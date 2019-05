Tiken Jah Fakoly nimmt kein Blatt vor den Mund. Nach wie vor prangert der Reggae-Star unhaltbare Missstände in Afrika an, deren Urheber nicht nur in der lokalen Politik zu finden sind. Und da gerade von den Großen der Szene die Rede ist: Einen Auftritt des 82-jährigen Dub-Reggae-Pioniers Lee „Scratch“ Perry sollte man sich genauso wenig entgehen lassen.