Der Klosterkeller leuchtet: „Potsdamerinnen ins Licht“ ist mit erster Projektion gestartet

Innenstadt

Sie leuchten endlich: Fast eine Woche später als ursprünglich geplant, ist am Freitagabend noch bis 21 Uhr nun die erste Projektion der Aktion „Potsdamerinnen ins Licht“ zu sehen. „Es sieht wunderschön aus“, sagt Initiatorin Sabine Hering am Freitagabend. Sie freue sich sehr, dass die Frauen nun auch im Potsdamer Stadtbild zu sehen sein werden.

Um fünf wichtige Potsdamerinnen wieder ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu rufen, haben das Potsdamer Frauenwahllokal und die Potsdamer Bürgerstiftung eine fünfwöchige Aktion gestartet und projizieren seit Freitag entsprechende Porträts jeweils eine Woche lang täglich von 18 Uhr bis 21 Uhr auf die Wand des Klosterkellers in der Friedrich-Ebert-Straße.

Jede Woche wird eine andere Potsdamerin gezeigt

Die Projektionen sollten eigentlich schon am letzten Sonntag, 31. Januar, starten, wurden jedoch kurzfristig wegen Bedenken des Gesundheitsamtes verschoben. Die Aktion startete dann zunächst nur digital. Sowohl auf der Website der Bürgerstiftung als auch auf der Seite des Frauenwahllokals wurden die fünf Potsdamerinnen vorgestellt. Zu finden sind bereits seit letzter Woche die Biografien, ein kurzes Einführungsvideo mit Grußworten sowie der erste Podcast von Ethnologin Jeanette Toussaint und Journalistin Stefanie Schuster.

Jede Woche wird eine andere bedeutende Frauenbiografie im Detail vorgestellt. Johanna Just (1861-1929), die eine Pionierin der Frauen- und Mädchenbildung war und nach der das Oberstufenzentrum in der Berliner Straße benannt wurde, macht den Anfang. Am Freitag war sie das erste Mal an der Wand des Klosterkellers zu sehen, ihr Gesicht erstrahlt nun für eine Woche jeden Abend vor Ort.

Menschen sammeln sich nicht vor dem Klosterkeller

Die Bedenken des Gesundheitsamtes, dass sich zu viele Menschen vor dem Klosterkeller sammeln könnten, hat sich nicht bestätigt. „Es sind nicht viele Leute stehen geblieben, das Wetter lud auch nicht dazu ein“, sagt Sabine Hering. Sie vertraue auf die Potsdamer, dass sie sich auch bei besseren Witterungsverhältnissen vor Ort an die coronabedingten Abstandsregeln halten.

In einer Woche ist dann Anna Zielenziger (1867-1943) am Klosterkeller zu sehen. Es folgen Anna Flügge (1885-1968), Herta Hammerbacher (1900-1985), und Erika Wolf (1912-2003). Sie alle haben die Stadtpolitik mitgestaltet, Parteien mit gegründet, Entwicklungspolitik auf den Weg gebracht oder Potsdams Gärten gestaltet.

Von Sarah Kugler