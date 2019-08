Bornim

Unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ können Interessierte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kulturerben am „ Tag des offenen Denkmals“ besuchen. Keinen Umbruch, dafür aber ein neuer Anstrich wird derzeit dem Inneren der Kirche Bornim verpasst. Auch ihre frisch renovierten Türen werden am 8. September für Besucher offen stehen.

1903 wurde die Kirche geweiht. Seit 2012 wird das denkmalgeschützte Gebäude Stück für Stück renoviert. Das Dach, der Kirchturm, die Westfensterrose und Fassade wurden bereits erneuert, jetzt fehlen unter anderem noch die Renovierung der Gemälde im Chorraum. Zuständig dafür ist die Diplom-Restauratorin Christiane Thiel. Das Wandgemälde, an dem sie zurzeit arbeitet, zeigt eine Vorhangmalerei, die mit Blumenornamenten verziert ist.

Mit Hilfe von Schablonen haben sie und ihre Kollegin die Muster an den Stellen nachgearbeitet, wo sie im Laufe der Zeit fast ganz verschwunden sind. Bis Ende September will die Restauratorin mit den Wandgemälden fertig sein.

Auch bei den vergangenen Renovierungsarbeiten war Thiel schon dabei. So hat sie zum Beispiel das Mittelelement einer Fensterrose an der Westseite der Kirche entworfen – alles in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Gemeindemitgliedern und dem Kirchenbauverein Bornim. Ohne diese wären die ganzen Renovierungsarbeiten ohnehin nicht machbar gewesen, sagt Claudia Täubert von der Unteren Denkmalschutzbehörde: „Ohne die ehrenamtlichen Helfer und Spenden wären die ganzen Arbeiten einfach viel zu teuer gewesen.“

Die Arbeit der Helfer kann sich sehen lassen: Wo früher eine Kirche stand, die so sehr von Bäumen zugewachsen war, dass man sie selbst von der gegenüberliegenden Bushaltestelle kaum sehen konnte, blitzt jetzt das neue Dach der Kirche Bornim im Sonnenlicht: eine rote Ziegelfläche, gespickt mit gelben und grünen Steinen. Alles wurde anhand von alten Schwarz-Weiß-Fotografien rekonstruiert.

In den kommenden Jahren soll die Außenanlage in Angriff genommen werden. So soll unter anderem eine Wiese entstehen, auf der Gemeindefeste gefeiert werden können. „Die Kirche soll Mittelpunkt des Dorfes sein und nicht für sich allein stehen, das ist uns wichtig“, sagt Gemeindekirchenrat Oswald Schönherr.

Aber nicht nur Neues wartet auf die Besucher in der Kirche Bornim, auch über die Geschichte der Gemeinde und über ein ehemaliges Lustschloss in der Nähe der Kirche gibt es eine kleine Ausstellung. Das kleine Schloss wurde 1673 errichtet. Es wurde hauptsächlich genutzt, um dort Tee zu trinken und um in den Gärten frisches Obst anzubauen. König Friedrich II. gab aber den Befehl, es abzutragen. „Viele Besucher, die hier in die Kirche kommen, wussten bis dahin nicht einmal, dass es das Schloss überhaupt gab“, sagt Gemeindekirchenrat Klaus Broschke und zeigt stolz auf die Überreste der Gemäuer, die in der kleinen Ausstellung zu sehen sind.

Der Tag des offenen Denkmals beginnt in der Kirche Bornim mit einem Gottesdienst um 11 Uhr. Bis 17 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, die Kirche zu besichtigen. Bei Bedarf werden Führungen vom Kirchenbauverein angeboten. Um 17 Uhr wird der Tag abgerundet mit einem Konzert vom Duo „Bosque Magico“ mit klassischer Gitarre und Oboe.

Von Lisa Schmierer