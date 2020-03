Rund 50 Demonstranten singen Friedenslieder vor Konzert der US-Army

Innenstadt

Rund 50 Demonstranten protestierten am späten Dienstagnachmittag vor dem Nikolaisaal in Potsdam gegen das bevorstehende Militärmanöver „Defender Europa 2020“ in Deutschland. Anlass war ein gemeinsames Gratiskonzert des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr und der US-Army am Abend im Nikolaisaal. Auf der Bühne standen die Musiker der United States-Army Europe Rock Band.

Aufgerufen hatte zu der Demonstration die Linke. „Wir fordern die Bundesregierung auf, dieser Operation die weitere Unterstützung zu versagen und sich schon gar nicht an Werbeaktionen für Kriegsmanöver zu beteiligen“, sagte die Landesvorsitzende Anja Mayer im Vorfeld der Demo. Am Abend des Konzerts versammelten sich die Demonstranten gegen 17 Uhr vor dem Nikolaisaal in der Wilhelm-Stab-Straße, Mannschaftswagen der Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Defender 2020 stoppen! – Protest am 10.3.2020 in Potsdam.Im Rahmen einer Informationsveranstaltung werben US-Army und Bundeswehr am morgigen Dienstag in gemeinsam für das Manöver Defender 2020. Ein völlig falscher Ansatz, findet DIE LINKE. Brandenburg und ruft deswegen zu einer Protestkundgebung auf Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Demonstranten hielten Plakate hoch, auf denen „Ami go home“ zu lesen war oder „Panzer bringen keinen Frieden. Stop Defender 2020“, schwenkten Regenbogenfahnen, erklärten, dass das Manöver Propagandazwecke hätte, sie „zivilen Ungehorsam“ leisten werden. Und sie machten ihrem Unmut mit Musik Luft, spielen Lieder wie „Freiheit“ von Westernhagen, „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg, „Blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan und „99 Luftballons“ von Nena.

An dem Unternehmen „Defender-Europe 2020“, das insgesamt 37.000 Soldaten umfasst, werden 2400 deutsche Soldaten teilnehmen. Zentraler Rastplatz der Truppentransporte ist Brück in Potsdam-Mittelmark.

Von MAZonline