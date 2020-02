Denkmal für Demokratiebewegung kommt dieses Jahr

Innenstadt

Eine Bürger-Jury soll den Siegerentwurf für ein Denkmal für die Potsdamer Demokratiebewegung im Herbst 1989 liegen neun Entwürfe festglegen. Wie die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage am Freitag erklärte, sollen die maximal zehn per Los zu ermittelnden Jury-Mitglieder Anfang März eine Entscheidung treffen.

Neun Entwürfe sind vorgelegt und am 4. November 2019 bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des 30. Jahrestages der großen Demonstration im Wende-Herbst 1989 auf dem Luisenplatz gezeigt worden. Eine Fachjury hat diese die Entwürfe auf ihre Realisierbarkeit geprüft, künstlerisch und fachlich bewertet und priorisiert; wo die Prioritäten liegen, gab die Stadt aber nicht preis.

Für die Bürger-Jury kann man sich noch bewerben mit einem kurzen Text, was einen mit dem demokratischen Umbruch 1989 verbindet. Bei der gemeinsamen Sitzung am 10. März wird dann ein Entwurf als Sieger gekürt, der zunächst vom Kultur- und Hauptausschuss bestätigt und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. In den Kulturausschuss geht der beste Vorschlag am Donnerstag, dem 19. März.

Das Denkmal soll laut Stadtverwaltung noch in diesem Jahr fertiggestellt und offiziell eröffnet werden. Dafür wird derzeit geprüft, ob dies am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit möglich ist oder der Tag der Maueröffnung am 9. November. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des neuen Haushalts, wird ein Kostenrahmen in Höhe von 120.000 Euro gesetzt; das hatten die Stadtverordneten so beschlossen.

Die Idee zu dem Denkmal hat 2013 das Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte in Brandenburg entwickelt, im Sommer 2015 wurde der Vorschlag in der Gedenkstätte Lindenstraße vorgestellt.

Von Maz-online