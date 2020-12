Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Quarantäne über die Feiertage?

Am Donnerstagnachmittag liegen noch nicht alle Ergebnisse der Coronaabstriche vom Vortag vor, doch klar ist: Einige Bewohner sind immer immer noch Corona-positiv. „Wir wissen noch nicht, ob es mit der Quarantäne jetzt wieder von vorne losgeht“, sagt Manja Sprdlik. Sie steht im Kontakt mit dem Gesundheitsamt und hofft, im Laufe des Tages weitere Ergebnisse zu bekommen. „Die sind dort alle sehr nett, immer freundlich und geben alles, aber sie sind natürlich auch total überfordert.“

Anzeige

Schon jetzt befürchtet die Leiterin der Demenz-WG, dass sich die Quarantäne über die Feiertage ziehen wird – was für Pfleger und Bewohner gleichermaßen bedeutet, Weihnachten ohne die Familie verbringen zu müssen. „Ich muss das auch erst mit meiner Familie besprechen, das wird bestimmt Tränchen geben.“ Betroffen ist sie auch von den täglichen Nachrichten, besonders den vielen Corona-Fällen in den Pflegeheimen.

Dankeschild vor dem Omi-Opi-Haus in der Heinrich-Mann-Allee. Quelle: Christina Wolf

Den Bewohnern geht es gut

Die gute Nachricht: Den sieben Bewohnern im Omi-Opi-Haus geht es gut. „Wir räumen gerade das Haus ein bisschen um, haben den Weihnachtsbaum auch noch mal umgestellt“, erzählt Sprdlik. „Am Montag kommen die Klinik-Clowns zu uns ans Fenster, darauf freuen wir uns schon.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das zweite Omi-Opi-Haus in der Paetowstraße wird über die Feiertage auf jeden Fall in Quarantäne bleiben müssen. Vor Ort waren Bewohner ebenfalls positiv getestet worden, auch dort sind Pflegekräfte mit in das Haus gezogen. „Sie werden jetzt auch von Potsdamer Gastronomen mit Mittagessen versorgt, das ist schön“, sagt Sprdlik.

Und auch für den Wohnwagen, den die Pflegenden in der Paetowstraße benötigen, um sich zurückziehen zu können scheint gesorgt: „Oberbürgermeister Mike Schubert hat persönlich darum gekümmert, dass wir die Sondererlaubnis bekommen und er aufgestellt werden darf.“

Von Sarah Kugler