Potsdam

In Moria brannte es innerhalb von zwei Tagen wiederholt. Europas größtes Flüchtlingslager war ursprünglich für 2800 Menschen konzipiert und ist seit Jahren mit mehr als 20.000 Bewohnern hoffnungslos überfüllt. Jetzt verloren die Geflüchteten ihre Unterkunft. In Potsdam demonstrierten am Donnerstag mehrere hundert Menschen für die Rettung und Aufnahme der obdachlosen Flüchtlinge.

Dass die Umstände in diesem Lager gefährlich sind, steht immer wieder zur Debatte. In der vergangenen Woche spitzte sich die Lage zu, als das Corona-Virus sich ausbreitete. Nun eskalierte sie, als es in der Nacht zu Mittwoch im Lager brannte. Bereits am Mittwoch versammelten sich Potsdamer vor dem Rathaus. Ihre Forderung: sofortige Hilfe. Bei der Spontan-Demo am Donnerstag in der Potsdamer Innenstadt, organisiert von der Hilfsorganisation Seebrücke, versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 500 Demonstranten unter dem Motto „ Moria brennt –nicht erst seit gestern!“.

Kritik an der Politik Brandenburgs

Die Demonstration begann um 16 Uhr vom Nauener Tor und ging an den Parteizentralen von CDU, SPD und Bündnis ’90/ Die Grünen vorbei und führte zum Innenministerium des Land Brandenburgs. Das Problem sei nicht bloß auf Bundesebene zu sehen, sondern die Veranstalter kritisieren auch Entscheidungen des Land Brandenburgs. Die „Task Force“, die es seit dem 1. August in Brandenburg gibt, soll helfen Abschiebungen, auch während der Corona-Pandemie, zu beschleunigen. Daher ist eine Forderung der Seebrücke, dass Abschiebeverfahren mit sofortiger Wirkung beendet werden und dass das neu gegründete Verfahren aufgelöst wird.

Protestzug durch die Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seebrücke fordert, dass Brandenburg 5000 Geflüchtete aufnimmt, dass sie nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen und dass sie auch in Deutschland arbeiten dürfen.

„Menschenrechte gelten für alle Menschen“

Eine Aktivistin der „Fruchtfliegen“ ist wütend über die Situation in Griechenland. Sie sagt: „Das hätte verhindert werden können“ Sie beschuldigt Horst Seehofer ( CDU). Der Innenminister habe sich verweigert einzuschreiten. Außerdem beschuldigt sie die EU, sie habe Flucht kriminalisiert, obwohl sie eigentlich die Verantwortung für die Geflüchteten trage. Nun feiere man die Einheitsfeier mit dem Motto „Wir Miteinander“. Die Aktivistin fragt: „Ist das Wir ein ausschließendes oder ein einschließendes Wir?“ Sie wünsche sich ein solidarisches Wir.

Sabine vom Aktionsbündnis „Ein weltoffenes Werder“ erinnert sich: „Gerade noch wurde in Berlin mit 13.000 leeren Stühlen vor dem Bundestag durch Hilfsorganisationen gezeigt: Wir haben Platz. Es werden zu wenig Menschen aufgenommen.“ Dass sei ein Appell, besonders an Herrn Seehofer. Die Kommunen in Brandenburg haben geäußert, dass sie Platz haben Geflüchtete aufzunehmen, sagt Sabine. Werder habe Platz, Potsdam habe Platz, Brandenburg habe Platz. Zum Abschluss betont sie, dass Menschenrechte für alle Menschen gelten.

Von Jennifer Bongards