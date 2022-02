Innenstadt

Zwei Protestaktionen trafen am Mittwochabend auf dem Alten Markt aufeinander – allen Sturmwarnungen zum Trotz. Die AfD hatte eine Kundgebung angekündigt, um „gegen die Impflicht und die Politik der Ausgrenzung zusammen ein starkes Zeichen“ zu setzten, wie der Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch auf Twitter schrieb. Prominenter Gast der Aktion unter dem Motto „Freiheit statt Impfzwang“ vor dem Landtag war Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD im Bundestag.

Bündnis aus Stadtfraktionen in Potsdam mit Gegen-Protest

Diese Ankündigung nahmen die Potsdamer Stadtfraktionen von Linke, SPD, Grüne und Die Andere gemeinsam mit dem Bündnis „Potsdam bekennt Farbe“ zum Anlass für eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Rechte Hetze stoppen“. Stefan Wollenberg, Co-Fraktionschef in Potsdam und Landesgeschäftsführer der Linken, meldete diese Kundgebung in Abstimmung mit den anderen Fraktionen an. Mit Musik und Ansprachen wollte man gegenhalten. Auch Trillerpfeifen kamen zum Einsatz.

Zu Beginn der Protest-Veranstaltungen gegen 18 Uhr zählte die AfD etwa 150 Teilnehmer rund um ihren blauen Pavillon am Fuße des Obelisken. Ihnen standen auf der Seite des Potsdamer Bündnisses circa 250 Teilnehmende gegenüber, die Transparente an der Absperrung der Polizei, die vom Barberini bis fast an die Wohnblöcke reichte, angebracht hatte. Zu den Rednern gehörten Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und mehrere Kommunal- und Landespolitiker.

Weidel greift Lauterbach an

„Wir sind gemeinsam mehr“, sagte etwa Alexandra Pichl, Landesvorsitzende der Grünen in Richtung der AfD. Sie lobte auch das Engagement gegen Rechtsextremismus und Populismus außerhalb der großen Städte: „In der Stadt haben wir viele und auf dem Land auch, die sich trauen, Farbe zu bekennen.“

Auf der anderen Seite teilte Weidel vor allem gegen die Bundesregierung und ihre Corona-Politik aus. Sie warf Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) etwa vor, er würde „Statistiken frisieren“, wobei sie sich auf die Bettenauslastung in Krankenhäusern und auf Infektionszahlen bezog. „Die rote Linie ist das Grundgesetz“, sagte Weidel mit Bezug auf eine Impfpflicht. Der Bundestagsabgeordnete René Springer forderte „einen Orkan, der durch die Parlamente fegt“.

Von Nick Wilcke