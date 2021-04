Innenstadt

Rund 130 Menschen haben am Dienstag vor dem Potsdamer Rathaus gegen die Arbeit der kommunalen Ausländerbehörde protestiert. Zu der Kundgebung hatte die Gruppe „Refugees Emancipation Team“ aufgerufen, ein Zusammenschluss geflüchteter Frauen, die in und um Potsdam leben und die Behörde der Landeshauptstadt scharf kritisieren.

Die Frauen fühlen sich durch die Ausländerbehörde diskriminiert. Viele Migrantinnen würden lediglich befristete Aufenthaltstitel erhalten, obwohl sie Mütter deutscher Kinder seien. Ohne dauerhafte Aufenthaltserlaubnis sei es für sie jedoch unmöglich, feste Jobs und eigene Wohnungen zu bekommen. „Wir wollen arbeiten und nicht vom Jobcenter abhängig sein“, sagte eine Rednerin auf dem Podium.

Struktureller Rassismus bei der Ausländerbehörde?

„Wir bekommen keine Chance zur Integration“, sagte Marianne Ballé Moudoumbou von der Panafrikanischen Frauenorganisation Pawlo. Der Potsdamer Ausländerbehörde wirft sie strukturellen Rassismus vor. Die Frauen, die größtenteils aus afrikanischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, würden wie Migrantinnen zweiter Klasse behandelt. „Unsere Kinder dürfen aufgrund ihrer Herkunft nicht zur Schule gehen“, so Ballé Moudoumbou.

Die Demonstrierenden fordern die Ausländerbehörde auf, ihren Ermessensspielraum auszunutzen, um den Frauen schnell und unbürokratisch Aufenthaltsgenehmigungen zu erteilen. Zudem müsse der Leiter der Behörde, Andy Meier, zurücktreten, wie auf Plakaten und in den Redebeiträgen gefordert wurde. „Meier muss weg“, skandierten die Demonstrierenden und meinten damit nicht nur den Arbeitsgruppenleiter Ausländerbehörde, sondern auch seine Chefin, die Beigeordnete der Landeshauptstadt für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit, Brigitte Meier (SPD).

Beigeordnete Meier: „Nutzen Ermessensspielraum, wo wir können“

Diese weist den Vorwurf strukturellen Rassismus in der Ausländerbehörde zurück. Sie trat am Dienstag an das Mikrofon der Kundgebung, um das Gespräch mit den Demonstrierenden zu suchen. Doch bereits nach wenigen Sätzen wurde sie ausgebuht und verließ das Podium.

Es handele sich bei den beanstandeten Fällen in der Regel um Einzelfälle, erklärt Meier im Gespräch mit der MAZ. „Wir nutzen unseren Ermessensspielraum bereits, wo wir können“, sagte die Beigeordnete am Dienstag, „doch oft mangelt es an der Mitwirkung der Betroffenen.“

„Von uns wird eine Generallösung erwartet, aber wir entscheiden immer im Einzelfall“, sagt Meier. Dafür sei es wichtig, dass dringend benötigte Unterlagen vorgelegt werden. Nicht zuletzt sei das deutsche Asylrecht seit 2015 immer weiter verschärft worden. Dafür sei allerdings nicht die Stadt Potsdam, sondern die Bundesregierung verantwortlich, so Meier.

Von Feliks Todtmann