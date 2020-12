Der Nachtschleicher von Potsdam: Fotograf Thomas Block-Deponte und seine Bilder

Potsdam

Wie fotografiert man einen Riesen, den es eigentlich gar nicht gibt? Vor dieser Frage stand Fotograf Thomas Block-Deponte während der Arbeit an dem Buch „13 sagenhafte Geschichten“. Darin erzählt Autor Heiko Hesse Sagen aus Treuenbrietzen nach, Block-Deponte lieferte dazu Fotos. „Das war manchmal ganz schön kniffelig, nicht immer findet man passende Motive an den Orten, um die es in den Texten geht“, sagt der 49-jährige Potsdamer. „Letztendlich begleiten die Bilder die Geschichten, man versteht sie, indem man die Texte liest.“ Für die Geschichte „Der Riese vom Keilberg und warum es eigentlich zwei waren“ fotografierte er schließlich eine große Baumwurzel. Und tatsächlich hat diese etwas Riesenhaftes an sich: Wie eine große, verknorpelte Hand, die sich auf den Boden abstützt, mutet sie an.

Das besondere Motiv, das spannende Detail zu finden ist für Block-Deponte der Antrieb zum Fotografieren. „Ich gehe einfach vor die Tür und finde überall etwas, was man vielleicht erst sieht, wenn man es festhält.“ Zwei Regeln gelten dabei: Auf den Bildern werden keine Menschen gezeigt und die Fotografien werden später in schwarz-weiß entwickelt. Ersteres hat vor allem praktische Hintergründe. Wegen des Datenschutzes ist es schwierig, einfach fremde Menschen auf der Straße zu fotografieren und Porträtfotografie ist Block-Deponte zu kompliziert. „Die Menschen sind mir einfach zu eitel“, sagt er und lacht. Lediglich sich selbst fotografiert er manchmal. „Aber auch dann eher Details, mein Auge, meine Nase. Ich spiele dabei gerne mit dem Licht.“

Der Nachtschleicher von Potsdam

Die Vorliebe für Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist vor allem eine ästhetische Entscheidung: „Es ist der Ursprung der Fotografie, eine Fotografie, die sich nicht von Farbe ablenken lässt“, sagt der Fotograf, der hauptberuflich Prokurist in einer Baufirma ist. „Und ehrlich gesagt, finde ich sie persönlich einfach schöner anzusehen.“

Seit sieben Jahren beschäftigt sich Block-Deponte intensiv mit Fotografie, vor fünf Jahren hat er beschlossen, mit seinen Werken in die Öffentlichkeit zu treten. Unter dem Namen „Blicktiefe“ zeigt er seine Bilder sowohl auf Instagram als auch auf seiner Website. Besonders auf Instagram ist er auch als „Nachtschleicher“ bekannt. „Ein Follower hat mir den Namen gegeben, weil ich eben sehr oft nachts fotografiere“, erzählt er. Die Ergebnisse seiner nächtlichen Streifzüge sind seit einigen Jahren in Kalenderform erwerbbar, auch für 2021 hat er einen Kalender gestaltet.

Ein Kalender mit Bildern aus Potsdam

Ein schlafendes Potsdam ist darin zu entdecken: Die leere Brandenburger Straße im Laternenschein, das hell erleuchtete, aber geschlossene Thalia-Kino, die Lange Brücke, die sich matt in der Havel spiegelt. Zu jedem Foto stellt er einen kurzen Text, ein Gedankenbild, wie Block-Deponte es nennt. „Alle Fotografien haben einen Titel, der Text eröffnet eine zweite Dimension zu der Botschaft des Bildes.“

Obwohl er schon so oft durch Potsdams Straßen gezogen ist, kann er immer wieder etwas Neues entdecken: „Es ist nie das gleiche Wetter, ich stehe nie exakt am gleichen Punkt.“ Und einige Stadtteile sowie die Ortsteile hat er fast noch gar nicht erforscht.

Thomas Block-Deponte im Ausstellungsraum in der Gutenbergstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schaufensterausstellung in der Gutenbergstraße

Seine Werke waren schon in mehreren Ausstellungen zu sehen, in Brandenburg an der Havel werden aktuell die Bilder und Texte des Sagenbuchs präsentiert. In Potsdam können Block-Depontes Bilder trotz des Lockdowns in der Gutenbergstraße betrachtet werden.

In der Nummer 87 befindet sich derzeit eine leer stehende Gewerbefläche mit einem großen Schaufenster, hinter dem viele seiner Fotografien drapiert sind. Die Idee, die leer stehende Ladenfläche zu nutzen, ging von verschiedenen Händlern der Innenstadt aus. „Damit soll auf den Leerstand vor Ort aufmerksam gemacht werden“, sagt Block-Deponte. Er darf den Raum kostenlos als Schaufensterausstellung nutzen, sobald jemand die Fläche mieten möchte, muss er raus.

Ausgleich zum Hauptberuf

„Für mich ist das eine tolle Gelegenheit, hier gehen viele Menschen vorbei, das Fenster ist auch Tag und Nacht beleuchtet“, sagt der Fotograf. Sein eigentliches Atelier befindet sich im Rechenzentrum. Auch dort können ihn Interessierte normalerweise besuchen, coronabedingt ist das derzeit nicht möglich.

Leben kann er von seinen Bildern noch nicht, im Gegenteil: „Ich zahle eher drauf. Für die Entwicklung der Fotos, die Rahmen, die Miete für das Atelier.“ Missen möchte er die Fotografie trotzdem nicht. „Es ist ein Ausgleich zu meinem Job und macht unglaublich viel Freude“, sagt er. „Ich bin immer dankbar, wenn ich positive Rückmeldungen erhalte und die Leute meine Bilder verstehen.“

Von Sarah Kugler