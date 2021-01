Potsdam

Ronald Krengel lässt sein Geld für sich arbeiten – denn er weiß, was sich lohnt und welches Risiko er eingehen will. Im Rahmen eines Wettbewerbs der Fachzeitschrift „Euro“ hat er sich gegen 268 andere Finanzberater aus ganz Deutschland durchgesetzt – er darf sich jetzt „Finanzberater des Jahres“ nennen.

Herr Krengel, Sie wurden von der Finanzzeitschrift „Euro“ zum „Finanzberater des Jahres“ ernannt. Was mussten Sie dafür tun?

Anzeige

Ronald Krengel: Das war ein Wettbewerb,der über mehrere Monate lief. Dabei mussten Klausuren mit Fachfragen beantwortet und Stegreiftests absolviert werden. Daneben haben alle Teilnehmer ein fiktives Depot mit 100.000 Euro gemanagt und da zählten Kriterien wie Rendite und Schwankungsbreite.

Sie haben dort in sechs Monaten eine Rendite von 34 Prozent eingefahren – wie ist Ihnen das gelungen?

Das ist eine hohe Rendite – im langfristigen Mittel liegt die erwartete Rendite niedriger, aber es gibt Zeiträume, in denen es besser oder schlechter läuft. Ich habe mich im Wettbewerb auf das Edelmetall Silber konzentriert. Das hatte Gründe in der Corona-Krise, da durch die Ausweitung der Geldmenge eine Chance bei Edelmetallen entstand. Ich habe dann Silber gewählt, weil das im Vergleich zu Gold unterbewertet war. Etwas mehr als Hälfte meines fiktiven Kapitals floss dorthin. Der Rest war in sicheren Geldmarktfonds investiert.

Sie sind schon lange im Geschäft – was war Ihr Einstieg in den Finanzmarkt?

Ich bin ungefähr zur Zeit des Börsengangs der Telekom Aktionär geworden. Ich hatte stets großes ökonomisches Interesse, und hatte auf meinen 18. Geburtstag gewartet, um selbst loslegen zu können. Nach der Schule habe ich Betriebswirtschaft studiert und mein Hobby zum Beruf gemacht.

Die Telekom-Aktie war für viele Privatanleger in Deutschland aber ein Reinfall. Kein guter Start, oder?

Ich habe sie auf dem Weg nach oben mit Gewinn verkauft. Aber auch ich habe später viele typische Fehler gemacht. Nach dieser Phase des Ausprobierens, bin ich dann zu den wissenschaftlichen Grundlagen zurückgekehrt, die ich teilweise schon im Studium gelernt habe und auf deren Grundlage ich heute investiere.

Mal ganz einfach gefragt: Welche konkreten Tipps haben Sie für jemanden, der noch nicht privat vorgesorgt hat, aber jetzt soweit ist. Was soll der tun? Alles auf Silber und Bitcoins?

Nein. Er sollte sich einen Plan machen und strategisch vorgehen. Bevor er mit dem Vermögensaufbau anfängt, sind zwei Sachen wichtig: Das erste ist die Existenzsicherung. So macht eine Haftpflichtversicherung Sinn, damit man nicht durch einen Haftungsfall alles verliert. Die zweite Stufe ist die Vermögenssicherung für das schon aufgebaute Vermögen. Wer eine Immobilie hat, versichert die. Was dann noch übrig ist, kann in den Aufbau des Vermögens fließen.

Und was mache ich mit Geld, wenn ich noch welches übrig habe?

