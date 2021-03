Potsdam

Das Dauer-Drama um die Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde hat seinen finalen Akt erreicht: Andrea Behrendt wird ab April nicht mehr im Potsdamer Rathaus arbeiten – nachdem sie ihre Tätigkeit dort seit ihrem Amtsantritt im März 2019 lediglich ein paar Monate aktiv ausgeübt hatte. Stadtsprecherin Christine Homann bestätigte auf Nachfrage das Ausscheiden der Chef-Denkmalpflegerin: „Frau Behrendt verlässt zum 1. April 2021 die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam. Die Neuausschreibung der Bereichsleitung in der Denkmalpflege soll schnellstmöglich erfolgen.“ Über die Umstände beziehungsweise das Zustandekommens von Behrendts Ausscheiden teilt das Rathaus nichts mit.

Ära Behrendt in Potsdam gezeichnet durch Pleiten, Pech und Pannen

Dass Behrendt ihren Chef-Sessel räumt, dürfte in der Rathausspitze für Aufatmen sorgen. Denn bei der Besetzung des wichtigen Denkmalpflege-Postens hatte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) kein glückliches Händchen bewiesen. Die Ära Behrendt war nicht von Prestigeprojekten gekennzeichnet, sondern durch eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen.

Als Andrea Behrendt im März 2019 die Nachfolge des Langzeit-Stadtkonservators Andreas Kalesse antrat, war der Posten zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Jahr lang vakant gewesen. Noch dazu musste die Stelle zweimal ausgeschrieben werden, ehe Rubelt seine Wunschkandidatin im Amt begrüßen konnte. Diese hatte sich nämlich anstatt des eigentlich vorgesehenen Angestelltenverhältnisses eine Verbeamtung gewünscht, was erst im zweiten Anlauf klappte.

Lesen Sie mehr:

Doch kaum hatte die Chef-Denkmalpflegerin ihren Posten angetreten, wurde im Juli 2019 bekannt, dass sie sich als Leiterin am Essener Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege beworben hatte – und zunächst offenbar als aussichtsreichste Kandidatin ausgewählt worden war. Aus der vom Essener Rathaus angekündigten Berufung Behrendts wurde allerdings dann doch nichts. Dagegen ging Behrendt gerichtlich vor – erfolglos.

Berufliche Zukunft der Denkmalpflegerin unklar

In Potsdam war das Tischtuch allerdings zerschnitten. Zumal man von Behrendts Wechselabsichten offenbar erst aus der Zeitung erfahren hatte. Wenig später erkrankte die Denkmalamt-Chefin – bis zuletzt war sie krankgeschrieben. Grund soll ein Arbeitsunfall gewesen sein.

Die berufliche Zukunft der Denkmalpflegerin und Architektin bleibt unklar. Gerüchtehalber soll Behrendt nach Göttingen wechseln. Falls dies zutrifft, bleibt jedoch unklar, in welcher Funktion und in welchem Bereich. Denn weder in der Denkmalpflege der Stadt Göttingen noch bei der Denkmalpflege des Landkreises kennt man eine Personalie Behrendt. Im Landkreis Göttingen ist zwar derzeit eine Stelle in der Denkmalpflege ausgeschrieben. Aber: Das Besetzungsverfahren laufe noch, so ein Sprecher auf Anfrage: „Aussagen zu Bewerberinnen und Bewerbern sind nicht möglich.“

Von Ildiko Röd