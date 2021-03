Innenstadt

Mehr als 150 Menschen haben am Samstagnachmittag in der Potsdamer Innenstadt anlässlich der Wohnungsnot demonstriert. Anlässlich des internationalen „Housing Action Day“ wollten die Initiatoren des Netzwerks „Stadt für alle“ auf die Folgen von Großprojekten und Luxuswohnanlagen für den Mietmarkt aufmerksam machen.

Begleitet von Polizei und unter Einhaltung von Hygienauflagen wie dem Tragen medizinischer Masken scholl es „Hopp, hopp Mietenstopp!“ durch die Straßen.

Kritik an Investoren und an der Pro Potsdam

Holger Zschoge kritisierte, dass Investoren „Mietshäuser wie in Babelsberg in Wohneigentumsanlagen umwandeln, große Anlageobjekt am Nuthewäldchen bauen oder riesige IT-Zentren planen“, ohne dass Anwohner beteiligt oder informiert würden.

„Gleichzeitig hat die Stadt Potsdam noch immer keines der wenigen politischen Instrumente zum Schutz von Mieterinnen in Potsdam umgesetzt. Es gibt noch immer keine soziale Erhaltungssatzung, keinen Milieuschutz, kein Vorkaufsrecht“, so Zschoge vor Beginn des Demonstrationszug am RAW-Gelände in der Friedrich-Engels-Straße.

Holger Zschoge vom Netzwerk "Stadt für alle" bei der Kundgebung zu Beginn der Demo am RAW-Gelände. Quelle: Peter Degener

Unabhängiges Gutachten zum Staudenhof gefordert

Das „Havelquartier Potsdam“ in der nördlichen Speicherstadt wurde dafür kritisiert, dass dort luxuriöse Wohnungen am eigentlichen Bedarf vorbei entstünden. Bei der Abschlusskundgebung vor dem Staudenhof-Wohnblock hinter der Nikolaikirche forderten die Redner den Erhalt des Gebäudes mit seinen kleinen, günstigen Wohnungen. Wie berichtet, favorisiert die städtische Pro Potsdam den Abriss zugunsten einer umfangreichen Neubebauung des Geländes.

Das Netzwerk „Stadt für alle“ fordert dagegen, dass vor der endgültigen Entscheidung über Abriss oder Sanierung ein unabhängiges Gutachten eingeholt wird. Ihrer Ansicht nach sind mögliche Sanierungsförderungen nicht berücksichtigt worden und die Mieten nach einer Sanierung dadurch unnötig hoch kalkuliert.

Der Staudenhof soll nicht abgerissen werden, forderten diese Demonstranten am Housing Action Day in Potsdam Quelle: Peter Degener

Die Pro Potsdam hat stets betont, dass die günstigen Mieten nur bei einer effizienten Neubebauung und mit Hilfe von Fördermitteln erreicht werden könnten. Eine Sanierung würde zwangsläufig deutlich höhere Mieten nach sich ziehen. Eine weitere Forderung der Demonstranten: Die Bewohner müssen mit in die Pläne mit einbezogen werden, egal ob sie befristete oder unbefristete Mietverhältnisse hätten. „Der Staudenhof bleibt, die Bäume bleiben stehen!“, sagte Zschoge.

Von Peter Degener