widerspruch kam vom Finanzbeigeordneten Burkhard Exner ( SPD): Man könne „nicht so einfach ja sagen, denn davon haben wir auch kein zusätzliches Geld“. Er bezweifelte, dass eine verwaltungsinterne Prüfung genüge und verwies darauf, dass auch mittelfristig kein Geld für den Anbau zur Verfügung stünde.

Michél Berlin (Linke) als Vertreter der Antragsteller appellierte, die Verwaltung prüfen zu lassen: „Wenn Frau Seemann sagt, dass es bezahlbar ist, muss es doch nicht extern sein.“

Ausschusschef Hagen Wegewitz ( SPD) hingegen drang auf Präzisierung: Die im Antrag geforderte Machbarkeitsstudie nämlich wäre erheblich aufwendiger als eine verwaltungsinterne Prüfung.

Seine Fraktionskollegin Sarah Zalfen sprach sich für Prüfungen auch ohne eine absehbare Finanzierung des Anbaus aus: Sollte überraschend doch eine Förderung möglich sein, wäre die Stadt vorbereitet. In dem Antrag gehe es schließlich um „das Museum der Landeshauptstadt, hinter dem ganz zentrale Entscheidungen der Stadtverordneten“ stünden.

Gegen eine „Verengung“ des Antrags auf die Kunst sprachen sich Wiebke Bartelt und Jens Dörschel von den Grünen aus. In ihrer Fraktion habe man diskutiert, ob Kunst in Nachbarschaft zum Museum Baberini „der richtige Ansatz“ sei, so Dörschel. Er schlug vor, „Kunst“ aus dem Antrag zu streichen, „damit offen bleibt, für welches Konzept das dann genutzt wird“.

Die Diskussion wird im Dezember fortgesetzt. Der Finanzausschuss bestätigte gegen die Stimmen von Linken und Anderen den Vorschlag Exners auf Vertagung.

