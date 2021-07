Innenstadt

Die vom Landesamt für Denkmalpflege angekündigte Prüfung des Mercure-Hotels in Potsdam auf Denkmalwert ist aufgeschoben. Es sei „bisher keine Prüfung des Mercure-Hotels unternommen worden“, erklärte Behördensprecherin Julia Lennemann auf MAZ-Anfrage, und es sei „auch in naher Zukunft nicht beabsichtigt“.

Bekannt geworden ist das Interesse des Landesamtes an dem Ende der 1960er Jahre errichteten Hochhaus Ende 2020, als Landeskonservator Thomas Drachenberg in einem MAZ-Interview vom „Hotel Mercure und ... vielen anderen Bauten“ sprach, „die wir auch aktuell prüfen“.

Mercure „eher früher als später“ bewertet

Die für Potsdam zuständige Dezernentin Christine Onnen bekräftigte im Januar auf MAZ-Anfrage: „Wir befassen uns landesweit zunehmend mit Objekten aus der Zeit vor der Wiedervereinigung. Wir haben daher auch das Mercure auf dem Zettel.“ Der DDR-Bestand werde nach und nach abgearbeitet. Das Mercure werde „eher früher als später“ bewertet.

Ende 2019 gab es in Potsdam laut Onnen rund 1650 eingetragene Denkmale, darunter mehrere Dutzend aus der DDR. Sprecherin Lennemann übermittelte der MAZ am Freitag einen aktuellen Datenbankauszug, nach dem in Potsdam seit 1990 52 Objekte, darunter 20 als Bestandteil von Einzeldenkmalen, aus der Zeit von 1949 bis 1989 unter Denkmalschutz gestellt wurden.

Letzter Eintrag: Sporthalle Heinrich-Mann-Allee

Beispiel für Einzeldenkmalen zugeordnete Objekte sind 16 Skulpturen auf der Freundschaftsinsel, die ebenso wie die Parkanlage selbst laut Datenbankauszug 1991 in die Denkmalliste aufgenommen wurden. Die letzte Eintragung erfolgte im Januar 2016 mit der Sport- und Mehrzweckhalle in der Heinrich-Mann-Allee 103.

Seit Januar 2020 seien in Potsdam keine weiteren Bau- oder Kunstwerke aus der Zeit von 1949 bis 1989 unter Denkmalschutz gestellt worden, sagt Sprecherin Lennemann: „In Potsdam gibt es derzeit keine dringenden Vorhaben.“

Umstrittenes Glockenspiel als Ausnahme

Ausnahme ist der Nachbau des Glockenspiels der Garnisonkirche, der am 14. April 1991 in die Plantage gesetzt wurde. Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass das Carillon am 19. Juli in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

Die Behörde hatte in diesem Fall unverzüglich gehandelt, der Antrag einer bislang unbekannten Person auf Prüfung der Denkmalwürdigkeit datiert laut Landesamt vom 18. April 2021.

An der selbst für das Rathaus überraschenden Eintragung des politisch umstrittenen Geläuts hatte es teils heftige Kritik, aber auch Zuspruch gegeben. Es sei „gut, dass dieses geschichtliche Zeugnis nun ein Denkmal ist“, erklärten die CDU-Politiker Götz Friederich und Wieland Niekisch.

Von Volker Oelschläger