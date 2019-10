Potsdam

Am Donnerstagabend haben sich nach Polizeiangaben 500 Menschen am Luisenplatz zu einer spontanen Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien versammelt. In sozialen Netzwerken riefen unterschiedliche Seiten und private Nutzer dazu auf, sich mit den kurdischen Zivilisten in der Demokratisch...