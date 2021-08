Potsdam

Die Einschätzung des Robert Koch Instituts ist eindeutig: Deutschland befindet sich in der vierten Corona-Welle. Auch in Potsdam ist die neue Infektionswelle bereits angekommen – früher als im vergangenen Jahr steigen die Ansteckungszahlen deutlich. „Wir sind am Beginn der vierten Welle“, sagt auch der Infektiologe Tillmann Schumacher, der die Covid-Station am Bergmann-Klinikum leitet.

Viele Infektionen schon im August statt im Herbst

Bundesweit haben sich die Infektionszahlen binnen eines Monats fast verdoppelt. Potsdam überbietet diese Entwicklung sogar deutlich. Vor einem Monat hatte es binnen einer Woche 13 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gegeben, die Inzidenz lag bei 7. Nun wurden am Freitag sechs neue Fälle gezählt, im Wochenverlauf ganze 65. „In Potsdam ist die Inzidenz mit 33 noch nicht besonders hoch, aber das kann sich innerhalb weniger Wochen nivellieren“, sagt Schumacher.

Blickt man zurück auf die Situation vor einem Jahr, wird klar: Die neue Ansteckungswelle beginnt in diesem Sommer früher. Seit Anfang August steigen die Inzidenzen kontinuierlich an. 2020 hatte die zweite Welle der Corona-Infektionen erst Ende Oktober einen solchen Stand erreicht, wie er nun bereits Ende August eingetreten ist.

Fünf Covid-Patienten diese Woche

Noch ist die Lage im Klinikum entspannt. Bis zu fünf Covid-19-Patienten mussten in dieser Woche zeitgleich dort behandelt werden, die meisten sind bereits wieder entlassen. Am Freitag wurde noch ein Patient auf der Covid-Normalstation versorgt. Für den Infektiologen ist der Anstieg der Patientenzahlen, den er selbst im Juli vorhergesagt hatte, aber nicht nur eine schlechte Nachricht: Die Infektionsrate bei den vulnerablen Gruppen der über 60-Jährigen kommt deutlich seltener ins Klinikum als in den vergangenen Pandemie-Wellen. „Diese Altersgruppe ist weitgehend geschützt, wir haben den klaren Effekt, dass die Impfungen wirken“, sagt Schumacher.

Anders sieht es bei den Jüngeren aus. Die Inzidenz ist besonders unter den Kindern und Jugendlichen überdurchschnittlich hoch. Drei Tage nach dem Ende der Sommerferien hatte sie bereits bei 51 gelegen, während über alle Altersgruppen hinweg noch ein Inzidenzwert von um die 20 zu verzeichnen war. Nach der ersten Schulwoche lag die Inzidenz unter den fünf- bis 14-Jährigen dann bei 85 – fast dreimal so hoch wie der Wert der Gesamtbevölkerung in Potsdam. Ähnlich ist die Entwicklung bei den jungen Erwachsenen.

Mehr junge Menschen impfen

Die Impfrate ist in dieser Gruppe vergleichsweise niedrig, zugleich würden die Jüngeren „ein Stück Normalität“ suchen, sagt Tillmann Schumacher. „Unsere Patienten mit Covid-19 waren zuletzt zwischen 30 und 50 Jahre alt“, berichtet er, „wir müssen neue Wege suchen, um die jungen Menschen, die selten zum Arzt gehen, zu erreichen.“ Denn die Jüngeren hätten zwar grundsätzlich eine höhere Regenerationsfähigkeit, bei sehr hohen Infektionszahlen ist aber eine Zunahme der Intensivpatienten irgendwann nicht mehr zu vermeiden. „Wir bekommen dann andere, vielleicht auch mehr Intensivpatienten als in früheren Wellen“, sagt der Mediziner.

Für die Mitarbeiter im Klinikum bringt die vierte Infektionswelle aktuell noch keine großen Veränderungen, die Lage sei „entspannt“, heißt es. „Wir sind personell nicht auf Rosen gebettet. Es wird immer wieder Tage geben, an denen wir an die Grenzen der Belastung kommen“, kündigt Tillmann Schumacher an. Die Arbeit mit Corona-Patienten sei körperlich und emotional sehr fordernd, besonders auf den Intensivstationen. Die Mitarbeitenden werden in Krisensituationen von Psychologen unterstützt. Trotz der grundsätzlich angespannten Personalsituation bestehe aber kein Grund zur Besorgnis: „Potsdam muss sich keine Sorge machen, dass das Bergmann-Klinikum aus diesem Grund vom Netz geht.“

Infektiologe erwartet weitere Mutationen

Zuletzt waren praktisch alle Infektionen in und um Potsdam durch die zuerst in Indien festgestellte Delta-Variante des Sars-CoV2-Erregers ausgelöst worden, über Wochen lag die Quote bei den Sequenzierungen positiver Corona-Tests nahe 100 Prozent. Diese Virus-Mutation gilt als besonders ansteckungsfähig, habe aber nicht häufiger schwere Krankheitsverläufe zur Folge, sagt der Infektiologe. „Delta hat alles andere abgelöst, aber es wird nur ein Zwischenschritt sein. Die Evolution geht weiter. Wir haben durch die Impfungen bis jetzt einen sehr guten Schutz.“

Indes treibt die Landeshauptstadt die Impfkampagne weiter voran. Gleich drei Aktionen für Impfwillige ohne Termin finden an diesem Wochenende statt. Am Samstag wird auf dem Vorplatz des Brandenburger Tors von 11 bis 19 Uhr geimpft, von 18 bis 24 Uhr läuft die lange Impfnacht in der Metropolis Halle. Am Sonntag bietet sich die Gelegenheit zum Impfen beim Heimspiel des SV Babelsberg 03 gegen den BFC Dynamo, das Impfzelt am Karl-Liebknecht-Stadion ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Saskia Kirf und Alexander Engels