Sie entscheiden sich erst für eine Anlageklasse, etwa Immobilien, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Wagniskapital, Kunst, Fremdwährungen. Das sind alles Beispiele. Danach sollten Sie auch innerhalb der Klassen das Anlagekapital aufteilen und nicht alle Eier in einen Korb legen. Nehmen wir als Beispiel eine Investition in breit aufgestellte Aktienfonds, sogenannte ETFs. Hier sollten Sie definieren, in welche Regionen, Länder, Branchen oder Währungen Sie investieren wollen. Zudem sollten Sie wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, um die erwartete Rendite zu erhöhen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Die Finanzwissenschaft hat Faktoren gefunden, die langfristig eine Mehrrendite erwarten lassen, die über dem Durchschnitt des Markts liegt. Danach entwickeln sich beispielsweise unterbewertete Aktien oder kleinere Unternehmen langfristig besser als der Marktdurchschnitt. Jedes heutige Großunternehmen hat mal klein angefangen. Auch Amazon. Natürlich kennt man das Amazon von morgen noch nicht, weshalb man viele kleine Unternehmen über einen Fonds oder ETF kaufen sollte. Die Vergangenheit zeigt, dass ein solches breit gestreutes Portfolio erfolgreich ist. Ein weiterer Faktor ist Profitabilität, also ob eine Firma Gewinne abwirft.

Was sollte ein Anleger keinesfalls tun?

Es gibt eine Reihe typischer Fehler bei der Geldanlage. Der erste: Ohne Systematik zu arbeiten. Zu wenig Diversifikation, also Streuung der Anlagen, ist ein weiterer Fehler. Ein dritter Fehler ist es ohne Know-How eine Entscheidung zu treffen. Der Anleger sollte die verschiedenen Risiken kennen und sich zum einen die Frage stellen, wie viel er Risiko er aufgrund seiner finanziellen Lage eingehen kann und zum anderen, wie viel Risiko er eingehen möchte.

Was wird aus 1000 Euro, wenn ich sie ohne großes Risiko anlege?

Wenn ich die auf einem zinslosen Konto spare, wird die Kaufkraft nach 22 Jahren durch die angenommene Inflation halbiert. Wenn ich marktneutral investiere, kann ich langfristig im Schnitt jährlich 7 bis 8 Prozent erwarten. Nach 22 Jahren werden aus den 1000 Euro dann rund 4.500 Euro.

Und was haben Sie in 22 Jahren aus 1000 Euro gemacht?

Im Durchschnitt liege ich privat unter den eben genannten sieben Prozent. Das liegt daran, dass ich noch nicht 22 Jahre lang nach den wissenschaftlichen Grundsätzen investiere und daran, dass ich nur einen Teil meines Kapitals so chancenreich wie am Aktienmarkt investiert habe.

Aber kann ich dann nicht auf Ihre Dienstleistung verzichten?

Nicht jeder Kunde benötigt professionelle Unterstützung. Sie haben schon einen ersten wichtigen Schritt gemacht, wenn sie sich mit der Anlage Ihres Geldes beschäftigen.

Was leisten Sie dann?

Finanzwissen lernt man leider nicht in der Schule, es ist meist Privatsache. Ich begleite Menschen, denen das Wissen fehlt oder die eine zweite Meinung wünschen oder sich in dem Prozess professionell begleiten lassen wollen.

Wenn Sie so gut sind, zählen dann die Villenbesitzer der Stadt zu ihren Kunden?

Meine Zielgruppe sind Menschen, die auf flexible Konzepte Wert legen. Da sind viele Akademiker und Unternehmer bei. Das hat auch mit meiner eigenen Herkunft zu tun. Als Berater ist man oft Spiegelbild der Kunden. Mein Kundenstamm ist in ganz Deutschland verteilt, etwa die Hälfte ist aus der Region. Villenbesitzer sind da auch dabei, aber das ist nur ein Teil. Ich habe auch Kunden, die im Plattenbau wohnen.

Was haben die anderen 268 Teilnehmer des Wettbewerbs eigentlich falsch gemacht?

Das sind alles gute Leute. Es gibt ja viel mehr Finanzberater, als in dem Wettbewerb teilnehmen. Man muss den Mix aus Fachwissen und praktischer Anwendung schaffen und den habe ich in diesem Jahr gut bewältigt. Mir kam zugute, Corona als Chance zu begreifen. Ich habe über 100 Arbeitsstunden in den Wettbewerb investiert und das konnte ich nur, weil ich durch Corona mehr Zeit hatte als sonst. Man könnte sagen, dass ich die Extra-Zeit gut investiert habe.

Von Peter Degener