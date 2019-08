Berliner Vorstadt

Die Studiengemeinschaft Sanssouci begeht in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen. Seit 1971 wird der Verein für Kultur und Geschichte Potsdams von dem promovierten Biologen Klaus Arlt geleitet, der sich mit zahlreichen Publikationen und Vorträgen zur Stadtgeschichte, darunter auch über jüdisches Leben, über Friedhöfe sowie über Wissenschaft und Technik einen Namen gemacht hat. Bei der Jubiläumsveranstaltung am 11. Oktober im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) wird Arlt auch das Jahresheft 2019 vorstellen, das über die Entwicklung der Teltower Vorstadt informiert. „Viele geschichtsinteressierte Potsdamer warten schon auf unsere Mitteilungen, die es im Internationalen Buch gibt und Weihnachten häufig auf dem Gabentisch liegen, aber auch an Bibliotheken und Institutionen versandt werden“, erklärt Arlt, der am 4. August seinen 85. Geburtstag feiert.

Seit 1996 hat der gebürtige Nowaweser die Schriftenreihe als Layouter, Redakteur und Setzer betreut, sich um Autoren und Referenten für die monatlichen Vorträge gekümmert. Durch gute Arbeitsteilung im Vorstand ist er jetzt zwar entlastet, dennoch bleibt genug zu tun. Ans Aufhören denkt Arlt, der schon als Pennäler ein Faible für Potsdams Stadtgeschichte hatte, jedoch nicht. Denn er freut sich, dass die meisten Mitglieder dem Verein auch nach der Wende die Treue hielten und bei den Vorträgen im HBPG hundert Leute im Saal sitzen. Gut besucht sind auch die jährlichen Studienfahrten zu geschichtsträchtigen Orten des Landes. Der Heimatforscher will den Kulturausschuss der Stadt weiterhin bei Fragen zu Straßennamen beraten und im Förderverein des Technikmuseums Berlin mitarbeiten. Auch Buchpaten der Stadt- und Landesbibliothek wollen Arlt und seine Ehefrau Helga bleiben. Das Ehepaar hat bereits für die Restaurierung mehrerer antiquarischer Bücher gespendet.

Von Karin Markert