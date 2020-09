Innenstadt

Um ihre Solidarität mit Belarus und den dortigen Protesten zu bekunden, demonstrierten am Sonntagnachmittag rund 30 Menschen am Brandenburger Tor. „Wir wollen so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf Belarus richten“, sagte Sophija Savtchouk gegenüber der MAZ. Sie ist Vorstandsmitglied des Razam e.V., der Vereinigung von Belarussen in Deutschland, welche die Kundgebung am Sonntag organisierte.

Gegründet hat sich der Verein am 9. August 2020, also am Tag der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus. Seitdem finden regelmäßig Demonstrationen in Berlin statt, am Sonntag nun das erste Mal in Potsdam.

Darauf aufmerksam zu machen, dass in einem europäischen Land eine Diktatur herrschen kann, sei das Anliegen. Auch, weil die Zustände in Belarus eben nicht erst seit den Wahlen und den damit einhergehenden Protesten dramatisch sind. „Aber erst jetzt bekommt es eine breite Öffentlichkeit auch in Deutschland mit“, sagt Savtchouk.

Von Sarah Kugler