Faire, sachliche Gespräche, in die sie mit einbezogen werden. Das wünschen sich die Mitglieder des „Surf und Kite Verein Potsdam“ (SKVP) in Bezug auf die Diskussion um das Wassersportverbot auf dem Fahrländer See. Mit einer Demonstration am Samstagnachmittag vor dem Potsdamer Rathaus wollten sie sich Gehör verschaffen. Rund 80 Demonstranten waren mit Windsurf- und Kitesegeln vor Ort, die Demonstration verlief friedlich. Auf Plakaten waren Slogans wie „Fahrländer See für alle“ oder „Windsurfing is not a crime“ (“Windsurfen ist kein Verbrechen“) zu lesen.

Als kriminalisiert fühlen sich die Wassersportler nämlich, wie Christian Breuer sagt, der in der Neu Fahrländer Ringstraße direkt am See wohnt und Mitglied im SKVP ist. Ihnen werde die alleinige Schuld an der zunehmenden Zerstörung der Natur gegeben, das sei nicht nur unfair, sondern falsch: „Alle, die sich irgendwie um oder im See bewegen tragen dazu bei.“ Natürlich sei Umweltschutz wichtig, aber die einseitige Darstellung sei es nicht.

Rechtliche Frage zum Surfverbot wird geprüft

Konkret geht es um den Rückgang der vor Ort lebenden Tier- und Pflanzenwelt. Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz sprach im August von Trampelpfaden im geschützten Schilfgürtel, und illegalen Campern, die Feuer vor Ort entzündeten. Bauern beschwerten sich über zertrampelte Äcker und zugeparkte Feldwege. Deswegen hatten die Ortsbeiräte von Fahrland und Neu Fahrland einen Antrag an die Stadt gestellt, in dem das Verbot von Wassersportarten, von denen „eine Schreckwirkung“ für die am See lebenden Vögel ausgeht geprüft werden sollte. Außerdem sollen Maßnahmen geprüft werden, die das wilde Parken auf Feldwegen und Ackerflächen unterbinden.

In der Stadtverordnetenversammlung am 4. November wurde dann beschlossen, „die rechtliche Situation zum Kitesurfen auf dem Fahrländer See zu klären und ein gegebenenfalls bestehendes Verbot unverzüglich und dauerhaft durchzusetzen.“ Auch das Anbringen von entsprechenden Hinweisschildern zum Biotopschutz sowie verkehrsrechtliche Anordnungen sollen geprüft werden. Wie die Stadt am Samstag nochmal auf Anfrage bestätigte, soll bis Februar ein Zwischen- und bis April ein Abschlussbericht zu dem Thema vorliegen. Dann entscheide sich, welche Verbote für Wassersportler vor Ort eventuell schon existieren und welche Regeln in Zukunft gelten werden.

Andrang auf den See ist gestiegen

Dass der Andrang auf den See besonders während des Lockdowns im Frühling zugenommen hat, bestätigt Thomas Walter, erster Vorsitzender des SKVP, der als Professor für Geophysik und Fernerkundung an der Universität Potsdam arbeitet. Weil die Wassersportler beispielsweise nicht an die Ostsee fahren konnten, suchten sie sich regionale Möglichkeiten. „Wo sollen wir denn sonst auch hin?“, fragt er. Zudem seien die Sportler höchstens an 16 Tagen im Jahr auf dem Wasser, nämlich dann wenn der benötigte Gleitwind wehe.

Carmen Klockow, Ortsvorsteherin von Neu Fahrland begründet den großen Andrang auf MAZ-Anfrage nicht nur mit dem Lockdown, sondern auch mit der zunehmenden Popularität des Fahrländers See durch die sozialen Medien. „Dadurch nimmt das Ausmaße an, die nicht mehr tragbar sind“, sagt sie. „Früher waren maximal zwei bis 10 Sportler auf dem Wasser, das ist gar kein Thema, aber die Dosis macht das Gift und das Maß ist voll.“ Sie spricht von weit mehr als 100 Surfern, die im Frühling gleichzeitig auf dem Wasser gesichtet wurden. Thomas Walter vom SKVP bestreitet das, er spricht von höchstens 70 Surfern.

Verkantete Positionen

Auch sagt er, dass nie wirkliche Gespräche zwischen den Ortsbeiräten Fahrland und Neu Fahrland sowie den Surfern stattgefunden haben: „Es hat niemand mit uns gesprochen, wir würden gerne mit allen an einem runden Tisch sitzen und haben die Ortsbeiräte auch zu persönlichen Gesprächen eingeladen, darauf wurde nicht reagiert.“ Carmen Klockow weist diesen Vorwurf entschieden von sich: „Das ist einfach gelogen, es gab viele Gespräche und wir sind nicht irgendwohin eingeladen worden.“ Sowohl im Ortsbeirat als auch im Umweltausschuss seien Surfer bei den Diskussionen dabei gewesen, auf Fragen wäre eingegangen worden. Das könne sie anhand der entsprechenden Sitzungsprotokolle nachweisen.

Die Mitglieder des Vereins wiederum sprechen von lediglich wenigen Minuten Rederecht und wünschen sich Kompromisslösungen: Abgeteilte Zonen auf dem See beispielsweise, die ganz klar Schutzzonen kennzeichnen und Sportler sowie Badende daran hinderten, zu nahe an die Brut- und Laichstätten der Tiere zu kommen. Auch eine Beschränkung der Anzahl von Surfern, die sich gleichzeitig auf dem Wasser aufhalten, könnten sie sich vorstellen.

„Uns liegt die Natur am Herzen.“

Grundsätzlich würde Carmen Klockow auch dabei mitgehen, doch sie verweist sehr deutlich auf die Tatsache, dass der Fahrländer See zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wurde. Seltene Tiere wie der Eisvogel oder der Seeadler leben laut Klockow hier. „Es existiert ein Landschaftsschutzgesetz, das wurde bislang vernachlässigt“, sagt sie. „Kitesegel schrecken nachweislich Brutvögel auf, wie sollen da Kompromisse aussehen?“, sagt sie.

Auf keinen Fall ginge es ihr darum, gegen Wassersportler zu hetzen oder irgendwem das Leben schwer zu machen. „Uns liegt die Natur am Herzen.“ Insgesamt verstehe sie die aktuelle Aufregung nicht: „Unser Anliegen wird geprüft, im April wissen wir, ob wir recht bekommen und wie es insgesamt aussehen wird.“

