Der Dirigent Manfred Rosenberg ist tot. Als langjähriger Chefdirigent des Defa-Sinfonieorchesters und der nach dem Mauerfall gegründeten Brandenburgischen Philharmonie Potsdam war er eng mit dem Potsdamer Musikleben verbunden. Nach Mitteilung der Defa-Stiftung ist Manfred Rosenberg bereits am 16. Juni im Alter von 90 Jahren in Berlin verstorben.

Geboren und aufgewachsen in Jüterbog ( Teltow-Fläming), hatte Manfred Rosenberg nach dem Zweiten Weltkrieg als Kapellmeister am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin begonnen. Weitere Stationen waren Cottbus, Chemnitz, Dessau und Frankfurt (Oder).

Von 1967 bis 1991 leitete er das Defa-Sinfonieorchester in Potsdam-Babelsberg. Unter den rund 700 Einspielungen seiner Ägide waren Filmmusiken für heute noch populäre Produktionen wie „Die Legende von Paul und Paula“, „Die Leiden des jungen W.“, „ Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ sowie viele Märchenfilme.

Manfred Rosenberg 1995 vor der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse, die zu der Zeit zum Konzertsaal ausgebaut werden sollte. Quelle: Matthias Littwin

Von 1992 bis 1996 dirigierte Manfred Rosenberg die Brandenburgische Philharmonie Potsdam, die mit der Fusion vom Defa-Sinfonieorchester mit dem Orchester des Hans-Otto-Theaters formiert worden war. Geblieben sind aus dieser Zeit CD-Einspielungen populärer Filmkompositionen wie „Der Pate“ von Nino Rota, „Lawrence von Arabien“ von Maurice Jarre oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone.

Das Experiment Brandenburgische Philharmonie mit seinen Anfangs mehr als 100 Musikern scheiterte. Die Orchester trennten sich schon nach kurzer Zeit, die Filmmusiker gründeten gemeinsam mit Berliner Kollegen das Filmorchester Babelsberg, das zunächst im alten Rundfunk-Studio in der Nalepastraße in Berlin-Adlershof arbeitete.

Die Brandenburgische Philharmonie wurde im Sommer 2000 aufgelöst. Ihr folgte mit der Kammerademie Potsdam ein kleineres Orchester in freier Trägerschaft.

Das Filmorchester aber kehrte 2007 in sein top-saniertes altes Studio auf dem Babelsberger Filmgelände zurück. Erster Auftrag war mit 45 Musikern Besetzung Filmmusik für die ZDF-Serie „Kreuzfahrt ins Glück“. Mit Applaus begrüßten sie zum Probenstart Generalmusiker Manfred Rosenberg.

Mit den Filmmusikern arbeitete er auch in den nächsten Jahren immer wieder, wie Intendant Klaus-Peter Beyer berichtet – im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt, bei den Elblandfestspielen in Wittenberge, im Nikolaisaal. Sein letztes Filmlive-Konzert war die Begleitung des „Golem“ im Berliner Kino Babylon.

Von Volker Oelschläger