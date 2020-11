Potsdam

Noch Anfang Oktober hatte Hans-Jürgen Schulze-Eggert am Laubhüttenfest teilgenommen, auf Einladung der Jüdischen Gemeinde und der Gemeinde „Adass Israel zu Potsdam“. Dort feierte der 83-Jährige mit anderen Synagogenbau-Unterstützern in einer symbolischen Laubhütte. Nun wurde bekannt, dass Hans-Jürgen Schulze-Eggert am 16. Oktober verstorben ist. Herausragend war sein Wirken für Verständigung, unter anderem in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit – von 2004 bis 2018 auch als deren Vorsitzender und als Mit-Organisator der „Woche der Brüderlichkeit“.

„Stets hoch engagiert“

„Er war stets hoch engagiert, bis hin zu Patenschaften, die er für junge, unbegleitete Geflüchtete übernahm“, erinnern sich der Grünen-Stadtverordnete Uwe Fröhlich und der ehemalige Grünen-Fraktionschef Peter Schüler in ihrem Nachruf an Schulze-Eggert, der seit 2014 bei den Grünen war. Er engagierte sich bei „ Fridays for Future“, rief den Synagogen-Bauverein mit ins Leben und war im Vorstand des Vereins „ Hiroshima-Platz Potsdam“. Beruflich hatte der promovierte Jurist als persönlicher Referent des FDP-Landwirtschaftsministers Josef Ertl im Kabinett von Willy Brandt gearbeitet. Von Anfang der 1990er Jahre bis 2002 war Schulze-Eggert Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium in Potsdam.

1937 in Tokio geboren, besuchte er als Junge in Japan die Schule. Dort erfuhr er von den Atombomben-Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki.

Von Ildiko Röd