Potsdam

Auch in Zeiten des Corona-Lockdowns laufen die Arbeiten in der Baubranche auf Hochtouren. An den Umsätzen werden nun auch die rund 90 Dachdecker aus Potsdam beteiligt. Für sie gilt eine neue tarifliche Lohnuntergrenze von 14,10 Euro pro Stunde – 3,7 Prozent mehr als bisher.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das teilte die Industriegewerkschaft IG BAU Mark Brandenburg am Donnerstag mit und rief die Beschäftigten in der Region zum Lohn-Check auf. Fachleute sollten auf dem deutlich höheren Tariflohn bestehen, so die Gewerkschaft. Seit 1. Januar müssten Dachdeckerbetriebe zudem höhere Rentenbeiträge für ihre Mitarbeiter zahlen..

Von maz-online/rai