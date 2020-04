Initiative Seebrücke: Brandenburg muss Flüchtlinge aus „Elendslagern“ aufnehmen

Potsdam

Am Dienstagnachmittag protestierte die Initiative Seebrücke vor dem Potsdamer Landtag. Anlässlich einer Landtags-Sondersitzung zum Thema Corona kamen die Demonstranten mit Atemschutzmasken und Sicherheitsabständen zusammen. Sie forderten ein sofortiges Landesaufnahmeprogramm zur Evakuierung von Flüchtlingen aus „EU-Elendslagern“. Das Landesaufnahmeprogramm sei Bestandteil des Koalitionsvertrags, die Landesregierung müsse damit beginnen, Verantwortung zu übernehmen, forderte Seebrücke.

Seebrücke-Demo vor dem Landtag. Quelle: Varvara Smirnova

Auch verlangten die Protestierenden den endgültigen Ausstieg aus dem Konzept der Sammel-und Massenunterkünfte. Allein in Potsdam gebe es davon drei. Die Menschen dort könnten keinen Abstand halten, der Infektionsschutz werde außer Acht gelassen. Ein Konzept für dezentrale Wohnungsunterbringungen sie vonnöten.

Vor dem #Landtag demonstriete heute die Potsdamer Initiative Seebrücke - Schafft sichere Häfen und fordere mehr Engagement für Mittelmeer-Flüchtlnge. Gepostet von MAZ Potsdam am Dienstag, 28. April 2020

„Wir fordern die Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt dazu auf, während sie mit der Corona-Pandemie kämpfen, auch eine Lösung für die problematische Unterkunft in Lagern zu finden, insbesondere jetzt mit der Gefahr des Covid-Virus“, sprach Joschka Waas (33), ein Mitglied der Initiative Seebrücke, zu den Demonstrierenden.

Forderungen an die Abgeordneten

Auch in Zeiten von Corona sei es wichtig, auf die Straße zu gehen, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. „Hier vor dem Landtag gehen Abgeordnete ein und aus und wir hoffen, dass sie uns sehen“, erzählt er, „wir treten mit den Forderungen direkt an sie heran.“

Zur Galerie Flüchtlinge aus überfüllten Mittelmeer-Lagern sollen aufgenommen werden. Das war eine zentrale Forderung der Demonstranten vor dem Brandenburger Landtag in Potsdam am Dienstag.

Potsdam ist seit Dezember 2018 Teil des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“. Per Mehrheitsbeschluss der Stadtverordneten erklärte sich die Stadt zur zusätzlichen Aufnahme aus Seenot geretteter Flüchtlinge bereit, setzt sich somit gemeinsam mit der Seebrücke für Flüchtlinge ein. Es sei nun an der Zeit, weiter zu handeln und das Landesaufnahmeprogramm, sowie dezentrale Wohnungsunterbringungen umgehend in Kraft zu setzten.

Von Mirja Gottschalkson