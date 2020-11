Sanssouci

Eine Kundgebung von 200 so genannten Reichsbürgern vor den verschlossenen Toren des Schlossparkes Sanssouci am Samstagnachmittag ist friedlich verlaufen. Bis auf verbale Auseinandersetzungen mit etwa 50 Gegendemonstranten der Antifa-Szene, einen Eierwurf und einige Personalienfeststellungen gab es keine Zwischenfälle. Nach dreieinhalb Stunden Reden löste sich die Versammlung auf; die Reichsbürger rollten Fahnen und Transparente zusammen und verließen den Versammlungsort in Richtung Schlosspark, so dass es zu keiner Konfrontation mit den Gegendemonstranten mehr kommen konnte.

Die Reichsbürger und ihre Anhänger, vor allem aus ostdeutschen Bundesländern und altersgemischt, hatten sich mit monarchistischen Fahnen unter anderem aus Preußen, Sachsen und Bayern um Rednerzelt versammelt, aus dem heraus die Rechtmäßigkeit der Bundesrepublik in Frage gestellt und eine Wiederinkraftsetzung des Kaiserreiches von 1916 gefordert wurde, In einem weiteren Zelt wurden Anträge für einen Reichs-Personalausweis entgegen genommen, was die Polizei gegen Ende der Veranstaltung unterband, weil dafür Gebühren gefordert worden waren.

Als Anlass ihrer Kundgebung hatten die Reichsbürger um Initiator Frank Radon den „Jahrestag der sogenannten Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.“ angegeben. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Heimath und Weltfrieden.“

En masse wehten schwarz-rot-weiße Flaggen und Reichsadlerfahnen im Wind. Zum Auftakt erklang „Heil Dir im Siegerkranz“, dessen Melodie bekanntermaßen die britische Nationalhymne ist. Viele Teilnehmer waren offenbar aus Sachsen angereist, einige auch aus Bayern; doch hatten die Veranstalter mit rund 500 Anhängern gerechnet. „Wir wollen die Verfassung von 1871 haben“, sagte ein Mann aus Dresden gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung und betonte: „Wir sind friedliche Bürger. Sowas wie in Leipzig-Connewitz geht gar nicht.“

Bei den Ansprachen werden übliche Falsch-Thesen vertreten, wie dass Deutschland keine Schuld am Ersten Weltkrieg trage und dass das deutsche Kaiserreich als „anerkanntes Völkerrechtssubjekt“ weiterhin Bestand habe – daher könne es auf demselben Territorium keine BRD geben. EDer Personalausweis von 1916 im „Belagerungszustand“ ist für Veranstalter Radon „ein absolut gültiges Personaldokument“.

Weitgehend ohne Maske

Einen Mund-Nasen-Schutz hielt ein Großteil der Teilnehmer für nicht notwendig; einige konnten aber auch vermeintliche ärztliche Atteste vorzeigen. Mehrere Teilnehmer trugen Mund-Nasen-Bedeckungen ohne jede Filterwirkung, Gazegardinenstoff, Spitze, einen Damen-Tanga oder eine Schweins-Nase – doch die Polizei reagierte nicht auf solche Provokationen. Vielmehr ging ein Kommunikationsteam durch die Reihen und ermahnte zum Tragen von Masken, ahndete aber auch nicht die beharrliche Verweigerung eines Großteils der Kundgebungsteilnehmer. Veranstaltungsleiter Radon forderte die Teilnehmer auf, Maske zu tragen, nicht etwa zum Schutz, sondern damit „nicht ein Einzelner Schuld daran ist, wenn die Versammlung aufgelöst wird“. Er selbst trug nur eine durchsichtige Gaze-Maske.

Veranstaltungsleiter Frank Radon (schwarzer Mantel) trug nur eine Gaze-Maske. Quelle: Rainer Schüler

Starkes Polizeiaufgebot

Ein Großaufgebot der Polizei hielt den Aufmarsch von Reichsbürgern auf Abstand zu den Gegendemonstranten, die Sprechchöre anstimmten, Losungen hochhielten, Transsparente entrollten und lautstarke Musik abspielten. Unter den Gegendemonstranten waren auch Vertreter von „Die Partei“. „Haut ab! Haut ab!“, riefen einige. „Geh nach Hause“, brüllt ein Reichsbürger zurück: „Du hast doch keine Ahnung vom Kaiserreich.“ Und wieder zurück tönt es aus den Reihen der etwa 20 Protest-Gegner: „Wie die Affen steht ihr da. Kaiserspinner, hahaha.“

Eierwurf von Gegendmonstrantin

Eine Gegendemonstrantin hatte sich erfolgreich ans Reichsvolk herangepirscht – mit einem Ei. Sie kam zwar zum Wurf in Richtung Redner, aber das Ei landete auf dem Asphalt, und die Werferin wurde von der Polizei mitgenommen. Einem jungen Mann der Reichsbürgerseite wurde eine offenbar verbotene Flagge abgenommen. Die Veranstaltung durfte nicht die Flächen direkt am Neuen Palais stattfinden. Das hatet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten untersagt.

Das parteiübergreifende Anti-Rechts-Bündnis „ Potsdam bekennt Farbe“ hatte keine direkten Gegenproteste organisiert wegen Corona, aber zwei Zaunfelder mit antimonarchistischen Bildern besprühen lassen. Das Hans-Otto-Theater hatte einen Satire-Clip zur Veranstaltung gedreht.

Der Kopf des Hauses Hohenzollern und Kaiser-Nachfrage Georg Friedrich Prinz von Preußen kritisiert die Aktionen der Reichsbürger-Bewegung. Er setze sich „seit vielen Jahren dafür ein, dass wir uns mit unserer Geschichte einschließlich all ihrer Licht- und Schattenseiten bewusst auseinandersetzen, um deren Interpretation nicht eines Tages denen zu überlassen, die versuchen werden, sie für eigene ideologische Zwecke zu instrumentalisieren“, sagte der Nachfahre von Kaiser Wilhelm II. der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ und bekräftigte dies auch in einem Gespräch mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Von Rainer Schüler und Alexander Engels